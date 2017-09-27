Новый доклад ERI: “2018-2019- период уничтожения человечества”

В декабре 2016 года Научно-исследовательский институт землетрясения, университет Токио (ERI; Токио Daigaku Jishin Kenkyu-jo) подготовил закрытый доклад для ООН и ведущих правительств мира. Тема доклада: 2017- год угрозы существованию человечества.
Ученые подготовившие этот доклад просили ООН рассматривать 2017 год как год угрозы для дальнейшего существования человечества, а правительствам мира, со всей серьезностью отнестись к их предупреждению, подготовить свои армии, спасательные службы, население, и принять ряд экстренных мер во избежание массовой гибели людей.
Как мы видим из событий произошедших в этом году, ученые ERI были правы и печально, что к ним никто не прислушался.
Можно было бы избежать многочисленных жертв.
Сегодня ученые ERI выпустили еще один доклад. Тема доклада: 2018-2019- период уничтожения человечества.
Этот доклад также не будет опубликован.
О нем стало известно только благодаря источнику из Nevada Seismological Laboratory.
ERI разослало свой доклад всем специалистам мира.
Вот основные выдержки из этого доклада:
“Как мы и предупреждали всех Вас, моделирование нами предстоящих сейсмических событий на основании наших исследований, показало нашу правоту.
Глобальная система землетрясений продолжает медленно накапливать энергию деформации на самых больших слабых участках в системе и когда они достигают предела своей емкости, они начинают разрушаться и генерировать большие землетрясения.
Вспомните наши прогнозы в прошлом докладе, согласно смоделированным нами развитием катастрофических сейсмических событий на 2017 год.Только землетрясения с человеческими жертвами:
Индия – 4 января, силой 6,7 баллов – наш прогноз был на начало января, силой 6,3;
Иран – 6 января, силой 5,1 баллов – наш прогноз был на начало января силой 5;
Филиппины – 10 февраля, силой 6,7 баллов- наш прогноз был на начало февраля, силой 6,5;
Иран – 5 апреля, силой 6,1 баллов – наш прогноз был на начало апреля, силой 6;
Китай – 11 мая, силой 5,5 баллов – наш прогноз был начало мая, силой 5;
Иран – 13 мая, силой 5,8 баллов – наш прогноз был конец июля, силой 5,1;
Гватемала – 14 июня, силой 6,6 баллов – наш прогноз был начало июня, силой 6,3;
Китай – 8 августа, силой 7 баллов – наш прогноз был середина августа, силой 6,8;
Мехико – 19 сентября, силой 7,1(7,4) – наш прогноз был конец сентября, силой 7.
Как вы видите, если посмотреть наш предыдущий доклад, наши смоделированные события немного опережали реальные и были немного слабее. Это и пугает.
И как вы уже поняли, мы не упоминаем тех сотен землетрясений, о которых мы предупреждали, но которые можно не вспоминать, так как за ними не было человеческих жертв. Но если вы сравните их с нашими прогнозами, то увидите, что погрешность будет не более 10%”.
“Посмотрите на “Огненное Кольцо” которое активизировалось, и сравните с нашими прогнозами. На 85% наши прогнозы оказались верными. И это только начало. Во всю силу “Кольцо” замигает в начале 2018 года. Как вы видите в приложении, по нашим прогнозам в 2018 году “Кольцо” не просто загорится, а запылает”.
“Сейсмические волны начали двигаться вдоль разломов и вызывать “эффект домино”. За землетрясением магнитудой 6.1 в Новой Зеландии в среду, последовали другие: у берегов Японии (6.1), Вануату (6.4), и Индонезия (5.7) ранним утром в четверг.
Все были в ‘Огненном Кольце’, которое простирается вокруг Тихого океана от Новой Зеландии до Чили через Индонезию, Японию и Калифорнию, где и произошло 90% землетрясений. Как мы и предупреждали. Только опять все произошло немного раньше и сильнее”.
” Мы уменьшили силу того, что произошло на самом деле, почти одновременно с событием в Мехико: Тонге (5.0), Тайвань (5.3), и Папуа-Новая Гвинея (5.2)”
“События в Мексике только начинаются. Идет необычная активность и она возрастает. Мы даже не предполагали, что так будет все сильно нарастать..”
” Конец 2017, начало 2018 – это будет началом конца Американского Континента. Посмотрите наши прогнозы в приложении и постарайтесь донести это до ваших властей. Многие страны пострадают. Некоторые исчезнут полностью. Сделайте все возможное, чтобы заставить власти начать принимать меры и готовиться уже сейчас”.
“Как вы можете увидеть в приложении, согласно нашему моделированию, 2018-2019 годы можно назвать периодом уничтожения человечества. Сотни землетрясений разрушат десятки стран и уничтожат миллиарды. Человечество будет отброшено в каменный век. Мы утратим все технологии и перед нами будет стоять только одна задача – Выжить! Выжить как вид. Получится ли это у нас, мы не знаем”.
Как мы видим, не очень оптимистичный доклад. И то, что происходит в последние дни невольно подтверждает этот пессимизм.
И последнее…
Как нам стало известно, почти все ученые входящие в эту группу ERI уволились, чтобы последние спокойные месяцы провести с родными не отвлекаясь на работу.
2 thoughts on “Новый доклад ERI: “2018-2019- период уничтожения человечества””
А какой прогноз на Болгарию на Варну и на Великобританию, у меня там сын работает
лохотрон