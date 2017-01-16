О влиянии матричных серверов на мыследеятельность

Гипотезу о том, что сознание существует независимо от мозга, отстаивают и современные голландские физиологи под руководством Пима ван Ломмеля, заявившего, кстати, что мыслящей материи, возможно, вообще не существует. Такой же точки зрения придерживаются и некоторые английские ученые Сэм Парния из Центральной клиник Саутгемптона и Питер Фенвик из Лондонского института психиатрии. По мнению Парния, мозг, как и любой другой орган человеческого тела, состоит из клеток и не способен мыслить. Он работает как устройство, обнаруживающее мысли!

В 1957 году в Американской ассоциации психологов был заслушан доклад доктора Яна В. Брюэля и Джорджа В. Олби, проведших операцию по удалению пациенту правой половины головного мозга. К великому изумлению врачей, прооперированный мужчина 39 лет быстро поправился и не утратилсвоих умственных способностей.

Мы — люди — похожи на ходячие «приемопередатчики», которые находятся внутри информационного поля. Наш мозг не является генератором мыслей, а скорее приемником и передатчиком одновременно. Это похоже на сотовую сеть, где мы — как ходячие мобильники, работающие на одном и том же диапазоне?!

Вот только вопрос? Кто хозяин, кто оператор этой сети мыслеформ…

Все функции мозга человека теоретически можно повторить в искусственном интеллекте, и многими из них современные роботы уже обладают. Самыми сложными, несомненно, будут обладать в будущем. Кроме одной — мыслить.

Искусственный интеллект может обладать невероятным объёмом памяти, иметь способность к самообучению, анализу ситуаций и самостоятельному принятию решений в зависимости от усвоенной информации. Но создать что-то принципиально новое, а не копировать уже имеющиеся данные в разных вариантах. Сформировать субъективную точку зрения, применить новую концепцию, в чем либо, робот не будет способен никогда.

Мозг является всего лишь приемником мысли, которые, рождаются и сохраняются, вне человеческого организма — этакая глобальная база данных, информационная оболочка планеты, Солнечной системы или галактики.

Эйнштейн говорил, что если ему дадут один час на решение некого сложного вопроса, то из 60 минут, 55 он будет думать, как правильно поставить вопрос и лишь 5 минут получать готовый ответ. Значит, главное правильная постановка вопроса, а ответ сам придет.

Мозг регулирует функции физического тела. Мысль не пощупал ещё ни один учёный и тем более в мозге не нашли ни одной. Мысли продукт ментального тела, только нас пока этому не учили.

Гипотеза существования информационной оболочки высшего разума объясняет очень многие феномены в природе. А феномен телепатии доказывает энергетическую сущность мысли. Причем телепат не получает информацию непосредственно от человека пославшего ее.

Мысль от человека, или любого другого существа сначала попадает в «ноосферу», а уже потом ее принимает телепат. Это видно из того что мышление на разных языках двух людей или даже мышление абсолютно разными образами двух существ не являются препятствием для передачи информации, тоесть информационная оболочка не только огромное хранилище всей существующей информации нашего мира, но и мощнейший преобразователь. От сюда видно что человеческий мозг не является генератором идей, а всего лишь декодером энергии в образы и образы в энергию.

Мозг не является генератором мыслей, а лишь их приемником и передатчиком

То, что мы умеем думать, мыслить, представлять — не для кого не секрет и есть часть нашей обыденной реальности. Откуда же, собственно, берется мысль, как она нам «приходит в голову», где она рождается и по каким причинам это происходит? Наука в мозгу источника мыслей не нашла. Тогда каким образом объяснить существование творческого разума?