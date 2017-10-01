О незавидной участи масонов

Несмотря  на  активную пропагандистскую кампанию,  призванную  внушить обывателям  псевдо-скептическое отношение к существованию различных тайных  орденов и организаций  различного оккультного толка,  сами  они уже и не особо скрывают  свое  наличие,  видимо,  уповая  на  полностью  «промытые мозги»  простого народа.   Но даже многие из  простых  членов  этих  обществ,  еще не достигших  высших ступеней  в своей  иерархии,  даже не догадываются,  кому на самом деле они служат,  кто и для  какой  цели все эти общества  создал,  кто обманом использует  их  в своей  хитроумной  «игре»  и каковы  ее  окончательные цели?

Ответы на все эти эти вопросы  дает  российский  путешественник,  биолог и антрополог Г.Сидоров  в своей  книге «Сияние Высших Богов и крамешники».   Вот какой  его диалог с двумя  сибирскими отшельниками там можно прочесть:

«— Так ты хочешь сказать, — перевёл я разговор на другую тему. — Что под высокочастотным глобальным экраном притаился сам Сатана?

— Всё верно! Под куполом он чувствует себя уверенно, потому что ощущает поддержку тех,  кто его создал.
— Ящероголовых?   А я-то грешным делом думал, что Дьяволом являются именно они?

— Твари, о которых идёт речь, стоят ниже своего изобретения.

— Куда уж ниже?!

— Падение, как и подъём, бесконечны, мой друг.   Они создали на Земле свой эгрегор и им умело дирижируют.

— Из-под земли?

— Частично, из-под земли, частично, с помощью своих генетических ставленников, так  называемых, иллюминатов — крамешников.   Рептилий в образе человека.   Не один десяток лет  ящероголовые трудились над созданием последних.  Это так, к слову.   Иллюминаты в свою очередь, опираются на сеть масонских лож.   Но ты должен знать, что не все масонские ложи  являются стержневыми.   Теми, через которые идёт непосредственное управление планетой.  Большая часть из них представляет собой камуфляж или ложные цели.   Это те, которые состоят  из европейцев, азиатов или латиноамериканцев.   Стержневыми являются только еврейские ложи.  Но и в них есть своя иерархия, где главными считаются ложи, состоящие из азиатских и  африканских «богоизбранных», тех, у кого в хромосомах присутствуют гены их хозяев — аннунаков.   В будущем, по их плану, именно эти, настоящие евреи, их ещё называют сефардами,  а не европейские, должны придти к власти над гоями планеты.

— Расскажи ему всё об их планах. Не ограничивайся общими фразами, — пододвинулся к краю печи хозяин скита. — Он обязан знать всё.  Рубеж давно пройден.

— Да знаю я, не переживай, Дадоныч.   Всё ему расскажу, по порядку, ты только не мешай.   О масонских ложах ты должен знать вот что: стержневые, те, через которые идёт непосредственное влияние на властные структуры, именно из них продвигаются наверх особо проверенные.   Так во всех странах, везде и всюду.

— Где только могут, — добавил со своей трибуны Дадоныч.

— Остальные масонские ложи числятся у стержневых, как бы в резерве.   На них опираются в крайнем случае. Например, если еврея-ставленника вычислили и его надо срочно заменить не евреем, но своим.   Заодно масоны из камуфляжного корпуса являются своеобразным прикрытием.   Если начинается гонение на масонов, их подставляют, ими прикрываются.  Всё  делается ради спасения сети стержневых лож.   Ради спасения масонов — сефардов.

— Из того, что ты мне рассказал, я понял, что масоны из нееврейских лож и не подозревают о своём истинном предназначении?

— Конечно, не подозревают.   Иначе бы они подняли бунт, и масонский проект превратился бы в пыль.   Оголение стержневых еврейских лож сразу привело бы их к гибели.  Почему?    Да потому что это явный неприкрытый расизм, где маленький, энергичный и сплочённый этнос, прикрываясь «богоизбранностью», заметь, которую никто ещё не доказал, пытается навязать свою волю всему человечеству.   А теперь я тебе скажу самое главное.   То, о чём попросил
Дадоныч.   Ты слышал миф о «золотом миллиарде»?

— Слышал и не раз.

— Так вот, никакого «золотого миллиарда» не будет.   Пусть англосаксы не обольщаются.   По  плану иллюминатов, после гибели, точнее растворения белой расы в океане цветных гибридов,  начнётся планомерное уничтожение последних, всех до одного.   Понимаешь, всех: и негров, и  папуасов, и арабов, и диких австралийцев, и индейцев, и латиноамериканцев, и гибридных европейцев…   Всех под корень!    Для этого будут применены все виды оружия: от вирусно-бактериологического до генетического.   Каждой расе и даже каждому этносу — своя смерть.  Эти смерти уже разрабатываются.   Делается это в тайных специализированных институтах, которые  финансируют известные банковские дома иллюминатов.   Не стоит строить никаких иллюзий по поводу «золотого миллиарда».   Это очередной подлый обман.   Обман всей цивилизации людей.
— Кошмар какой-то! — не выдержал я. — Кто же тогда на Земле останется?   Одни  рептилоиды и их союзники?

— Останутся иллюминаты, те же рептилии только в образе человека и евреи-сефарды из стержневых масонских лож. И у тех и у других в ядрах клеток сконцентрированы гены аннунаков.   Только у первых их побольше, а у вторых несколько меньше.

— А что будет с масонами камуфляжа и с евреями европейскими?

— Когда дело будет сделано, масонов англосаксонских, русских, немецких, французских, словом, всех нееврейских, сразу же уничтожат.   Они станут больше не нужны.   Оставят жизнь только евреям-ашкинази, имеющим хазарское происхождение.   Хоть они и иудеи, но в их крови нет «благородной» крови рептилий, таких решено обратить в рабов. По подсчётам иллюминатов и их хозяев, евреев на Земле останется тысяч шестьсот, не больше.   Тех, у кого в жилах течёт кровь завоевателей.   В рабах останется раз в пять больше.   Все они будут чипизированы и подключены к специальному компьютеру.

— Чем так жить, лучше сдохнуть! — заметил я.

— Верно говоришь, лучше смерть, чем ощущать себя электронным придатком цивилизации рептилоидов, — сказал с расстановкой Светозар».

Таким образом,  прекрасно видно,  к какой  участи готовят  нас  ящероголовые  и их  слуги из  мировой «элитки»  и какую участь себе готовят многие  представители  служащих  этим  нелюдям  тайных  обществ и спецслужб.    Пора бы  уже людям раскрыть  глаза  на суть происходящих по всему  миру  процессов.   Планы  ящероголовых  не предусматривают  оставлять в живых  тех,  в ком нет рептилоидных  генов,  а  значит —  людей.  Вот поэтому  нас и травят ГМО  и химтрейлами,   принуждают делать прививки,  которые  убивают наш иммунитет,  и  под любыми предлогами  пичкают вакцинами,  приводящими к бесплодию.  И это все  не считая  навязывания  гомосексуализма,  наркомании,  алкоголизма  и пр.  «подарков»  от «нового мирового порядка».   Да и процессы  чипизации уже  видны  невооруженным глазом.   И если люди не «проснутся», и не попытаются  разрушить античеловеческие планы  крамешников,  то  через  некоторое время людей  на нашей  планете не останется.

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