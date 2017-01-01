О влиянии матричных серверов на мыследеятельность

Гипотезу о том, что сознание существует независимо от мозга, отстаивают и современные голландские физиологи под руководством Пима ван Ломмеля, заявившего, кстати, что мыслящей материи, возможно, вообще не существует. Такой же точки зрения придерживаются и некоторые английские ученые Сэм Парния из Центральной клиник Саутгемптона и Питер Фенвик из Лондонского института психиатрии. По мнению Парния, мозг, как и любой другой орган человеческого тела, состоит из клеток и не способен мыслить. Он работает как устройство, обнаруживающее мысли!
В 1957 году в Американской ассоциации психологов был заслушан доклад доктора Яна В. Брюэля и Джорджа В. Олби, проведших операцию по удалению пациенту правой половины головного мозга. К великому изумлению врачей, прооперированный мужчина 39 лет быстро поправился и не утратилсвоих умственных способностей.
Мы — люди — похожи на ходячие «приемопередатчики», которые находятся внутри информационного поля. Наш мозг не является генератором мыслей, а скорее приемником и передатчиком одновременно. Это похоже на сотовую сеть, где мы — как ходячие мобильники, работающие на одном и том же диапазоне?!
Вот только вопрос? Кто хозяин, кто оператор этой сети мыслеформ…
Все функции мозга человека теоретически можно повторить в искусственном интеллекте, и многими из них современные роботы уже обладают. Самыми сложными, несомненно, будут обладать в будущем. Кроме одной — мыслить.
Искусственный интеллект может обладать невероятным объёмом памяти, иметь способность к самообучению, анализу ситуаций и самостоятельному принятию решений в зависимости от усвоенной информации. Но создать что-то принципиально новое, а не копировать уже имеющиеся данные в разных вариантах. Сформировать субъективную точку зрения, применить новую концепцию, в чем либо, робот не будет способен никогда.
Мозг является всего лишь приемником мысли, которые, рождаются и сохраняются, вне человеческого организма — этакая глобальная база данных, информационная оболочка планеты, Солнечной системы или галактики.
Эйнштейн говорил, что если ему дадут один час на решение некого сложного вопроса, то из 60 минут, 55 он будет думать, как правильно поставить вопрос и лишь 5 минут получать готовый ответ. Значит, главное правильная постановка вопроса, а ответ сам придет.
Мозг регулирует функции физического тела. Мысль не пощупал ещё ни один учёный и тем более в мозге не нашли ни одной. Мысли продукт ментального тела, только нас пока этому не учили.
Гипотеза существования информационной оболочки высшего разума объясняет очень многие феномены в природе. А феномен телепатии доказывает энергетическую сущность мысли. Причем телепат не получает информацию непосредственно от человека пославшего ее.
Мысль от человека, или любого другого существа сначала попадает в «ноосферу», а уже потом ее принимает телепат. Это видно из того что мышление на разных языках двух людей или даже мышление абсолютно разными образами двух существ не являются препятствием для передачи информации, тоесть информационная оболочка не только огромное хранилище всей существующей информации нашего мира, но и мощнейший преобразователь. От сюда видно что человеческий мозг не является генератором идей, а всего лишь декодером энергии в образы и образы в энергию.
Мозг не является генератором мыслей, а лишь их приемником и передатчиком
То, что мы умеем думать, мыслить, представлять — не для кого не секрет и есть часть нашей обыденной реальности. Откуда же, собственно, берется мысль, как она нам «приходит в голову», где она рождается и по каким причинам это происходит? Наука в мозгу источника мыслей не нашла. Тогда каким образом объяснить существование творческого разума?
Мы отовсюду слышим, что человек хозяин своих мыслей, и живет согласно им, но где гарантия, что это его мысли. Если мы будем внимательны, то увидим, что наши мысли настраиваются извне.
Аналогично компьютерам, человеческий мозг уязвим для атак хакеров. Технологии уже дают возможность ученым читать мысли человека и даже помещать в мозг новые идеи. В последнем эпизоде программы «Сквозь кротовую нору» с Морганом Фрименом рассматриваются потенциальные возможности, а также опасности, связанные с взломом мозга.
«Мы живем в мире цифровых данных, — отмечает Фримен в ходе ТВ-шоу. – В один прекрасный день, который не за горами, наши самые сокровенные мысли могут стать достоянием общественности».
Чтение мыслей человека не всегда требует технологий. Нью-йоркский психолог Марк Салем способен расшифровать мысли человека, используя лишь мельчайшие намеки, подаваемые языком тела. «Почесывание носа может означать, что человек лжет, но с другой стороны это может свидетельствовать о том, что нос чешется», — рассказывает ученый. Пытаясь прочесть мысли, он обращает внимание на то, что называет «группой сигналов», которые говорят ему, что означает тот или иной жест.
В ходе шоу Салем угадывает карту, находящуюся у профессионального игрока в покер – казалось бы, невозможный трюк. Для выполнения подобных вещей Марк полагается на ситуацию. «Я умею улавливать невербальные сигналы и намеки, — говорит он. – Чем больше обстоятельств в ситуации, тем лучше я их улавливаю».
Конечно, технологии могут дать ученым непосредственный доступ к мозгу человека. Изобретатель и нейротехнолог Филип Лоу разрабатывает портативное устройство для контроля мозга под названием iBrain, которое может распознавать мозговую электрическую активность с поверхности черепа, объясняет Фримен. Люди, страдающие болезнью Лу Герига (боковым амиотрофическим склерозом) или другими формами паралича, продолжают демонстрировать здоровую мозговую активность. При помощи iBrain они смогут использовать силу мысли для контроля виртуальной руки на экране компьютера.
Далее шоу углубляется в другие, еще более сложные формы телепатии. «Некоторые специалисты в нейронауках уже переводят язык мозга в обычные слова», — рассказывает Гордон Фримен. Ученый Джек Галлант из Калифорнийского университета создает «словарь мозга», который позволит переводить мысли в картинки и слова. Галлант и его коллеги показывают людям различные изображения, измеряя в то же время их мозговую активность при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. По результатам мозговой активности специалисты под руководством Галланта могут примерно воссоздать изображения, которые видят люди. Кроме того, ученые разрабатывают словарь концепций, который даст им возможность угадывать, что думают люди о демонстрируемых им картинках.
Однако эти технологии уже становятся причиной споров на этические темы. «Мы не знаем, насколько быстрым будет развитие технологий», — говорит Галлант. Фримен же берется за изучение еще более поразительной возможности: раз мысли можно расшифровать, возможно ли их изменять?
Например, представьте, что вы способны за один-единственный день превратить начинающего в профессионала. Это миссия специалиста в нейронауках и предпринимателя Криса Берка. Атлеты, актеры или другие мастера своего дела способны входить в состояние чрезвычайной умственной сосредоточенности, ученые называют это состояние «в зоне» (его могут достичь и начинающие).
Оно накладывает на мозговую активность определенный отпечаток. Компания Берка, специализирующаяся на нейротехнологиях, разрабатывает устройство для наблюдения за мозговой активностью человека во время выполнения специфических задач, таких как стрельба из лука, которое сможет сообщить о достижении состояния пиковой производительность, то есть «зоны». Что важно, технология даст людям возможность заглянуть в собственный мозг, чтобы улучшить личную производительность.
Но, что если другие люди смогут взломать чей-то мозг и поместить в него какие-либо мысли? Программисты обходят системы безопасности при помощи программ-взломщиков, говорит Фримен. Что касается людей, таким взломщиком для мозга может стать обоняние. Илана Херстон, психолог из Академического колледжа «Тель-Авив – Яффо» в Израиле использует запахи, чтобы поместить в мозг человека информацию. Она погружает людей в сон и заставляет их ассоциировать специфические ароматы или неприятные запахи с определенными звуками. Это похоже на научную фантастику, но на самом деле метод использует мозговые каналы, позволяющие таким чувствам, как обоняние, проникать в мозг, не требуя сознательной реакции.
Во время шоу Фримен рассматривает все эти способы зондирования мозга с присущей ему степенностью. Многие описанные технологии нацелены на восстановление или улучшение способностей человека. Но некоторые из них подразумевают действительно жуткое будущее.
В настоящее время считается, что мозг – это самая важная и самая главная часть человеческого тела. Мозг – это, по существу, и есть сам человек, потому что именно от мозга зависит все: ум, мысли, характер, интеллект, чувства…
Мозг – самая сложная и наименее изученная часть человека. Ученые до сих пор не могут разгадать, каким образом рождаются мысли, откуда приходят сны, почему появляются гении и дебилы…
Кстати, наибольший объем мозга зафиксирован у самых обыкновенных, ничем не выдающихся личностей. А великие ученые и мыслители имели мозг нормальных размеров.
На самом деле все обстоит несколько иначе. Мысли, характер, чувства, сны, ум – это все относится к душе. Личность человека – это не мозг, это его душа. Мысли рождаются в душе и поступают в мозг уже в готовом виде.
Мозг – это как бы пульт управления человеческим телом. Сейчас уже установлено учеными, что определенные участки мозга отвечают за разные функции тела. К примеру, на затылочной части мозга находится область управления зрением, а на височной – слухом. Есть участки, которые управляют руками, ногами, головой, мышцами лица, языка и т. д.
Душа руководит телом примерно как водитель – автомобилем. Точно так же, как шофер нажимает на кнопки и рычажки на приборной панели, душа «прикасается» к различным «кнопкам» на человеческом мозге.
Опытный водитель со временем приобретает такие навыки вождения автомобиля, что как бы срастается с ним. Многие действия он совершает автоматически: переключение скоростей, сбрасывание скорости, поворот руля. Он ведет машину, не задумываясь о том, как он это делает.
Точно так же поступает душа. Сначала она, вселившись в тело маленького ребенка, постепенно учится им управлять – ходить, двигаться, говорить… Поэтому дети сперва такие неуклюжие и неловкие.
Со временем душа осваивается с телом и «рулит» им автоматически. Поэтому мы, взрослые, даже не задумываемся о том, как надо правильно переставлять ноги. Для нас это становится такой же естественной привычкой, как для водителя, садясь за руль, класть руки на баранку.
Человеческое тело – это невероятно сложная, но все-таки машина. Если душа покидает эту «машину», то она приходит в негодность – тело умирает, превращается в труп, разлагается…
Душа же вечна, она остается жить. В душе сохраняется вся информация о прошлом, настоящем и будущем человека. Душа умершего человека может во сне являться к живым людям.
Поэтому ко многим людям во сне приходят их умершие родственники и разговаривают с ними. Иногда в этих разговорах умершие сообщают живым невероятные новости – рассказывают точную причину своей смерти, имена своих убийц, местонахождение тайников, советы на будущее…
Умершие люди, приходящие во снах, ведут себя как живые. Они могут сердиться, горевать, утешать… И самое важное, они, беседуя с живыми, полностью сохраняют стиль разговора – употребляют те же словечки, фразы, выражения, что и при жизни.
То есть создается полное ощущение того, что идет общение не с призраком, а с обычным человеком. Часто, лишь проснувшись, человек понимает, что разговаривал с покойником. И пугается этого.
На самом деле ничего страшного тут нет. Так же как и удивительного. Во снах человеческие души свободно общаются друг с другом независимо от того, есть у них тело или нет его. Если тело человека сгнило в земле вместе с его мозгом, это никак не отражается на душе. Душа сохраняет способность мыслить, чувствовать и выражать свои эмоции. (душа микробиома жива и связана с акашей — киберсистемой судьбы — прим.ред.)
Автор: mozgv3