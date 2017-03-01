О закрытии памяти и влияниях матрицы

Писала недавно, что ищу скрепки у себя, которые мне не дают восстановить полностью память о том, кто есть я. Т.е. причину, по которой приняла решение в данном воплощении закрыть себе память. Вчера в одном из сновидений мне показали, как это может происходить.

Суть информации действительно пугающая. И она реально может у многих послужить поводом для отказа от себя, от памяти о себе. Суть в том, что если не закрывать память, оставлять допуск к себе полному, то тогда имеешь очень мощное свечение собой. Получается такая мощь, которая своими вибрациями будет выбивать все пробки из тонких структур родителей. Если родители имеют сильный перекос, если совмещение по вибрациям крайне мало, то это приведет или к выкидышу – физика мамы начнет отторгать такой плод. Или к нарастающим проблемам в жизни родителей – в бытовой, в физической, в психологической составляющей начнут происходить проблемы. Ребенок, с полным доступом к себе, будет их катализатором. Чего не случилось бы в таких масштабах, будь память закрыта, свет сущности притушен, и доступ к большей части себя, к наработанным навыкам, закрыт.

Также чрезмерная светимость в 3Д матрице будет привлекать к себе слишком много внимания, как лампочка привлекает мотыльков. Достаточно вспомнить эффект после мощных практик (н.п. энергетической чистки), чтобы понять, о чем речь. В основном могут возникать проблемы по здоровью и событийности, о чем ниже.

Углубляться в механику сейчас не буду. Коротко если, то все искривления будут под постоянным воздействием ускоренных вибраций. Что приведет к разным некомфортным ситуациям. В глубине сознания родители будут знать, что причина в ребенке. И на выходе, ребенок в самом беззащитном состоянии встретится с разного рода агрессией. Здесь не будет любви и заботы – будет холод и боль.

Вряд ли все родители будут иметь подобное отношение, но о нескольких таких случаях мне доподлинно известно

И даже если у тебя открыта память, то это не значит, что физически ты всемогущ. Весь яд эмоций от родителей в самом ранимом возрасте будет напрямую попадать в твою нервную систему. В общем, такой ад на колесиках.

И будет очень сильное искушение уйти из такого мира, а значит не выполнить то, зачем именно пришел на воплощение. Понимая всю сложность ситуации, а тем более, если не первый раз в этом мире, и знаешь мышление и привычки людей, то велико искушение струсить, и закрыть память. Во всяком случае – это одна из причин, почему так происходит.

И вот у меня встал вопрос – насколько я в реальности сейчас продолжаю поддерживать эту причину. Механика такая, что если я правильно определила момент по закрытию своей памяти, начну работать с этим моментом, через расцепление скрепки зависимости от присутствия в моей жизни родителей, от их любви, их мнения, то реальность очень быстро на это отреагирует, и будет создавать такие события, которые меня еще больше во всем этом попытаются закрепить.

Ждать пришлось 4 часа. Все закрутилось очень быстро, неожиданно и в высоком темпе. И это хорошо. Люблю нагрузки. Вечером неожиданно приезжает двоюродная сестра и просит, чтобы я поехала с ней и двумя ее малышами – 6 месяцев и 3 годика, в Краснодар, а мы в Новороссийске сейчас. Ей надо малых вести на проверку в клинику, а у мужа резко поменялись планы, и он не может ехать с ней, а следующая запись и прием возможна только через месяц, а дети маленькие — каждый день на счету, а она одна с ними не справится. В общем, ехать надо, чтобы завтра попасть на обследование).

Но, я то не совсем человек по своим реакциям и решениям). Понимаю – эмоции, волнения, все дела….) Но! Обращаю свое внимание внутрь себя. Там железобетонное спокойствие. Там информация, что если сейчас поведу себя, как обычно в таких ситуациях принято вести себя людям, то закрою себе кучу вариантов лично своих. Понимаю, что я никуда не еду, потому что у меня нет отклика внутри ехать – это не моя тропинка событий в данном случае. Чувствую, что ситуация, прям провокационная и бутафорная. Честно сестре говорю, что нет, дорогуша, я с твоим детским садиком никуда не еду. Честно, по-доброму. И она не обижается, хоть и в ступоре.

В этот момент моя мама вмешивается в события. И как итог – уезжает с сестрой в Краснодар. А я слушаю пространства дальше. Линии напряжения не отпускают. Знаю, что это только начало вихря. Внутри знание, что я в пространстве на своем месте нахожусь. Но вот по периметру уже сильная движуха начинается.

Наступает утро. Встаю, как обычно. Дома должна быть одна. Живу сейчас у родителей. Мама получается в Краснодаре, а папа должен был рано утром уйти на работу. Но папа дома! В кровати! На вопрос – что случилось, ответ – НЕ МОГУ ХОДИТЬ…..!!! Как это – не можешь ходить?! Он мне – сильные головокружения. Началось все с ночи. Попробовал поехать на работу. Еле домой вернулся.

Он даже сидеть не мог. У меня глаза на лбу. А внутри тишина. Не реальная ситуация. Прикасаюсь вниманием к его голове – к разным зонам. Глухо. Никакую информацию взять не могу. А человек лежит в лежку. А у меня идет только, что ситуация искусственная, а значит туда свои эмоции впускать нельзя. Этот тот самый момент, когда шаблоны реальности получают силу через вложенные в них эмоции, чтобы стать проявленными и занять часть жизни.

Понимаю, что для папы весь мой личный «бред» в голове ничего не даст – ему же реально плохо и страшно. Я начинаю тогда ударять своим вниманием по его нервной системе. Начинаю задавать вопросы – и что ты теперь будешь делать, пап? Какие у тебя предположения? И т.д. Т.е. не хватаю телефон, не звоню в скорую, а начинаю самого человека провоцировать на вектор действия, который направлен на выход, чтобы он сам начал ориентировать свое сознание на решение ситуации, включился в процесс выхода, а не погружался еще глубже в схему.

Саму, конечно, в этот момент долбит коллективное бессознательное – ты дура, у тебя с отцом не пойми что, ты почему ничего не делаешь?! Но я не совсем человек, потому что коллективное внутри меня не живет, оно живет по периметру и внутрь может попасть только, когда я ему поверю, когда откажусь от себя, от того, что лично я знаю и чувствую. Поэтому продолжаю задавать спокойным тоном папе вопросы, приношу ему попить воды, потому что мое знание мне сообщило о том, что это ему сейчас необходимо. И спокойно наблюдаю, что будет дальше.

А дальше, проходит час, и папа, как ни в чем не бывало, встает с постели, идет на кухню, садится и с аппетитом кушает. И после этого — идет на улицу, в дождь с ветром, воздухом подышать))). И как ничего и не было.

Но, конечно же, для того, чтобы это прокрутить, реальность воспользовалась настоящей брешью в организме. Вот только добраться до нее, до ее понимания, я смогла только после того, как вихрь события сошел на нет, иссяк. Я продолжала слушать напряжения пространства. Увидела, что у папы – это с шеей проблемы.

Знаю, что меня еще будут продолжать провоцировать на отказ от себя, через искусственную жалость, сочувствие, общественное мнение, которое всегда на стороне слабых, потому что нет понимания, что слабым человек делает себя сам, что это его личный выбор быть слабым.

И вот так вопрос встает ребром – а ты готов, видя, как твои родители, твои родственники попадают в критические ситуации, следовать себе, звучать собой, слушать себя, и из этой точки решать все ситуации, а не из точки рефлексии на общественное мнение, и привычные модели поведения общества, в котором живешь?

Даже в этом маленьком отрывке жизни, мама мне по телефону сказала – вызывай скорую, а я сказала – нет. Потому что продолжала слушать себя.

А в такие ситуации, ведь реально, удержать внутренний сигнал крайне сложно. И вот он тот самый момент, когда отказываются от себя, от памяти о себе – мне важно, что обо мне будут думать близкие мне люди, мне важно их хорошее отношение ко мне. Вот вокруг этого все крутится. Становится страшно пройти через осуждение, отчуждение и эмоциональный холод, даже если ты миллион раз прав в своих действиях. А ты не можешь быть не прав, когда слышишь себя и знаешь, что именно ты слышишь.

P.s.: знаю разных людей, которые начинали разгребать завалы в своих тонких структурах, но при столкновении с реальностью, которая событиями формировала условия для четкого выбора – ты подтверждаешь своими действиями свой выбор следовать себе или еще больше закрепляешься в прежней кривизне, съезжали в дальнейшее закрепление в кривизне. Здесь стоит всегда помнить, что если собрался что-то у себя выпрямить, то это что-то будет сопротивляться этому. И будет делать это жестко, чтобы наверняка получить нужный ему результат.

***

Известны случаи, когда люди уходили из воплощения через глубокие медитации — не выносили всей тяжести земной жизни, поэтому некоторыми трансовые состояния себе и были закрыты (в т.ч. память о том, КАК и КУДА вернуться). Разумеется, есть и другие методы физической самоликвидации, но они чреваты залипанием в местных пространствах, да и вообще, куда бы ты не шел, ты везде берешь самого себя.

Часто многомерная память содержит информацию, которая может навредить как носителю, так и окружающим (н.п. технологии работы с планетарными эгрегорами, кристаллами, оружием и т.д.). Носители такой информации нередко закрывают её для допуска в сознание, чтобы нельзя было считать до определенного момента, в т.ч. во избежание нежелательных контактов с матричными структурами, для которых могут представлять опасность или прагматичный интерес.

Ячеек памяти в человеке много: она может содержаться в Искре, полях, кристаллах, телах и даже в мышцах (поэтому у многих занимающихся растяжкой или йогой могут всплывать воспоминания или «озарения» — ответы на крутящиеся в сознании вопросы). Известны случаи, когда память распределяется на несколько членов одной команды, а вспоминание происходит только при продуктивном взаимодействии. Также есть технология распределения памяти по «фейковым» жизням (в реальности не прожитым, но доступным как воспоминания), чтобы пронести инфу с собой через таможню.

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