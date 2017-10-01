Ноосфера. Кто такие Учителя?

ВЕДУЩИЙ:Здравствуйте, приветствуем Вас.
СИЛЫ: Слушаем Вас.
ВОПРОС: Кто такие Учителя? Это отдельные индивидуумы или коллектив индивидуумов? Откуда они появились, какая у них форма?
ОТВЕТ: Ноосфера — это не эндемик Земли, это система, которая, в той или иной степени, используется во многих планетарных цивилизациях. Поэтому, сама структура системы заведомо дана. Другое дело, что в каждом мире она обкатывается исходя из специфических условий. Первоначально, естественно, учительский корпус создавался из душ ДК (Дальнего Космоса) и существует определенный проект, который занимается Ноосферой. Так же, как вы знаете, есть проекты «Земля», «Душа» и т.д. То есть, существует и проект «Ноосфера». В этом проекте свои определенные работники, которые начинают этот проект с нуля, на определенной планете, которая подключается к программе «Эволюция Разума». Да и сам проект начинается не совсем с нуля — существует некая пространственная модель Ноосферы. Как мы говорили, это модель для более — менее всех планет, на которых предполагается создание носителя Разума. На первом этапе, пока души-носители Разума планеты еще не сформированы, учительский корпус в гораздо меньшем количестве, но по всем своим структурам заполняется душами ДК. По мере развития цивилизации, так же, как и развития Ноосферы, эти души заменяются душами данной планеты. На сегодняшний момент можно сказать, что практически все уровни Учителей, как вы их называете, представлены земными душами, начиная с ваших предшественников 4-ой расы. Что касается душ первых 3-х рас, они изначально не были приспособлены для учительской сферы деятельности (не будем озвучивать конкретные причины, они очень обширны). Поэтому сейчас, учительский корпус представлен душами 4-ой и вашей расы.
ВОПРОС: Но, все-таки, души с 3-й по 4-ю расы где-то хранятся?
ОТВЕТ: В Ноосфере они хранятся там, что вы называете Хрониками Акаши, но практически, их присутствие на Земле сейчас нецелесообразно. Это, своего рода, переходные формы. Вообще, если говорить о замысле, о программе проекта, о носителе Разума именно для Земли, если говорить о цивилизации, как таковой, то можно говорить лишь о ваших предшественниках и вашей цивилизации. Первые расы были вроде кордовых моделей, испытания доведения носителей разума до определенной кондиции, это своего рода обкатка зачатка будущего общества и т.д. По большому счету, если Атланта можно уже назвать человеком, то первую и вторую расы — точно нельзя, а третью только на самом заключительном этапе.
ВОПРОС: Какая форма у Учителей? СИЛЫ: Форма… что вы имеете в виду?ВЕДУЩИЙ:Геометрическая…
ОТВЕТ: Нет никакой формы, вы же прекрасно это понимаете. Какую форму имеет ваша душа? Геометрические формы вашей трехмерной реальности не приемлемы для пространственных форм. Даже у вас, и уже давно, существуют формы геометрического представления пространственных поверхностей, и они очень далеки, как вы знаете, от трехмерных моделей. Это, в том числе, геометрия Лобачевского, геометрия пространства, они описываются очень сложными формами, которые, очень многократно разбив на составные части, можно каждую из этих частей приравнивать к вашим геометрическим фигурам. Поэтому, говорить о формах пространственного выражения Души или Учителя – это не совсем корректно.
ВОПРОС: Что представляет собой многоуровневая система Учителей и, по какому принципу формируются учительские слои?
ОТВЕТ: Вот вы называете систему уровневой, мы бы предложили вам несколько другой термин. В нашем понимании вся учительская система, так же, как и отдельный Учитель, это информационно-координационная система (ИКС). Если взять ИКС-ы или уровни с 1-го по 3-й (в виду понятных причин), превалирует личностный фактор. Поэтому Разум можно считать личностно-групповым. ИКС-ы с 4-го по 7-й уровни, вернее по 6-й уровень (7-й и 8-й это не совсем уровни Учителей), это коллективный Разум. Учителя образуются путем интеграции определенного количества душ, прошедших, как в вашей эзотерике называют, полное колесо Сансары. То есть, души, которые полностью прошли инкарнационный цикл развития и частично избавлены от кармических задач связанных с трехмерностью (поэтому говорим – частично). Если брать количество душ участвующих в создании Учителей разных порядков, то оно следующее, от 1-го по 6-й уровни: учителя 1-го порядка состоят из 3-х душ, далее 9, 27, 54, 144, 288. Начиная от 4-го уровня, эта цифра является минимальной, то есть, 4-й уровень, 54 души, это минимально. Потому что Учителя этих уровней сами, в какой-то степени, и по необходимости, компилируют свое естество, могут присоединять отдельные учительские конгломераты более низких уровней. То есть они являются сложными, самоорганизующимися системами. В зависимости, во-первых, от решения задач, во-вторых, от своих внутренних, в какой-то степени, убежденческих позиций, Учителя высших уровней могут на постоянной основе впитывать в себя Учителей более низких порядков. Поэтому, допустим, Учитель 5-го уровня, состоит не только из Учителей 4-го уровня, но и 3-го, 2-го и 1-го. Одна из причин подключения первых 3-х уровней, это непосредственный контакт с особями вашей цивилизации. Учителям высшего порядка это делать не обязательно, но для подобных контактов они используют именно учителей низших порядков, именно для общения с отдельными представителями, либо для общения с эгрегориальными сообществами.
ВОПРОС: Можно по каждому слою подробнее? Свойства, компетенции каждого слоя.
ОТВЕТ: Ну, вы это называете «слоеный пирог». Уровни, или ИКС-ы, как мы говорили, обусловлены, в основном, частотными характеристиками, которые влияют на способность работы с информацией, количество источников, доступных банков информации, а также, на возможность взаимодействия с другими слоями, Ноосферой, с цивилизацией в целом. То есть чем выше уровень ИКС, тем у него более совершенный интерфейс. Как пример, возьмите вожжи — главный элемент интерфейса между лошадью и кучером. Это интерфейс первого порядка системы: лошадь- кучер. Далее – по восходящей. Это, скажем, руль, тормоза, педаль газа. Это интерфейс управления автомобилем, или какой-то другой системы, то есть системы «водитель-автомобиль. Следующий — дисплей, набор кнопок, переключателей для настройки + правила управления ими. Это уже интерфейс третьего уровня системы «человек — аппарат». Ну, и последний уровень, если брать аналогии компьютера, то это клавиатура, мышь и прочие системы ввода. То есть это уже элементы сопряжения в системе управления. В свою очередь, и клавиатура и мышь имеют свои интерфейсы сопряжения с системой. Но каждый из них является управляющим органом. Причем они имеют связи, как аппаратные, так и программные. Интерфейсы отдельных уровней являются основой взаимодействия всех систем Ноосферы. Причем мобильность интерфейсов каждого уровня дает возможность выполнять задачи ответственности именно своего уровня. Так, например, пользователь, научившись работать с одной из программ системы, скажем Windows, освоит и другие, потому что они имеют одинаковые элементы интерфейса, понятно? Примерно так, если вы это имели в виду. Мы считаем, что более правильно рассматривать не слои, а круги Ноосферы. То есть первый или внутренний круг — это первые 3 слоя. Это работа со служебными программами самой планеты, в том числе с сущностями, стихиями, с теми конгломератами, которые вы называете Духами природы и, кроме того, с воплощенными носителями Разума вашей цивилизации. В сферу компетенции внутреннего круга входят, также, все эгрегориальные формации. Но курируются и контролируются эгрегоры более высоким уровнем Учителей. Далее, второй круг, это 4-й и частично 5-й слой. Это банки информации, это энерго – информационные объемы и межинкарнационное обучение. Третий, или внешний круг – это частично 5-й, а также 6 и 7-й слои. 8-го мы пока не касаемся. Это ДК и все системы управления Ноосферой. 8-й уровень не входит в эти круги, он является, как — бы, центральной осью, это своего рода корпоративный клуб Ноосферы, в который входят Учителя всех порядков. Этот уровень является как — бы Духом самой Ноосферы, с одной стороны, и главной координирующей структурой- с другой стороны. Эта структура сложилась в процессе эволюции Ноосферы, то есть она не была заданной той первоначальной моделью Ноосферы, о которой мы говорили. Это является благоприобретением именно вашей планеты, вашей цивилизации.
ВОПРОС: Скажите, а Голубые, они, тоже имеют Учителей?
ОТВЕТ: Каждая цивилизация имела своих Учителей, если брать в широком смысле.
ВОПРОС: Так вы имеете или имели Учителей? Или до сих пор есть?
ОТВЕТ: В процессе развития цивилизации, если цивилизация достаточно долгое время развивается, происходит своего рода (но это все приблизительно, то, о чем мы сейчас говорим) слияние цивилизации со своей Ноосферой. Когда уровень цивилизации (здесь больше имеет смысл говорить об исполнении компетенции космических законов) доходит до 7-го уровня исполнения космических законов, цивилизация впитывает в себя Ноосферу и становится одним целым.
ВОПРОС: А как вообще учительские структуры координируют свои действия, как взаимодействуют между собой слои, как это происходит?
ОТВЕТ: Если очень приблизительно, то каждый уровень можно представить либо как шарико — подшипник, либо как подсолнух. Но опять же, пространственное расположение не плоскостное. Если от этого отойти и рассматривать просто сам принцип, то, это несколько подсолнухов, находящихся последовательно друг над другом, а 8-й уровень, это своего рода ось вращения, скажем (хотя они не вращаются), которая пронизывает все 7 слоев. Каждого Учителя (в примере о шарико –подшипнике) определенного уровня, можно рассматривать как отдельный шарик. С одной стороны, он непосредственно завязан со своим слоем, но с другой стороны, его движения не ограничены плоскостью самого слоя. То есть он может двигаться вверх-вниз, но остается жестко завязан со своим уровнем. И даже выполняя отдельные поручения на других уровнях, он всегда возвращается обратно, на свой слой. Кроме того, как мы говорили, сами слои не имеют плоскостной ориентации, а постоянно пространственно меняются. Образуется довольно сложная динамичная структура, то есть это не очень просто объяснять.
ВОПРОС: Но нам надо все равно понять, принципиально, как это происходит.
ОТВЕТ: Вам надо понять то, что каждая ИКС или Учитель определенного уровня, с одной стороны — жестко завязан частотно на своем уровне, с другой стороны, он может выполнять обязанности на любом другом уровне, до 7-го, оставаясь Учителем своего уровня.
ВОПРОС: То есть, в принципе, он может брать информацию с любого уровня? Даже Учитель с первого слоя?
ОТВЕТ: Может брать только в тех случаях, если он задействован в программах других уровней. Единственное исключение, мы говорили о жесткой связи частотности со своим уровнем, вернемся чуть назад. Мы говорили, что Учителя высших уровней (от 4-го и выше) могут на постоянной основе включать в свой состав Учителей более низких уровней. В этом случае, частотная связь Учителя более нижнего уровня, со своим уровнем — прерывается. То есть он уходит в систему Учителя более высокого уровня на постоянной основе. Кроме того, Учителя первых трех, даже, частично, четырех нижних слоев, не имеют постоянный набор входящих душ. Они постоянно меняются, то есть Учителя меняются своими определенными частями. Более стабильные системы, это Учителя высших уровней. От 5-го и выше. То есть они в процессе своей эволюции как – бы сами создают себя, и остаются неизменны в своем качественном составе.
ВОПРОС: Это вплоть до 8-го слоя?
ОТВЕТ: Нет, о 7-м и 8-м слоях не совсем корректно говорить как об учительских уровнях. Это больше уровни Ноосферы. Поэтому на 7-м, частично, и на 8-м уровне сложно отличить Учителя от самого уровня ввиду сложных взаимозависящих связей.
ВОПРОС: Уровни Учителей отличаются как-то по цветовой гамме? Есть между ними какие-то цветовые отличия?
ОТВЕТ: Вам же известно, что есть цветовая температура. Для вас они отличаются, но это не принципиально. Любая частота, это естественно, вибрация определенной частоты, определенного цвета. В этом отношении – да, отличаются. Приблизительно можно разделить по чакральным цветам. Но это не принципиальный вопрос для самой учительской системы. Это чтобы вам было удобней представлять и работать.
ВОПРОС: Можно ли перечислить основные космические законы, на принципах которых действует учительская система Ноосферы?
ОТВЕТ: Космические законы, как и законы Ноосферы, это не система канонов и запретов. Это система положений, способствующих развитию разумной Вселенной, в целом. Причем каждый закон в отдельности и все в целом, предполагают несколько уровней восприятия и применения. Мы уже говорили об этом, в зависимости от уровня развития цивилизаций, составляющих эту разумную Вселенную. Первые уровни восприятия, действительно носят характер запретов, как вот ваши 10 заповедей. А уровни складываются примерно так: 1-й уровень – нельзя, жесткое требование на уровне табу, без объяснения причин. 2-й уровень – нельзя, потому что… Требование достаточно жесткое, но, по возможности, объясняющие причину запрета. Это следственный уровень понимания процесса. 3-й уровень – нельзя, потому что, в виду того что… Это уже уровень не жесткого запрета, а осознания и принятия. 4-й уровень – не желательно, но можно изменить, если… Это уже уровень оператора собственной реальности. Здесь появляется алгоритм действия и возможность изменения событий. Что касается вашей цивилизации, современного уровня, к сожалению, большинство социума (порядка 70%) находятся на 1-м уровне осознания и принятия законов. Но отдельные индивидуумы, до 4-го, включительно. 5-й уровень – возможно, если… Это уровень Инженера или Архитектора. Возможность создания или изменения событий или явлений планетарного порядка. Внутрисистемное оперирование, материализация вещества в конечных объемах пространства. 6-й уровень – это уровень Демиурга. Это свободное оперирование массами материи и энергии, от планетарной системы до Галактики. Этот уровень является законотворческим началом. 7-ой уровень — уровень Абсолюта, ибо Абсолют, находясь в рамках законов им же созданных, эти законы соблюдает. Правда, на своем уровне.
ВОПРОС: В принципе, эти законы являются и основой организации жизни человечества на Земле, так?
ОТВЕТ: Да, на определенном уровне. А уровень этот диктуется развитием не животной эволюции. В данном случае речь идет не о физической эволюции, а об эволюции Разума. Это одна из трех программ, по которым существует вся Вселенная. Первая программа, она общая для всей Вселенной, это программа Мироздания. Вторая программа, это программа Жизни, она частично отрабатывается в отдельных секторах, в отдельных системах. И третья – это программа эволюции Разума. Она действует в еще более ограниченных секторах и системах. Причем эти системы создаются искусственно на 100%, под программу.
ВОПРОС: А это, каким образом?
ОТВЕТ: А это уже другой вопрос. Это не касается нашей темы.
ВОПРОС: Что представляет собой фильтрующий слой, перед 1-м, 2-м и 3-м слоями Учителей?
ОТВЕТ: Не совсем понятно. Мы уже попытались объяснить, что трудно говорить о границе между слоями, когда они постоянно перемещаются. Мы же говорили, что если брать Учителя определенного порядка, он, с одной стороны, завязан на своем слое, но, с другой стороны, функционально он может быть использован в любом слое.
ВОПРОС: Здесь имеется в виду, что если человек умер, и пошла фильтрация информации между слоями.
ОТВЕТ: Значит, мы не так поняли. Вы имеете в виду фильтры под ядром инкарнационной ячейки? Которые возникают по уходу материализованного физического тела, вы это имеете в виду?
ВЕДУЩИЙ:Да. СИЛЫ: Тогда повторите вопрос.
ВОПРОС: По каким критериям фильтруется информация?
ОТВЕТ: Каждый фильтр имеет свои критерии, как вы говорите. Разбирать это сейчас просто нет смысла. Если брать от момента ухода, от низа вверх относительно покинутого тела и до инкарнационной ячейки, то первый слой, это более грубая фильтрация тяжелой энергетической составляющей и чем выше, тем более тонкие планы информации подлежат фильтрации.
ВОПРОС: Мы всем задавали вопрос – «Что собой представляет этот фильтрующий слой?», и все говорили, что они как бы существуют и не существуют, эти фильтрующие слои. И в 4-м, 5-м и 6-м уровнях, тоже фильтрующие слои существуют? Так они все-таки есть, или это разбито так, условно?
ОТВЕТ: Не совсем понятно, может быть, вы переформулируете вопрос?
ВОПРОС:Допустим, существует 1-й слой, между ним и 2-м слоем существует некая прослойка…или, как вы говорили, прослоек между слоями, чтобы разбить их между собой не существует, так?
СИЛЫ: Тогда вам вопрос. О каких слоях мы говорим? О слоях Ноосферы, Учителей или о фильтрующих слоях под ядром инкарнационной ячейки?
ВОПРОС:Мы подразумеваем уровни Учителей, существуют между ними фильтры, фильтрующий слой какой-то?
ОТВЕТ: Об этом мы раньше говорили. Нет, не существует. В них нет необходимости, потому что этими, своего рода, прослойками, вернее функциям прослойки служит разница частотных характеристик. Они не смешиваются.
ВОПРОС:То есть, учительские слои разделяются между собой только разной частотной характеристикой, так я понял?
ОТВЕТ: Грубо говоря – да.
ВОПРОС: А теперь по случаю, когда человек умирает, где находятся, где конкретно стоят фильтры?
ОТВЕТ: Под ядром инкарнационной ячейки.
ВОПРОС: Какое количество их находится?
ОТВЕТ: Обычно 7.
ВОПРОС: В конечном итоге, после смерти, проходя через каждый фильтр, человек оставляет какую-то часть информации, так?
ОТВЕТ: Да, если брать физический аналог, можно представить грубо, как систему…у вас это, кажется, грохот называется, систему сит: крупное, мельче, мельче, мельче… Опять же, вы по поводу слоев говорите, а это одно образование, просто там количество вот этих «сит» гораздо больше, чем 7. Можно, конечно, разделить на 7, но это как одно образование, просто по мере прохождения от низа до верха, относительно, происходит отсев информации, которая не гомологична как Душе, так и позиции Ноосферы. Она просто сбрасывается и используется как строительный материал для нужд самой Ноосферы. Здесь более уместно говорить не о 7 слоях, а о 7 уровнях съема нужной информации. То есть от 1-го до 2-го происходит последовательная очистка, мусор сбрасывается, нужная информация, по достижению 2-го слоя снимается и записывается. Сначала на ядро, а в будущем, записывается на Хранитель. И так, до 7-го слоя.
ВОПРОС: Если брать по уровням Учителей, где идет по частотным характеристикам, то, в принципе, и здесь тоже, слои должны быть по каким-то, частотным характеристикам?
ОТВЕТ: Связи нет, хотя вы и правы. По частоте снимаемая информация частотно отличается, но здесь это не является основополагающим принципом, таким как в слоях Учителей.
ВОПРОС: Есть ли деление на мужскую и женскую энергию в Ноосфере? Если да, то в чем различие такой энергетики? Каким качеством обладает каждый слой Ноосферы?
ОТВЕТ: С одной стороны, энергия, она и есть энергия. Но можно достаточно условно разделить энергию исходя из цели и функционального использования. Например, мужские энергии, — это движущая сила, вектор движения, эксперимент, поиск вариантов, изменения, исследования. Женские же энергии — это защита постоянства полученного результата и укрепление базиса. В зависимости от получения конечного результата программы, используется либо та, либо другая, либо смешанная составляющая. Потому что вы понимаете, что в любой программе, так же, как и в любом действии, нужен, с одной стороны, результат, но важное условие – чтобы вы не потеряли первоначальных установок. А то, в погоне за получением результата, вы можете потерять то, что вы имели. Поэтому здесь, очень важна пропорция между той и другой составляющей энергии. Это не разные энергии, это составляющие.
ВОПРОС:В принципе, мы все в своих жизненных воплощениях меняем пол и всячески дополняем друг друга.
ОТВЕТ: Ну не все и не всегда. Это, опять же, в зависимости от многих причин.
ВОПРОС:Но, все равно, в потоке жизней, которые человек меняет, он бывает либо мужчиной, либо женщиной, когда-то, где-то, в какой-то из инкарнационных жизней?
ОТВЕТ: Бывают варианты, когда пол не меняется на протяжении всех инкарнаций. Но это не правило.
ВОПРОС: Что представляет собой замыкающая структура Ноосферы?
ОТВЕТ: Уточните.
ВОПРОС: Что представляет собой 8-й слой? Кем он привнесен и какие функции выполняет? СИЛЫ: Мы говорили выше – он никем не привнесен, он детище именно вашей Ноосферы. Выработался в процессе развития. И он изначально вырабатывался как Парламент в какой-то стране. То есть это можно считать высшей управляющей инстанцией Ноосферы. Хотя, вам дали ограниченную информацию по данному слою, но мы не будем больше говорить по этому поводу. Как мы говорили выше, если принять нашу классификацию кругов — внутренний, центральный и внешний круги, то 8-й слой в их число не входит, но является составной частью каждого их них. Даже не составной частью, а поддерживающей осью.
3 thoughts on “Ноосфера. Кто такие Учителя?”
Очень похоже на реальное существование и управление ноосферой……….
Основное..в тёмной материи…
Восьмой уровень (не слой, а именно уровень — уровень вибраций и, одновременно, уровень управления процессами) — это т.н. «Восьмой Луч», он называется также «Луч Интеграции» (и связан с 8-й чакрой — чакрой Сакрального Сердца, не путать с Анахатой; символом 8-й чакры является, в частности, Восьмиконечная Звезда — «Звезда Святого Духа»; она же известна в Авестизме как «Звезда Магов», под «магами» имеются в виду авестийские Посвящённые, Жрецы Священного Огня — в Евангелии переведено на русский язык, как «волхвы»; и также символом этой чакры является Восьмилепестковый Лотос).
В западной оккультной традиции (частично присутствующей в западной религиозной символике, в т.ч. в иконописи, в основном — без понимания) этот аспект Проявленного Абсолюта называется «Святым Духом» (третьим «ликом» Троицы).
В Восточной традиции он же называется Шивой — «Милостивым» (дословный перевод слова «шива»), Царём Танца — Натараджей (Управителем Ритмов, т.е. вибраций, частот), «Великим Временем» (Маха-Кала, который «поглощает» всё, не пригодное к эволюции, развитию, как на индивидуальном, микро-космическом, так и на макро-космических уровняз; «Бог наш есть Огонь поядающий», сказано и в Библии) и Разрушителем Иллюзий (а не просто «Разрушителем», как часто неправильно преподносят).
В т.ч. Он инициирует (запускает и контролирует) тотальную чистку того или иного «мира» или всей «вселенной» в конце больших планетарных и космических Циклов Времени, потому и Маха-Кала) и много ещё других имён-эпитетов.
И этот аспект Проявленного, как и другие аспекты, имеет как безличный аспект (Энергии определённых Качеств), так и личностный (Иерарх Шива, имеющий своих «представителей» — в т.ч. — своих Аватаров, т.е. интегрированных с ним Личностей-Индивидуальностей, на разных уровнях Иерархии).
И — да, он часто может представать взору медитирующих не только в своём Личностном, но и в своём Безличном, т.е. Энергетическом Аспекте, в том числе, в виде мощного Столба Концентрированного Свето-Огня, либо локально действующего, либо пронизывающего, как Вселенская ОСЬ, всё Творение и все объекты и всех существ в Творении (на микро- и макро-космических уровнях), Вездесущий, Всепроникающий, Всепронизывающий, Всеприсутствующий (на всех уровнях), Всеобъединяющий (все уровни Творения) Божественный Центральный Осевой Поток Творческой Энергии Жизни.
В человеческом организме проявлен как ОСЕВОЙ вертикальный поток чистой Блистающей Энергии внутри Центрального Эфирного канала (связанного с позвоночником).
Женский аспект Шивы (Шива-Шакти) в организме представлен как Кундалини («свёрнутая в спираль») — «спящий» до поры до времени Творческий Энергопотенциал, при определённых условиях (зрелости Души, отработки и трансмутации всех кармических долгов и исполнения своей индивидуальной земной миссии — творческой Самореализации на Земле) становящийся Энергией Вознесения (поднимающейся по центральному каналу к «Сада-Шиве» и воспламеняющей все чакры, охватывающей всё существо и сжигающей все остатки «кармического мусора» и биологического шлака и «возносящей» Того, Кто «возносится», «Домой», т.е. в полную интеграцию с Высшим Я данной конкретной Духовной Индивидуальности).
У Шива-Шакти тоже есть свой Личностный Аспект (Иерархиня, известная как Маха-Мати, с её аспектами: Парвати, Ума, Кали, Дурга и т.д. и многими женскими Аватарами на разных Иерархических уровнях).
(Бывают и «неполные вознесения»).
И — да, Шива не является «Душой 8-го уровня», такие Иерархи приходят на Служение в сотворяемые вселенные из Высших, Духовных миров и интегрированы с Непроявленным Абсолютом.
Ещё надо сказать, что в данном ченнелинге Учительская система и Учителя описаны, в большей степени, как некие БЕЗЛИЧНЫЕ функциональные структуры и системы. Но, чтобы не впасть в заблуждение, необходимо помнить и о ЛИЧНОСТНОМ аспекте ВСЕГО, в том числе — и в этих системах. Каждый Учитель — это не просто некая «ИКС» (информационно-координационная система), хотя можно и с такой (чисто функциональной внутри системы) точки зрения их описывать, но это — конкретные Духовные Индивидуальности и конкретные (и довольно текучие в «кадровом» отношении) творческо-исследовательско-педагогическо-рабочие КОЛЛЕКТИВЫ из таких Индивидуальностей внутри организационных работающих структур и систем.
Как сказал однажды Мастер Сен-Жермен, «самая большая ценность во вселенной — это Духовная Индивидуальность». Индивидуальность со своим УНИКАЛЬНЫМ (неповторимым и единственным в своём роде) ОПЫТОМ Души (или конгломерата Душ, если речь идёт о Духовной Семье и её членах).
Ради получения именно такого, глубоко индивидуального и уникального опыта Абсолют создаёт Духовные Индивидуальности (а те, в свою очередь, создают свои Души, которые нарабатывают опыт).
Специализация Душ и Духовных Индивидуумов, их профессионализм, компетентность, мастерство в той или иной области и на тех или иных Лучах, а также Духовные Семьи, Монадическое Родство, профессиональный рост или и\или смена специализации по собственному выбору, внутри Семьи или за её пределами — это отдельная обширная и многосложная тема.
Но здесь просто хочется подчеркнуть, что не следует воспринимать Учителей и Учительскую Систему как некий «бездушный механизм» или только «безличную систему», так как это — Живые Духовные Индивидуальные Сути и ИХ Души и большие и малые Коллективы Со-Трудников.
Сравните, по аналогии, с какими-нибудь сложными управленческими, творческими, исследовательскими, трудовыми коллективами, работающими в рамках различных крупных организационных систем в нашей, ЗЕМНОЙ, действительности.
У них есть разные уровни работы, разные уровни управления, разные уровни принятия решений. И всё это делается Индивидуумами, объединившимися ради выполнения конкретных задач и достижения конкретных целей.
Эти принципы — просто земное (хотя часто —
искажённое) отражение вселенских принципов организации работающих коллективных систем.
И все эти вселенские, галактические, планетарные системы организуются и создаются не какими-то бездушными механизмами, «искусственным разумом» и т.п., а Живыми Духовными Индивидуумами высших порядков, интегрированными своим сознанием с Творческим Разумом Первоначала.
(Кстати, «искусственный разум» в принципе не способен на Творчество, он может только следовать заложенным в него мыслящими Живыми Существами программам и, в лучшем случае, может создавать программы только на основе уже заложенных в него программ, и уж точно не способен на сопереживание и Высшие Чувства; и, конечно, по самой своей природе не способен на интеграцию с Творческим Разумом Первоначала).
Первичные же Цели и задачи для первого поколения «Богов» при Сотворении ставятся Абсолютом, который вошёл в Проявление именно для этих, поставленных Им самим, первичных Целей и Задач, и именно для этого ОНО творит данную систему миров и творит из СЕБЯ Творческие Индивидуальности, в качестве членов Своей Семьи (первых и последующих поколений Своих Духовных потомков).
Сказано: «Вы — боги».