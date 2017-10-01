Ноосфера. Кто такие Учителя?

ВЕДУЩИЙ:Здравствуйте, приветствуем Вас.

СИЛЫ: Слушаем Вас.

ВОПРОС: Кто такие Учителя? Это отдельные индивидуумы или коллектив индивидуумов? Откуда они появились, какая у них форма?

ОТВЕТ: Ноосфера — это не эндемик Земли, это система, которая, в той или иной степени, используется во многих планетарных цивилизациях. Поэтому, сама структура системы заведомо дана. Другое дело, что в каждом мире она обкатывается исходя из специфических условий. Первоначально, естественно, учительский корпус создавался из душ ДК (Дальнего Космоса) и существует определенный проект, который занимается Ноосферой. Так же, как вы знаете, есть проекты «Земля», «Душа» и т.д. То есть, существует и проект «Ноосфера». В этом проекте свои определенные работники, которые начинают этот проект с нуля, на определенной планете, которая подключается к программе «Эволюция Разума». Да и сам проект начинается не совсем с нуля — существует некая пространственная модель Ноосферы. Как мы говорили, это модель для более — менее всех планет, на которых предполагается создание носителя Разума. На первом этапе, пока души-носители Разума планеты еще не сформированы, учительский корпус в гораздо меньшем количестве, но по всем своим структурам заполняется душами ДК. По мере развития цивилизации, так же, как и развития Ноосферы, эти души заменяются душами данной планеты. На сегодняшний момент можно сказать, что практически все уровни Учителей, как вы их называете, представлены земными душами, начиная с ваших предшественников 4-ой расы. Что касается душ первых 3-х рас, они изначально не были приспособлены для учительской сферы деятельности (не будем озвучивать конкретные причины, они очень обширны). Поэтому сейчас, учительский корпус представлен душами 4-ой и вашей расы.

ВОПРОС: Но, все-таки, души с 3-й по 4-ю расы где-то хранятся?

ОТВЕТ: В Ноосфере они хранятся там, что вы называете Хрониками Акаши, но практически, их присутствие на Земле сейчас нецелесообразно. Это, своего рода, переходные формы. Вообще, если говорить о замысле, о программе проекта, о носителе Разума именно для Земли, если говорить о цивилизации, как таковой, то можно говорить лишь о ваших предшественниках и вашей цивилизации. Первые расы были вроде кордовых моделей, испытания доведения носителей разума до определенной кондиции, это своего рода обкатка зачатка будущего общества и т.д. По большому счету, если Атланта можно уже назвать человеком, то первую и вторую расы — точно нельзя, а третью только на самом заключительном этапе.

ВОПРОС: Какая форма у Учителей? СИЛЫ: Форма… что вы имеете в виду?ВЕДУЩИЙ:Геометрическая…

ОТВЕТ: Нет никакой формы, вы же прекрасно это понимаете. Какую форму имеет ваша душа? Геометрические формы вашей трехмерной реальности не приемлемы для пространственных форм. Даже у вас, и уже давно, существуют формы геометрического представления пространственных поверхностей, и они очень далеки, как вы знаете, от трехмерных моделей. Это, в том числе, геометрия Лобачевского, геометрия пространства, они описываются очень сложными формами, которые, очень многократно разбив на составные части, можно каждую из этих частей приравнивать к вашим геометрическим фигурам. Поэтому, говорить о формах пространственного выражения Души или Учителя – это не совсем корректно.

ВОПРОС: Что представляет собой многоуровневая система Учителей и, по какому принципу формируются учительские слои?

ОТВЕТ: Вот вы называете систему уровневой, мы бы предложили вам несколько другой термин. В нашем понимании вся учительская система, так же, как и отдельный Учитель, это информационно-координационная система (ИКС). Если взять ИКС-ы или уровни с 1-го по 3-й (в виду понятных причин), превалирует личностный фактор. Поэтому Разум можно считать личностно-групповым. ИКС-ы с 4-го по 7-й уровни, вернее по 6-й уровень (7-й и 8-й это не совсем уровни Учителей), это коллективный Разум. Учителя образуются путем интеграции определенного количества душ, прошедших, как в вашей эзотерике называют, полное колесо Сансары. То есть, души, которые полностью прошли инкарнационный цикл развития и частично избавлены от кармических задач связанных с трехмерностью (поэтому говорим – частично). Если брать количество душ участвующих в создании Учителей разных порядков, то оно следующее, от 1-го по 6-й уровни: учителя 1-го порядка состоят из 3-х душ, далее 9, 27, 54, 144, 288. Начиная от 4-го уровня, эта цифра является минимальной, то есть, 4-й уровень, 54 души, это минимально. Потому что Учителя этих уровней сами, в какой-то степени, и по необходимости, компилируют свое естество, могут присоединять отдельные учительские конгломераты более низких уровней. То есть они являются сложными, самоорганизующимися системами. В зависимости, во-первых, от решения задач, во-вторых, от своих внутренних, в какой-то степени, убежденческих позиций, Учителя высших уровней могут на постоянной основе впитывать в себя Учителей более низких порядков. Поэтому, допустим, Учитель 5-го уровня, состоит не только из Учителей 4-го уровня, но и 3-го, 2-го и 1-го. Одна из причин подключения первых 3-х уровней, это непосредственный контакт с особями вашей цивилизации. Учителям высшего порядка это делать не обязательно, но для подобных контактов они используют именно учителей низших порядков, именно для общения с отдельными представителями, либо для общения с эгрегориальными сообществами.

ВОПРОС: Можно по каждому слою подробнее? Свойства, компетенции каждого слоя.

ОТВЕТ: Ну, вы это называете «слоеный пирог». Уровни, или ИКС-ы, как мы говорили, обусловлены, в основном, частотными характеристиками, которые влияют на способность работы с информацией, количество источников, доступных банков информации, а также, на возможность взаимодействия с другими слоями, Ноосферой, с цивилизацией в целом. То есть чем выше уровень ИКС, тем у него более совершенный интерфейс. Как пример, возьмите вожжи — главный элемент интерфейса между лошадью и кучером. Это интерфейс первого порядка системы: лошадь- кучер. Далее – по восходящей. Это, скажем, руль, тормоза, педаль газа. Это интерфейс управления автомобилем, или какой-то другой системы, то есть системы «водитель-автомобиль. Следующий — дисплей, набор кнопок, переключателей для настройки + правила управления ими. Это уже интерфейс третьего уровня системы «человек — аппарат». Ну, и последний уровень, если брать аналогии компьютера, то это клавиатура, мышь и прочие системы ввода. То есть это уже элементы сопряжения в системе управления. В свою очередь, и клавиатура и мышь имеют свои интерфейсы сопряжения с системой. Но каждый из них является управляющим органом. Причем они имеют связи, как аппаратные, так и программные. Интерфейсы отдельных уровней являются основой взаимодействия всех систем Ноосферы. Причем мобильность интерфейсов каждого уровня дает возможность выполнять задачи ответственности именно своего уровня. Так, например, пользователь, научившись работать с одной из программ системы, скажем Windows, освоит и другие, потому что они имеют одинаковые элементы интерфейса, понятно? Примерно так, если вы это имели в виду. Мы считаем, что более правильно рассматривать не слои, а круги Ноосферы. То есть первый или внутренний круг — это первые 3 слоя. Это работа со служебными программами самой планеты, в том числе с сущностями, стихиями, с теми конгломератами, которые вы называете Духами природы и, кроме того, с воплощенными носителями Разума вашей цивилизации. В сферу компетенции внутреннего круга входят, также, все эгрегориальные формации. Но курируются и контролируются эгрегоры более высоким уровнем Учителей. Далее, второй круг, это 4-й и частично 5-й слой. Это банки информации, это энерго – информационные объемы и межинкарнационное обучение. Третий, или внешний круг – это частично 5-й, а также 6 и 7-й слои. 8-го мы пока не касаемся. Это ДК и все системы управления Ноосферой. 8-й уровень не входит в эти круги, он является, как — бы, центральной осью, это своего рода корпоративный клуб Ноосферы, в который входят Учителя всех порядков. Этот уровень является как — бы Духом самой Ноосферы, с одной стороны, и главной координирующей структурой- с другой стороны. Эта структура сложилась в процессе эволюции Ноосферы, то есть она не была заданной той первоначальной моделью Ноосферы, о которой мы говорили. Это является благоприобретением именно вашей планеты, вашей цивилизации.

ВОПРОС: Скажите, а Голубые, они, тоже имеют Учителей?

ОТВЕТ: Каждая цивилизация имела своих Учителей, если брать в широком смысле.