— Где только могут, — добавил со своей трибуны Дадоныч.

— Остальные масонские ложи числятся у стержневых, как бы в резерве. На них опираются в крайнем случае. Например, если еврея-ставленника вычислили и его надо срочно заменить не евреем, но своим. Заодно масоны из камуфляжного корпуса являются своеобразным прикрытием. Если начинается гонение на масонов, их подставляют, ими прикрываются. Всё делается ради спасения сети стержневых лож. Ради спасения масонов — сефардов.

— Из того, что ты мне рассказал, я понял, что масоны из нееврейских лож и не подозревают о своём истинном предназначении?

— Конечно, не подозревают. Иначе бы они подняли бунт, и масонский проект превратился бы в пыль. Оголение стержневых еврейских лож сразу привело бы их к гибели. Почему? Да потому что это явный неприкрытый расизм, где маленький, энергичный и сплочённый этнос, прикрываясь «богоизбранностью», заметь, которую никто ещё не доказал, пытается навязать свою волю всему человечеству. А теперь я тебе скажу самое главное. То, о чём попросил

Дадоныч. Ты слышал миф о «золотом миллиарде»?

— Слышал и не раз. — Так вот, никакого «золотого миллиарда» не будет. Пусть англосаксы не обольщаются. По плану иллюминатов, после гибели, точнее растворения белой расы в океане цветных гибридов, начнётся планомерное уничтожение последних, всех до одного. Понимаешь, всех: и негров, и папуасов, и арабов, и диких австралийцев, и индейцев, и латиноамериканцев, и гибридных европейцев… Всех под корень! Для этого будут применены все виды оружия: от вирусно-бактериологического до генетического. Каждой расе и даже каждому этносу — своя смерть. Эти смерти уже разрабатываются. Делается это в тайных специализированных институтах, которые финансируют известные банковские дома иллюминатов. Не стоит строить никаких иллюзий по поводу «золотого миллиарда». Это очередной подлый обман. Обман всей цивилизации людей.

— Кошмар какой-то! — не выдержал я. — Кто же тогда на Земле останется? Одни рептилоиды и их союзники?

— Останутся иллюминаты, те же рептилии только в образе человека и евреи-сефарды из стержневых масонских лож. И у тех и у других в ядрах клеток сконцентрированы гены аннунаков. Только у первых их побольше, а у вторых несколько меньше.

— А что будет с масонами камуфляжа и с евреями европейскими?

— Когда дело будет сделано, масонов англосаксонских, русских, немецких, французских, словом, всех нееврейских, сразу же уничтожат. Они станут больше не нужны. Оставят жизнь только евреям-ашкинази, имеющим хазарское происхождение. Хоть они и иудеи, но в их крови нет «благородной» крови рептилий, таких решено обратить в рабов. По подсчётам иллюминатов и их хозяев, евреев на Земле останется тысяч шестьсот, не больше. Тех, у кого в жилах течёт кровь завоевателей. В рабах останется раз в пять больше. Все они будут чипизированы и подключены к специальному компьютеру.

— Чем так жить, лучше сдохнуть! — заметил я.

— Верно говоришь, лучше смерть, чем ощущать себя электронным придатком цивилизации рептилоидов, — сказал с расстановкой Светозар».