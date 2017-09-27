Новый доклад ERI: “2018-2019- период уничтожения человечества”

В декабре 2016 года Научно-исследовательский институт землетрясения, университет Токио (ERI; Токио Daigaku Jishin Kenkyu-jo) подготовил закрытый доклад для ООН и ведущих правительств мира. Тема доклада: 2017- год угрозы существованию человечества.

Ученые подготовившие этот доклад просили ООН рассматривать 2017 год как год угрозы для дальнейшего существования человечества, а правительствам мира, со всей серьезностью отнестись к их предупреждению, подготовить свои армии, спасательные службы, население, и принять ряд экстренных мер во избежание массовой гибели людей.

Как мы видим из событий произошедших в этом году, ученые ERI были правы и печально, что к ним никто не прислушался.

Можно было бы избежать многочисленных жертв.

Сегодня ученые ERI выпустили еще один доклад. Тема доклада: 2018-2019- период уничтожения человечества.

Этот доклад также не будет опубликован.

О нем стало известно только благодаря источнику из Nevada Seismological Laboratory.