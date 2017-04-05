Обряд на исполнение любого желания

Хотите, чтобы ваши заветные желания наконец-то исполнились и жизнь изменилась к лучшему? Оказывается, это вполне возможно! Магия, эзотерика, правильный психологический настрой… называйте как хотите, но главное, что это работает! Не верите? Попробуйте данную технику сначала на легком, незамысловатом желании, а затем уже переходите на более сложные цели. Никаких магических принадлежностей, бубнов, молитв или заклинаний! Понадобятся: иголка

длинная нитка

ваша вещь мечта и вера в ее осуществление

Вденьте нитку в иглу, проговорив свое желание. Четко сформулируйте, ведь как исполнится тому, что вы сами не можете высказать? Нитка обязательно должно хватить на сорок стежков. В случае, когда нитки не хватает — не продолжайте. Вашему желанию на данный момент времени не суждено сбыться. Не загадывайте его пока.

Сделайте один стежок. Затем воткните иглу в шитье и отложите на день. Завтра сделайте еще один стежок. Стежки должны накладываться один на другой. Если вам удобнее сделать отступ — делайте, но помните, что линия должна получиться прямой и аккуратной — тогда желание исполнится легко и без препятствий.

Повторяйте эту процедуру 40 дней. В каждый — по одному стежку. Сделав последний, сороковой стежок, озвучьте свое желание еще 4 раза, обращаясь при этом на четыре стороны света. Только посте этого завяжите нить на узел.

Если вы все сделали верно, то через сорок дней после проведения ритуала ваша мечта сбудется.