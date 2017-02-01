О чем болит ваша шея

Говоря здесь о шее, я имею в виду заднюю поверхность шеи. Горло и голос – это передняя поверхность шеи. А все вместе (и передняя и задняя поверхность шеи) составляет шейный сегмент.

Наша голова – это сфера нашего разума и контроля.

Наше тело – это вместилище наших импульсов, инстинктивных желаний.

Наша шея – это граница между разумом и инстинктами, «хочу и нельзя», которые постоянно пытаются выйти из-под контроля головы.

Иногда приходится сильно напрягаться для этого. И если потом мышцы не расслабляются, если мы не умеем совладать со своими желаниями, не умеем управлять своими желаниями, не удовлетворяем свои потребности (базовые – добыча пищи, защита, безопасность, продолжение рода и духовные), – то образуется зона хронического напряжения, которая может вызывать головную боль.

Тогда в этой зоне нарушается кровообращение, ухудшается питание межпозвоночных дисков, хрящевой, костной, соединительной ткани и появляется заболевание, которое называется остеохондроз.

Вы можете сказать: «О, да это болезнь цивилизации! У кого ее нет?» Да, действительно, остеохондроз появляется теперь в довольно раннем возрасте, в моей практике это были дети 12 лет, диагноз был подтвержден рентгеном. Многие машут рукой на все это, живут как жили, пока не появятся первые боли и ограничение движения. Потом по общепринятой схеме: уколы, таблетки, физиотерапия. И хорошо, если лечебная гимнастика входит в эту схему. Т.е., она, конечно, входит в эту схему, но кто из вас ее делает?

О чем еще может «говорить» боль в шее?

Голова соединяется с телом через шейный отдел позвоночника. Если шея напряжена, то прерывается поток энергии в теле, и происходит разделение между действием и мышлением. Потому что, то, что задумала наша голова – выполнять нашему телу.

Если энергия заперта больше в верхней части, выше шейного блока (в голове), чем в нижней (в теле), формируется тенденция к чрезмерной идентификации с мыслями в ущерб движению и действию.

Человек с таким характером тратит чрезмерное количество времени на планирование своей деятельности. И у него не остается энергии, чтобы осуществить задуманное. Его способ мышления становится блокирующим.

Ослабление напряжения в шейном отделе, как, правило, позволяет действию спуститься вниз по позвоночнику в виде потока экспрессивного движения.

Шея – это еще и способность к гибкости мышления, способность увидеть другую сторону вопроса, понять точку зрения другого человека. Когда у нас проблемы с шеей, это значит, что мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими.

И если вы хотите поменять что-то в своей жизни к лучшему – не забывайте про телесную терапию! Работа с телом – это самый экономичный способ сохранить здоровье и деньги. Тело – это то, что останется с вами навсегда, до самого последнего дня!опубликовано econet.ru

Автор: Ирина Созонова