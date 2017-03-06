О вреде Просветления и о пользе Денег

Если мы с вами заглянем на какой-нибудь семинар по духовному росту, то увидим странную картину. Половина участвующих – это изможденные дамы среднего возраста с печальными глазами, которые не едят мяса и не занимаются сексом.

Часть чуть поменьше – молодежь, которая заткнет за пояс любого Гуру по части бумажных знаний и выкуренных на Гоа косяков. Остальные представляют из себя сборную солянку из глухих, слепых и колченогих.

Про дам с печальными глазами, которых можно наблюдать на любой эзотерической тусе – вам, наверное, более или менее все понятно.

Печаль эта произрастает из-за отсутствия бабла и секса, и два этих фактора, которые для обычной женщины смертельны заставляют неофиток переходить на вегетарианство, как единственный способ не рехнуться окончательно. Но это не решение проблемы, а путь в тупик.

Ибо, если два таких ограничения можно выдержать, то три вместе для человека из нашего социума – это убийственная доза.

Что касается молодежи, то все мы были молоды и любознательны. Все хотели изменить мир или хотя бы сделать что-то для бессмертия.

Был беспечным и наивным

Черепахи юной взгляд.

Все вокруг казалось дивным

Триста лет тому назад!(с)

Оставшаяся разношерстная публика приходит на такие семинары по тысяче разнообразных причин, которые можно свести к одной дроби.

Вверху – отсутствие денег. Внизу проблема настоящего времени. Проблемы могут быть разными. Умер подобранный прошлым летом в лесу ёжик. Сдохла рыбка в аквариуме. Сосед не отдал 50 рублей взятые им «до получки».

Все это замкнутый круг. Денег нет, потому что давит проблема и вся энергия уходит на её решение. Решения нет, потому что хочется кушать и все время тратится на поиск хлеба насущного.

В общем, как говорила моя бабушка «если нету в доме денег, привяжите к жопе веник».

Что она имела ввиду, я к сожалению, так и не узнал. Был ли это дзенский коан или просто призыв сесть на метлу и вылететь в трубу, сегодня нам неизвестно.

Зато бабушка до последнего дня своей жизни работала, родила семь детей, была умерена в пище, много молилась и никогда не забивала себе голову ерундой.

Но вернемся к духовным поискам, саморазвитию и свету сияющей Ниббаны.

В жизни индуиста, с которых мы берем пример в том, что касается духовных практик, есть четыре этапа. Я буду использовать упрощенную терминологию, чтобы мысль была понятна для всех.

Первый этап – это ученичество, школа, который длится примерно до свадьбы.

Второй – это семья, дети, дом и все материальные вещи, которые с этим связаны.

Третий этап – отшельничество.

И четвертый – бродяжничество.

Два последних символизируют освобождение от всех привязок и поиск просветления.

В первые два периода укладывается все остальное. Все материальное, страстное, необыкновенное. Жизнь, наполненная желаниями и страданием, любовью и ненавистью, стяжательством и выживанием.

Когда заканчивается второй этап и начинается третий? Логически рассуждая это возраст 50-60 лет, когда достигнуто определенное материальное благополучие, дети взрослые, а все долги социуму отданы.

Почему у нас всё не так? Или точнее, почему у нас опять все через зад?

Наши искатели Истины становятся ошовскими саньясинами лет или кришнаитами в 18-25, маются дурью пять, десять, а то и больше лет, а к сорока годам приходят к состоянию горячечного возбуждения, впалым глазам и вегетарианству.

То есть Махатмы, Упанишады, Маха-Йоги и бабаджи говорят им одно, а наши упорные эзочтеники делают все по-своему, а потом сетуют на результат. А на тусовках, где собираются украинские йоги, белорусские веганы и русские саньясины можно услышать такие разговоры:

-Ну и как тебе адвайта?

-Знаешь, что-то не пошла. Я сейчас на Тантру подсел.

-Ну. Ты там аккуратнее, я Тантрой целый месяц занимался, а уже полгода член не стоит.

И вздохнув, они продолжают болтать о Кали-Юге, эпохе, в которой у человечества нет шансов на развитие, о непреодолённых самскарах дживы и предательских вритти качающихся в потоке сознания, как коровьи лепешки в мутных водах Ганги.

***

Поэтому поводу мне вспомнилась одна притча. Как-то одного мудрого человека спросили:

“Учитель, что будет с нами после смерти?”. Старец только посмеялся и ничего не ответил. Однажды ученики спросили его, почему он никогда не отвечает на этот вопрос.

— Вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, что делать с этой? — ответил старик. — Им просто нужна еще одна жизнь, которую можно было бы прожить так же бестолково, как и первую.

— И все-таки, есть жизнь после смерти, или нет? — упорствовал один из учеников.

— Есть ли жизнь до смерти — вот в чем вопрос, — отвечал мудрец.

***

Как вычленить свое предназначение из общей массы? Когда все эти ничтожные человечишки поймут, что мы им не ровня? Как быстро и без боли выйти за пределы разума? Какую капсулу предпочесть синюю или красную?

И не являются ли все эти разговоры бредом старой, сумасшедшей черепахи?

Если представить, что весь мир — это энергия, а это так и есть, то где мы в этом потоке?

***

Я уже говорил, что человек напоминает собой чайник. Вспомните «йогу для чайников», «Канта для чайников», «упанишады для чайников» и так далее.

В чайнике две дырки. В одну энергия втекает, из другой вытекает. То есть, энергию мы получаем из пищи, воды, солнца и любви, а тратим её из инстинктивно-двигательного центра на секс, гнев, жалость, чувство вины, обиды, страх.

В обычном человеке, если он не сконцентрирован на какой-то задаче «дырок» конечно больше. У Кастанеды об этом всё написано, не буду повторяться.

Давайте примем, как данность:

1.Чем больше в человеке энергии, тем меньше у него проблем и дурных мыслей.

2.Чем меньше дурных мыслей, тем он более эффективен.

Дурная голова ногам покоя не дает. Много движений –никаких достижений. Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибёт.

Все эти пословицы придуманы задолго до того, как в России появилась «Бхагават-Гита» в изложении Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Значит, опять же весьма упрощенно, задача человека накапливать энергию и эффективно её расходовать. Это простая формула, которая приводит к поразительным результатам.

Особенно, если знать секрет. Не тот секрет из фильма «Секрет» в котором ты просто пишешь на бумажке, что тебе хочется и это все у тебя появляется, а тот секрет, что ВСЕ ПРОИСХОДИТ САМО СОБОЙ.

Человек просто должен дойти до ручки. Чайник должен закипеть и выкипеть. На смену хламу и тысяче бесполезных мыслей должна прийти одна.

Какой она будет зависит от отдельно взятого индивидуума. Кто-то поступит, как настоящий самурай и сделает себе харакири. Кто-то уедет в Пуну впитывать саттву из речей учеников Раджниша. Кто-то уйдет из семьи, бросив малолетних детей. Кто-то начнет читать Зеланда, чтобы попытаться в пространстве вариантов найти для себя самый лучший.

Я же предлагаю зарабатывать деньги.

Почему деньги, а не геморрой или язву желудка?

Все очень просто. Деньги — есть стабилизированная энергия. Да, сейчас кто-то закричит, что это плацебо, металл Диавола и тайный план жидомасонов, поклоняющихся Баал-Зебубу. Это закричат люди с печальными глазами, которые любят и страдают. Любят деньги и страдают от их недостатка.

Доводилось ли вам выигрывать деньги в казино? Ощущали ли вы невероятный подъем сил, когда смогли заработать значительную сумму? Помните ли вы то чувство уверенности в себе, силу способную свернуть горы, когда вы держите в руках большие деньги?

Если нет, попробуйте и потом скажете прав я или нет.

О чем я хочу сказать?

1.Просветление обязательно придет. Ни в этой инкарнации, так в следующей. Если вы накопите достаточно энергии, которая свяжет вашу утомленную размышлениями о смысле жизни сахасрару с Архитектором Вселенной.

2.Чтобы получить достаточное количество энергии требуется концентрация и медитация. Самый простой приём заключается не в сосредоточении на цветке лотоса у вас в сердце, а на биржевых котировках, ценах на мёд у фермеров и в магазине или в сравнении прайсов на часы «Омега» на сайтах Alibaba и еbay.

Когда вы заработаете первые деньги и помедитируете над ними, вы поймёте, что стоите на правильном Пути. Все эти социальные лестницы, пирамиды Маслоу, касты, варны и прочая белиберда придуманы отнюдь не зря.

Энергия денег (если вы не пророк и не Бодхисаттва) ведет вас на вершину, туда, где сидя в Ваджрасане, а лучше встав в Прасариту Падоттанасану, вы завещаете свое состояние на благотворительность всем нуждающимся, как это сделали Эндрю Карнеги, Тим Кук или Уоррен Баффет.

Миллионер и филантроп Эндрю Карнеги был настоящим просветленным Йогином и завещал свое состояние на благотворительность.Фраза принадлежащая ему гласит:Человек, который умирает богатым, умирает опозоренным(с)

А потом, став нищим по своей воле, вы умчитесь вместе с Кришной прямиком в Валгаллу, и будете смеяться из бесконечности над потугами и Демиургов, и искателей Истины.

3. Игра в деньги, сродни Игре в бисер. Она увлекательна, требует упорства, интеллекта и самое главное, понимание того, что это игра.

В играх детей смех и веселье, потому что игра даёт энергию…

В выигрыше всегда тот, кто не привязан к результату.

И да.

Сначала деньги, потом просветление. Но не наоборот.

P.S. Для тех кто ничего не понял или понял не всё. Хочу просто обратить ваше внимание на то, что великие учителя — Махариши Махеш Йоги, Шри Сатья Саи Баба, Бхактиведанта Свами Прабхупада или Раджниш Ошо были долларовыми миллионерами.