Обнаружены обломки самолета, пропавшего в Бермудском треугольнике. Тела людей не найдены

В США береговая охрана обнаружила обломки пропавшего ранее в Бермудском треугольнике частного самолета. При этом тела всех пассажиров пропали.

Все, что осталось от самолета с 4 людьми на борту

Инцидент с воздушным судном произошел в ночь на 16 мая. Пилот сообщил о вылете из Пуэрто-Рико местным диспетчерам, но уже через несколько часов связь с самолетом была потеряна. На борту находились четыре человека: генеральный директор компании Skylight Group Дженнифер Блумин, ее двое детей и пилот частного воздушного судна.

Напомним, Бермудским треугольником называют фигуру, которая образуется, если на карте соединить линиями Флориду, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Там часто происходят загадочные события, исчезают корабли, самолеты и люди.

Обычно «исчезновение» самолета, означает, что он разбился. Однако известны случаи, когда воздушное судно безвозвратно пропадало, а поисковые операции долго время не могли найти обломки. Так, в конце 2016 года частный самолет буквально испарился в американском штате Мэриленд. В какой-то момент пилот просто перестал выходить на связь, поисковая операция обломков не нашла.

Ну а самый громкий инцидент последних лет – пропавший Boeing 777-200 Malaysia Airlines, выполнявший рейс 370. 8 марта 2014 года воздушное судно вылетело из Куала-Лумпура в Пекин, однако через некоторое время пропало с радаров. На борту находились 239 человек. Хотя обломки и обнаружили спустя полтора года активных поисков, тела погибших так и не нашли.