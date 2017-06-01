Нумерологическая «Таблица Души»

Для определения Числа Души необходимо использовать лишь календарное число дня вашего рождения. В том случае, если это число является двузначным, нужно сократить его до однозначного путем сложения цифр, входящих в состав этого числа.

Например: 29 = 2+9 = 11 = 1+1 = 2, т.е. Число Души человека, родившегося 29 числа – 2.

Чем выше значение Числа Души, тем сильнее его вибрации. Это число указывает на скрытый внутренний талант его обладателя. Знание того, что обозначает Число Души, может помочь его носителю определиться в выборе будущей профессии, а также в принятии других не менее важных решений.

Расшифровка значений числа души

Число души 1 – единица – число импульсивного, направленного на достижение высоких целей, человека. Индивидуализм и эгоистичность движут вами и дают некий импульс к действиям. Поставив перед собой цель, люди чьё число души один не смеют менять курс и рвутся вперед. На дух не переносите ограничений, отчего со всеми проблемами разбираетесь с самого их появления. Вы бесстрашный лидер, настойчивый и решительный.

Число души 2 – символ человека спокойного в поведении и действиях, мягкого, тактичного, с умением находить компромиссы, способного держать себя в руках. Вы – человек с противоборством двух равносильных начал действующих в противоположные друг от друга стороны. За счет этих противоборств внутри вас сохраняется равновесие и спокойствие. Вы легко подчиняемые, пассивны и мягки. Вам ближе роль советчика или проектировщика, нежели чем исполнителя.

Число души 3 – символ человека-Универсума. В вас воедино сложены мужская воля и женская любовь. «Тройка» означает полную противоположность двух частей вашего внутреннего я. Число 3 символизирует треугольник жизни между прошлым, настоящим и будущим – Рождение, Жизнь и Смерть. Что касается самих людей, чьё число души 3, они легкомысленны, несерьезны, как правило, живут один днем, не обращая внимания на повседневную суету. Эти люди не способны единолично справиться с самим собой, раскрыть собственные способности. Главной жизненной целью является возвышение в мире, осуществление контроля и власти над другими, хотя и сами превосходно справляются с приказами.

Число души 4 – это число, символизирующее четыре стихии, четыре времени года и четыре периода жизни. Люди с числом души 4 трудолюбивы, уравновешены и рассудительны. Всё чего они хотят добиться добиваются сами. В обсуждениях занимают противоположную позицию и очень редко дают волю эмоциям. «В штыки» воспринимают правила и инструкции, их тянет к реформам. «Четверка» означает успех в технических областях.

Число души 5 – символ человека, не сидящего на одном месте, стремящегося к самосовершенствованию, поиску и приобретению опыта. Вы – натура, переполненная энтузиазма, нуждающаяся в приключениях и риске. Решение действовать приходить спонтанно и внезапно. В жизни вами правят позитивный настрой, находчивость, остроумие и жизнерадостность. Вы направленны только вперед и думаете только о положительном исходе всего, за чтобы не взялись. Как правило люди с числом жизни 5 нервны, авантюрны и очень подвижны.

Число души 6 – число творческой личности, символ семьи и воссоединения мужчины и женщины для создания новой жизни. Число шесть так же символизирует связь между Богом и Человеком. Люди с числом жизни 6 надежны, честны и способны добиться уважения и улучшения не только собственных условий жизни, но и окружающих. Терпеливы и обладают природным внутренним магнетизмом, однако в осуществлении своих планов жестки и настойчивы. Очень романтичны и любят искусство, не выносят ревность и всяческие раздоры. Легко находят общий язык абсолютно со всеми. Обладают большой способностью заводить друзей и повышенное чувство долга. Вы – домосед, счастливы в кругу родных и близких.

Число души 7 – относиться к числу Священных чисел, является символом тайны и знаний. Издавна считалось, что число 7 подразумевать под собой основу всей эволюции. Именно семи духам было поручена Богом власть над стихиями, из которых впоследствии были сотворены все животные и растения. Это число обозначает семь дней недели, семь цветов радуги, семь нот в гамме и т.д. Человек кому принадлежит число души 7 творческая личность хоть и с некоторыми странностями. Хорошо развитая интуиция, способность анализировать, богатая фантазия и яркое воображение – характерные черты таких людей. Как правило, из таких людей выходят художники, поэты или другие деятели искусства.

Число души 8 – это число материального успеха, число надежных людей способных доводить все до совершенства. С одной стороны – это число тотального переворота или революции, а с другой – религиозную приверженность, философские мышления и неотвратимую перспективу, охватывающую все действия. Люди с число души 8 отличны от большинства других людей. Они скрывают свои чувства, из-за чего о них зачастую судят, кому как вздумается. В душе они одиноки и редко находят понимание среди людей, а после смерти их часто превозносят. Ваше число души в профессиональной сфере означает успех в бизнесе, неустрашимость во всех сферах жизни, в частности в коммерции и индустрии. У вас талан управлять коллективом и выдающиеся административные способности.

Число души 9 – универсальное число, обладает характерными чертами всех простых чисел. Символ успешности и совершенства. Число души 9 является посвящением человека во все этапы его жизни, а также раскрывает все таинства жизни, смерти и перерождения. Символизирует Вас как высокоинтеллектуальную личность, обладающую большой физической силой во всех её формах, способную к развитию и раскрытию громадного потенциала. Ваша успешность заложена в творческих и артистических данных. Вы обладатель чудесных магнетических способностей. Главной проблемой таких людей является не знание, того, по какому пути им следует двигаться, зачастую они не осознают своих способностей. Люди очень импульсивные и вспыльчивые из-за чего возникает наибольшая угроза опасности для них.