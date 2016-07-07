О причинах фальсификации истории и не только об этом.

Анализ обнаруженных в различных точках нашей планеты, в том числе и на территории нашей страны, древних артефактов, абсолютно не вписывающихся в официальную версию истории, позволяет сделать ряд интересных выводов:

1) На самом деле наша подлинная история достаточно сильно отличается от той официальной ее версии, которая преподается в школах и ВУЗах.

2) Фальсификация нашей истории — это отнюдь не результат ошибок и невежества, а целенаправленная деятельность вполне определенных сил, враждебных человечеству, которые по ряду причин предпочитают не афишировать своего присутствия на нашей планете, а потому остаются сокрытыми от простых людей.

3) Данные силы действуют в явном сговоре с так называемыми политическими, финансовыми, религиозными и научными «элитами» Земли, которые по своей сути являются слугами этого негуманоидного разума и предателями интересов человечества.

4) Негуманоидным разумом с помощью своих верных слуг на Земле создана паразитическая Пирамида Власти, держащая в эмоциональном, интеллектуальном и духовном рабстве подавляющую часть человечества, а также очерчены рамки «запретных знаний», к которым простые люди не должны иметь доступа.

5) С целью недопущения человечества к овладению (возвращению) этими «запретными знаниями» слугами негуманоидного разума осуществляются целенаправленные камнании по дискредитации эзотерических знаний, древних артефактов и прорывных направлений в области альтернативной энергии, а ученые и исследователи, исследующие эти «запретные знания», подвергаются откровенной травле в подконтрольных СМИ и даже — физическому уничтожению (как это было во времена инквизиции и религиозных войн).

6) Как раз в рамках сохранения этих «запретных знаний» недоступными для большинства человечества на планете создана целая паутина различных тайных обществ и официальных государственных структур.

Исходя из этих выводов становится понятно почему столь старательно замалчиваются и «не замечаются» официальной наукой многочисленные артефакты, принадлежащие древним высокоразвитым допотопным цивилизациям Земли. И дело здесь не только в том, чтобы сокрыть от нас высокие технологии этих цивилизаций, но и подлинные причины их гибели, особенно в свете процессов, которые происходят по всему миру сейчас.

Между тем, множество косвенной информации об этих древних цивилизациях можно почерпнуть и из мифов, сказаний и легенд различных народов Земли. И «картинка» вырисовывается примерно такая:

Миллионы лет назад на нашей планете появились представители высокоразвитой межзвездной цивилизации, которые создали свою колонию в приполярной области на арктическом материке, который известен под названием Арктида-Ориана. В определенный момент на Земле появилась и ящероголовая раса, которая впоследстии вступила в военное противостояние с «белыми богами» и была ими побеждена, хотя и ценой огромных усилий, жертв и разрушений. После этого негуманоидная цивилизация укрылась в подземных городах и предпочла более открыто в историю человечества не вмешиваться.

Однако, со временем связь со звездной метрополией по какой-то причине стала ослабевать, а сознание части древних арктов — людей белой расы начала утрачивать изначальную ясность осознавания законов Мироздания и прямой духовной связи с Создателем. Эти люди, проникшись материальными интересами пожелали уйти в более южные земли в поисках «легкой жизни» и со временем образовали цивилизацию на атлантическом материке, известном ныне как Атлантида.

Долгое время цивилизации Атлантиды и Орианы жили в мире и согласии, однако и негуманоидный разум, не оставивший попыток прибрать к рукам нашу планету, не сидел сложа руки. Ему удалось незаметно склонить атлантов к технократическому пути развития, а также внушить им мысль о пользе рабства. Так на территории Атлантиды появились представители черной и красной рас, которые со временем «размыли» генетическую память «белых богов» среди коренного белого населения. Подобное происходит сейчас и в США, которые являются наследниками традиций Атлантиды.

Чем больше сознание людей закрывалось от изначальных истин, тем легче становилось манипулировать им с помощью различных психотехник и пси-оружия. Именно таким образом негуманоидному разуму удалось со временем взять под контроль сознание верховных жрецов Атлантиды. Все остальное было уже делом техники. Ящероголовым необходимо было уничтожить человечество, чтобы освободить для себя планету, но на пути свершения их планов стояла высокоразвитая техномагическая цивилизация Арктиды-Орианы. которая к тому же опять могла запросить помощь метрополии в случае проявления агрессии со стороны самих ящероголовых.

И тогда было решено уничтожить человечество руками самого человечества. В этом случае негуманоидный разум оказывался как бы ни при чем. Для этого и была применена известная ныне тактика: «разделяй и властвуй». Для начала были разделены цивилизации Атлантиды и Арктиды-Орианы. Затем с помощью захвата контроля над сознанием верховных жрецов Атлантиды в сознание ее жителей с помощью лжи и фальсификации вложили слепую и фанатичную ненависть по отношению к братскому народу с арктического материка.

Все это привело к прямому военному нападению на Арктиду-Ориану вначале около 30-40 тысяч лет назад, а затем около 12-13 тысяч лет назад. Боевые действия велись на всех материках и континентах, было применено разрушительное оружие, которое чуть не уничтожило жизнь на нашей планете и спровоцировало смещение Земной оси и даже орбиты планеты. Все это привело к катастрофическим изменениям климата, а также гибели древних цивилизаций.

Но человечество все же выжило. Переселенцы с медленно погружающейся под водами наступающего океана Арктиды-Орианы переселились на северное побережье и островные северные территории Евразии, а затем в Сибирь. и на Урал. Позднее на этих территориях возникли государства ариев, прямыми потомками которых являются древние русы. От этих же народов произошли и нынешние народы Северной и Восточной Европы — скандинавы, германцы, славяне.

Удалось выжить после гибели своего континента и части атлантов, которые переселились в Западную Европу и Северную Африку. Частично уцелели и верховные жрецы Атлантиды, которые по приказу своих негуманоидных хозяев решили продолжить борьбу против выходцев из Арктиды-Орианы. Им еще раз удалось разделить некогда братские народы, например, германцев и славян, и стравливать их в междоусобных войнах вплоть до середины XX века. Таким образом были разделены и сами славяне.

Но еще раньше верховные жрецы атлантов смогли создать для осуществления планов своих хозяев темный эгрегор Амона-Сета-Яхве-Иеговы-Сатаны, которому они подчинили очень сильных египетских магов и жрецов, ставших проводниками их воли. Впоследствии египетскими жрецами Амона-Сета были созданы различные ортодоксальные религии, начиная от иудаизма и заканчивая исламом, которые вместо знания законов Мироздания способствовали насаждению слепой фанатичной веры и философии рабов среди подконтрольных народов.

Ныне резиденция верховных жрецов Амона-Сета-Яхве-Иеговы-Сатаны располагается в Ватикане. Это — религиозно-магический центр паразитической Пирамиды Власти. Именно поэтому в обширных подземных хранилищах и библиотеках Ватикана хранится множество артефактов и древних письменных источников, в которых написана правда о нашей истории. По вполне понятной причине к ним нет свободного доступа. Ведь как раз подконтрольные Ватикану католические священники провели на протяжении нескольких столетий масштабную фальсификацию истории человечества. Вначале иезуиты выдумали историю Китая и мифической «Монгольской империи», затем совместно с немецкими и польскими историками придумали «монголо-татарское нашествие» и «иго» в Древней Руси.

И все это было не случайно. Контролируемая верховными жрецами Атлантиды т.н. «западная цивилизация» уже на протяжении тысячелетий пытается то уничтожить физически, то ведет информационные войны против прямых потомков Арктиды-Орианы, которые не попали под власть темного эгрегора Амона-Сета-Яхве-Иеговы-Сатаны. И именно в этом кроется главная причина объединеных походов Запада против Руси-России, фальсификации истории, лжи и «двойных стандартов» в отношении нашей страны, ее лидеров и самого народа. Именно в этом состоит и главная причина нынешних западных санкций и насаждения в сознание украинцев и других народов ненависти к русским, а также создания мифов об «агрессивности России».

Кроме религиозно-магического центра паразитическая темная Пирамида Власти имеет финансовый центр, расположенный в лондонском Сити и административно-военный центр, расположенный в округе Колумбия (США). Если первый осуществляет финансирование войн, революций, бунтов, мятежей и переворотов по всему миру, то второй осуществляет планирование и организацию всех этих акций, используя военно-политические и информационные ресурсы англо-американской империи и ее сателлитов.

Агрессивная политика наследников Атлантиды — англо-американской империи, находится вполне в рамках плана ящероголовых по уничтожению человечества руками самого человечества. И это объясняет почему мир сегодня оказался опять на грани общепланетарной разрушительной войны. Для того, чтобы замаскировать свои истинные планы, ящероголовыми предложен мировым «элиткам» план по установлению «нового мирового порядка» — общемирового тоталитарно-полицейского государства, в котором все материальные блага будут принадлежать представителям этих «элиток», а остальное человечество будет влачить жалкое существование в качестве рабов в электронном концлагере.

Одним из важных пунктов установления этого «нового мирового порядка» является снижение численности населения Земли до 1 миллиарда или даже до 500 миллионов человек. Это очень важный пункт, который позволяет обнаружить подлинные цели негуманоидного разума. Ведь оставшееся человечество будет обречено на неминуемую гибель, в том числе и сами верные слуги ящероголовых. И, возможно, что кое-кто из самой «верхушки» «элитки» Земли об этом уже догадывается. А потому мы сейчас можем видеть множество появившихся «утечек» секретной и конфиденциальной информации об этих преступных в отношении человечества планах.

Но для того, чтобы человечеству выжить и не допустить очередной попытки ядерного или экологического самоуничтожения, необходимо вернуться к изначальной мудрости древней орианской ведической солнечной традиции и избавиться от техномагического воздействия темного эгрегора. А потому очень важной задачей для людей и, особенно, для народов нашей страны является распространение и популяризация сведений о древних высокоразвитых цивилизациях Земли, причинах их гибели и нашей подлинной истории, о мировоззрении и знаниях наших предков — выходцев с древнего арктического континента, чья цивилизация не противопосталяла себя природе, а гармонично врписывалась в нее.

Все те, кто способствует сокрытию «запретных знаний» от человечества и старается увести людей в сторону от истины, не просто являются предателями интересов всего человечества, но и приближают этим самым свою собственную гибель в полном соответствием с планами своих негуманоидных хозяев.