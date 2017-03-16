А что такое для тебя „женское пространство”?» — спросила меня подруга, читая мой очередной пост о путешествии на остров Бали.

Этот и другие недавние вопросы и комментарии и подтолкнули меня обратиться к этой теме.

Женская или природная сила… Могут ли здесь быть разные толкования? Давайте разберёмся. Я вообще люблю разбираться во всём, докапываться до сути и всё время задаю множество вопросов, в первую очередь, себе. Я знаю, что эта тема многих «затронет за живое», поэтому пишу структурно и без эмоций, а особо эмоциональных и желающих во что бы то ни стало вставить своё «против» прошу проходить мимо. А вот комментарии по сути готова обсудить.

Хочется сразу оставить в стороне все распространённые в наше время концепции, начиная от религиозных верований, мифов и разговоров про «ведических жён», где хоть что-то понятно, и заканчивая высказываниями типа «все мы равные и все мы разные», где вообще не понятно ничего.

Начать нужно с главного, с принципа.

Существует два начала: мужское и женское, ещё их называют солнечным и лунным, духовным и материальным. Они всегда рядом, и без их взаимодействия жизнь на земле и вообще жизнь была бы невозможна. Мужское представлено Солнцем, а женское — Луной или любым другим спутником. Следуя этим аналогиям, природа мужского — светлая, проникающая, горячая, однонаправленная, твёрдая, сухая, а природа женского… С ней немного сложнее…

Как и в природной аналогии, существует освещённая часть Земли или Луны, и есть та, что скрыта от солнечного света. И одна, и другая будут воплощением женского. Итак, основное качество женского — это изменчивость и множественность. Остальные же качества женского зависят от того, «на какой стороне Луны» женщина находится: на тёмной или светлой. Светлое женское начало впитывает свет и откликается на него, его можно узнать по качествам мягкости, текучести, восприимчивости и готовности отдавать и следовать. А тёмное — свет не пропускает, сопротивляется ему, устраивает бури и уничтожает всё вокруг. Его качества — гневливость, жёсткость, горячность, эгоизм.

Это изначальные качества природных сил. Конечно, они редко присутствуют в людях в чистом виде, особенно, в женщинах. При их естественной изменчивости получается сложно-сочинённый замес света и тени, мягкости и жёсткости, влажности и горячности.

Здесь уместно сделать одно отступление…

У тёмного женского начала есть важное качество: оно является хранилищем памяти или кармы, говоря языком восточных традиций. Есть ли место памяти в мужском начале? Оно горячее и однонаправленное, источает энергию и движется вперёд. Может ли оно нести что-то безграничное и запутанное в своих закромах? Сложно это представить, не правда ли? Это функция женского, того, что накапливает в себе весь опыт и следы пребывания мужского начала. Из этого следует очень простой способ освобождения от «накопленного багажа» — добавить Света, сделать ясным всё, что находится во тьме.

Знатоки ведической мифологии могут вспомнить известную историю появления на свет Шани — Сатурна, которая повествует о связи Сурья Дэва — Солнца и Чхаи — Тени. На мой взгляд, история эта только подтверждает сказанное выше. Солнце, соединившись с Тенью, произвело на свет Сатурна, который, согласно восточным учениям, является властелином кармы и наставляет каждого на истинный путь. Процесс этот, однако, не всегда лёгкий, что и отражается в не самых радостных отношениях самого Сатурна и его отца, а также в жизни всех, с кем он взаимодействует.

К чему я всё это? И зачем нам эти теории и мифы?

Творение и жизнь обычно возможны, как результат соединения мужского и женского, но при условии, что женское принимает в себя мужское, а не отторгает. Иначе как бы семена, попадая в почву, давали всходы, а свет Солнца отражался от Луны?

Если же мы имеем дело с тёмным женским началом, то сотворение жизни становится либо вовсе невозможным, либо возможным, но с искажениями. Стоит ли перечислять возможные искажения? Их великое множество, начиная от беспокойства в семье, различного рода потерь и лишений, до невозможности найти свой путь или иметь детей.

Да, это всё о сочетании мужского и женского!

Поэтому, в первую очередь, важно эти два начала научиться различать, видеть их внутри и вовне себя, так как в наше насыщенное разнородной информацией время у многих из нас перепутаны даже базовые понятия, и в чём их суть, а не форма! Для многих женщин особенно полезно различать светлое и тёмное начало внутри себя и вообще знать об их существовании, а в момент, когда очень хочется предъявить претензии, обидеться, устроить истерику, начать по-женски манипулировать, соблазнить… Список можете продолжить сами. В такие моменты особенно важно различать, какое начало действует сейчас через вас: созидающее или разрушающее.

В условиях, когда женщины объективно сильнее (уж не наша ли баба «коня на скаку остановит»), а мужчины как-то измельчали, и их даже физически становится меньше (причинами тому и высокая смертность, и алкоголизм, и преимущественно женское воспитание), это втройне важно, ибо женская сила, в том числе разрушающая, мощнее и жизнеспособнее мужской.

Для мужчин, впрочем, тоже неплохо и очень важно понимать, откуда взялся этот поток претензий и истерик у ещё вчера счастливой женщины.

Почему это важно?

Представьте себе на минуту, что в мире существует только тёмное и сильное — то, что ежесекундно доказывает своё главенство и поглощает свет. Что случится дальше?

Правильно, дальше не случится ничего. Это конец.

Поэтому каждой женщине, да и мужчине тоже, важно отслеживать, что в этот самый момент проявляется через меня, адекватно ли и обоснованно ли это здесь и сейчас. Есть ли это адекватная ситуации, характеру отношений, естественным потребностям и естественным качествам реакция? Или это та самая память из многовекового багажа опыта и оставленных следов?

Речь вовсе не о том, чтобы молчать, когда тебя обижают, и не о том, чтобы позволять пользоваться собой. Речь о различении и осознанности.

Поверьте, лишь простое различение этих качеств и есть тот самый Свет разума, облегчающий проживание сложных и запутанных жизненных ситуаций, из которых, как нам иногда кажется, нет выхода!

Начните с различения базовых начал вокруг себя и посмотрите, что осталось!

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