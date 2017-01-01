Нострадамус: пророк или мистификатор?

Во все времена прорицатели и гадалки пользовались куда большей популярностью, чем деятели науки. Среди всех предсказателей даже в наше время наибольший интерес вызывает человек, живший пять столетий назад,– Нострадамус. Был ли этот человек действительно наделен невероятными способностями? Или же Нострадамус — всего-навсего очередной талантливый шарлатан? На эти вопросы мы и постараемся пролить свет.

Жизнь предсказателя

Чтобы понять тайны пророчеств Нострадамуса нужно понять его личность и время, в которое ему довелось жить. Родился предсказатель во Франции в начале XVI века. В описании жизни знаменитого француза много непонятного. Даже само имя Нострадамус не настоящее, а настоящее– Мишель де Нострдам. Происходил он из рода евреев, принявших католичество. Позднее недоброжелатели будут указывать на еврейские корни Нострадамуса и называть его тайным иудеем. Существуют легенды о том, что уже в раннем детстве Нострадамус стал делать точные прогнозы.

В молодости Мишель де Нострдам выбрал в качестве основного направления своей деятельности медицину. В 1529-м году он поступил в университет Монпелье, на медицинский факультет. Несмотря на сложные взаимоотношения с преподавателями Нострадамусу удалось закончить учебное заведение. Уже в 1534-м году он получает докторскую степень. Поговаривают, что не последнюю роль в успешности обучения сыграла его родословная. Якобы предки Нострадамуса были известными врачами и служили при герцогском дворе. В наше время нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть это теорию. Вполне вероятно, что именитые предки существовали лишь в воображении талантливого мистификатора. Как бы там ни было, одно можно сказать с уверенностью: Нострадамус был умным, образованным и разносторонним человеком. Помимо медицины он всерьез увлекался астрологией и алхимией. А в XVI веке эти псевдонауки воспринимались совсем не так, как в наше время. Конечно, если Вас считали алхимиком, то Ваши шансы быть сожженным на костре инквизицией заметно увеличивались. Но в XVI веке еще не было определения «лженаука» в привычном понимании. Люди того времени не видели большой разницы между химией и алхимией, астрономией и астрологией.

Нострадамус родился в 1503-м году в семье нотариуса. Согласно легенде, его предками были лекари, служившие при дворе герцога Лотарингии Рене Доброго, а также герцога Калабрийского. Если верить преданию, прадедом Мишеля де Нострдама был королевский медик Абрам Соломон. Доподлинно известно лишь то, что врачами были его предки по материнской линии.

Нострадамус жил в действительно непростое время. Голод, войны, болезни, свирепая инквизиция – все это было неотъемлемой частью жизни Франции XVI века. Одной из самых больших бед того времени была чума. В 1537-м году от этой болезни умерла жена Нострадамуса и двое его детей. Все это могло оказать на него решающее воздействие, заставив всерьез заняться не только медициной, но и оккультными науками. Впрочем, это всего лишь догадка.

С уверенностью можно сказать лишь то, что Мишель де Нострдам решил посвятить себя борьбе с этой болезнью. Нострадамус отстаивал идеи профилактики заболевания, чем помог предотвратить эпидемию в городе Экс-ан-Провансе. Он также стремился изобрести лекарство от «черной смерти», но большого успеха эти эксперименты не возымели. А вот кто всерьез заинтересовался его работой, так это Святая инквизиция. Во избежание объяснений с представителями церкви Нострадамус покинул Францию и несколько лет скрывался в Германии и Италии. Вернувшись во Францию, он продолжил практику врачевания и даже получил признание. Вскоре Нострадамус женился во второй раз на Анне Понсард Жемелье, от этого брака родилось шестеро детей.

В первой половине XVI века чума уже не была для Европы чем-то новым. Самая страшная эпидемия разразилась на ее территории еще в середине XIV века. Тогда от этой болезни погибло около трети европейского населения. Тем не менее в XVI веке не существовало эффективных методов борьбы с этой болезнью.

Мистическое наследие

Как это ни удивительно, но слава предсказателя ждала Нострадамуса еще при жизни. В 1555‑м году ему удалось опубликовать свой первый труд – «Пророчества». Эта книга представляла собой сборник так называемых Центурий. Всего в книге десять Центурий, каждая объединяет сто катренов – четверостиший, написанных в поэтической форме.

Кстати, о форме. Написаны катрены были на языке, который даже современники Нострадамуса понимали с большим трудом. Язык посланий был чрезвычайно витиеватым. В силу этого любое слово из катрена может иметь несколько значений и трактоваться по-разному. Не совсем понятно, зачем Нострадамусу понадобилось облекать свои мысли в подобную оболочку. Поговаривают, что только так Мишель де Нострдам мог избежать лишнего внимания со стороны инквизиции. Существует и более простая версия. Нострадамус мог использовать сложный для понимания язык специально, дабы предсказания выглядели как можно более расплывчато. В пользу этой теории говорит один немаловажный факт. Характерной особенностью работ Нострадамуса является почти полное отсутствие конкретных дат предсказываемых событий.