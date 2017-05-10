Ноосфера, человечество, личность, глобализация…

Аналитическая записка ВП СССР «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» была посвящена объективно наличествующим возможностям и процессам, стоящим в объективной реальности за схемой, представленной на рис. 1.

На рис. 1 линии со стрелками обозначают направленность информационных потоков в прямых и обратных связях контуров управления, поддерживаемого соответствующими субъектами и самоуправляющимися объектами. Соответственно, для того, чтобы понимать эту схему и прочувствовать стоящие за нею в объективной реальности возможности и процессы, необходимо знать достаточно общую (в смысле универсальности применения) теорию управления (ДОТУ), включая и теорию суперсистем.

На рис. 1 пронумерованные блоки «1, 2, 3, 4» в совокупности образуют замкнутую (в смысле ДОТУ) систему, автономно самоуправляющуюся в тех пределах, которые допускает для неё иерархически высшее всеобъемлющее управление, представленное полной схемой рис. 1, и проистекающее из Вседержительности Божией. В составе этой замкнутой системы можно выделить две подсистемы (блоки «2, 3, 4» и блоки «3, 4»), каждая из которых тоже представляет собой замкнутую систему, самоуправляющуюся в пределах, предоставляемых иерархически высшим объемлющим управлением. Кроме того, следует понимать, что «Природная среда» включает в себя две составляющих: 1) объемлющую — природную среду Космоса и 2) вло­жен­ную — природную среду планеты Земля, которые каждая по-своему воздействуют на жизнь цивилизации и на которые воздействует цивилизация в лице всего множества индивидов, образующих культурно своеобразные общества.

Причём специфика такова, что, по мнению подавляющего большинства представителей блоков 2, 3 и 4 — Ноосфера в целом и её людской сегмент (блок 1) не существует.

С точки зрения тех представителей блоков 2, 3 и 4, которые не являются убеждёнными атеистами, а исповедуют ту или иную эгрегориальную религию идеалистического атеизма, Вседержительность Божия либо неисповедима, либо безучастна к тому, что происходит на Земле, до неведомого момента наступления Судного дня. И «неисповедимость», и «безучастность» якобы освобождают их от необходимости задумываться о целях Вседержительности, путях и способах их достижения, своём личном соучастии во Вседержительности и о возникающих вследствие этого нравственно-этических обязанностях перед людьми и Богом. Их обязанность — в их понимании — соблюдать заповеди и традиционный ритуал, что якобы позволит им гарантированно оправдаться перед Богом в Судный день и быть прощёнными за свои грехи — «ведомые и неведомые».

С точки же зрения убеждённых атеистов не существует не только блок 1, но и Вседержительность, и всё сводится к взаимодействию блоков 2, 3 и 4 друг с другом, а также — к их взаимодействию с Природной средой и зарубежьем. Однако, как показывает жизнь, в процессе их взаимодействия неведомо откуда внезапно прилетают «чёрные лебеди», которые ломают самые изощрённые и хорошо просчитанные планы-сценарии. Но если посмотреть на рис. 1, признавая представленную на нём схему жизненно состоятельной, то становится ясно, что «чёрные лебеди» впол­не промыслительно целесообразно при­летают из «не­суще­ст­вующих» ноосферы и Все­держи­тель­но­сти, вследствие чего про­фи­ла­к­тирование их при­лёта предполагает осо­зна­ние Промысла (т.е. его «ис­поведимость») и понимание объективных за­ко­номерностей, которым подчинена жизнь людей и глобальной цивилизации в целом.

Соответственно, для того, чтобы осознанно войти в качестве субъекта-управленца в процессы управления развитием глобальной цивилизации через посредничество блока 1, необходимо:

выработать свою личностную религиозность, что необходимо для того, чтобы не заниматься демонической отсебятиной , противной Промыслу Всевышнего, поскольку демоническая отсебятина, исчерпав попущение на ошибку, пресекается Свыше;

сформировать адекватные представления о ноосфере, что необходимо для снятия в собственной психике разного рода информационных (смысловых) и алгоритмических блоков, так или иначе препятствующих осуществлению управляющего воздействия через посредничество ноосферы Земли (блок 1) на течение событий в жизни.

Пояснение 2: о личностной религиозности и её следствиях

Вопрос о бытии Бога либо Его небытии — не вопрос веры, хотя научных и логических (в общепринятом понимании сути «научности» и «логичности») доказательств бытия Бога и Его небытия не существует.

Доказательства Своего бытия Бог даёт каждому персонально по запросу индивида. Состоят они в том, что течение событий в жизни изменяется в соответствии со смыслом сокровенной молитвы индивида. Такого рода доказательства уникальны, но даются он на веру как факт: жизнь изменилась (это факт), а составляющая веры состоит в том, что индивиду предлагается уразуметь, что это произошло в результате персонально адресованного соучастия Божиего в течении событий. Т.е. доказательства бытия Бога носят нравственно-этический характер, который может быть рассудочно осознан индивидом.

Но после того, как такого рода доказательство дано, перед интеллектуально здравым индивидом встаёт вопрос о том, как ему строить свои личностные взаимоотношения с Богом. Ответ на него состоит в том, что после этого следует жить по совести, поскольку совесть — врождённое религиозное чувство.

Слово «свобода» в русском языке — вне зависимости от наших желаний — объективно является аббревиатурой: С(овестью)ВО(дительство)БО(гом)ДА(нное). Но водительство — только указание, освещение путей, а следовать ему либо нет, — всё же зависит от человека. Признание безошибочности Вседержительности приводит к тому, что разумный индивид подчиняет себя волевым порядком совести, в результате чего СВОБОДА реализуется как диктатура совести, поскольку уклонение от водительства совестью влечёт за собой тот или иной ущерб — ухудшение качества жизни общества, глобальной цивилизации в целом, и как следствие — ухудшение качества жизни самого́ индивида.

Однако, далеко не все стремятся получить такого рода доказательства и живут в режиме «мыслящего тростника» или «демона», а из числа получивших доказательства изрядная доля невнимательна к ним, либо, всё же заметив ответ, они начинают интеллектуально опровергать их и интерпретировать как-то иначе, а не по их сути: «обращение к Богу (даже всуе) — ответ на молитву в виде изменения течения событий в соответствии со смыслом молитвы».

Но Бог никого не насилует даже Правдой-Истиной, позволяя людям пребывать в заблуждении до срока исчерпания попущения ошибаться: давление потока жизненных обстоятельств в русле Вседержительности подталкивает их к переосмыслению собственного миропонимания так, чтобы они могли освоить Правду-Истину. «4. В лукавую душу не войдёт премудрость и не будет обитать в теле, порабощённом греху, 5. ибо Святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды» (Премудрость Соломона, глава 2). Так что, прежде всего, не надо лукавить…

Для тех, кто не лукавил в прошлом и потому были признаны в качестве святых подвижников, — во всех конфессионально обусловленных культурах факт бытия Бога был не предметом веры, а предметом достоверного знания, истинность которого подтверждалась тем, что жизнь текла в соответствии со смыслом их молитв. Это обстоятельство — неискоренимый генератор религиозности во всех культурах, и настала эпоха, в которую это обязаны понимать все к началу юности.

Пояснение 3: ноосфера как триединство

материи — информации — меры

Утверждение о существовании ноосферы для многих бездоказательное утверждение.

Главная причина этого в том, что ноосфера как объект — не воспринимается системой чувств человека непосредственно: т.е. мы её не видим так, как видим предметы в нашем поле зрения; не слышим так, как слышим звуки, что позволяет нам выявлять и различать источники звука; не осязаем поверхностью своей кожи так, как осязаем воздух и воду, когда погружены в их среду́, или как осязаем другие объекты, когда с ними соприкасаемся.

А опосредованному — «умозрительному» — восприятию ноосферы и проявлений ноосферной активности препятствует исторически сложившаяся культура. В ней предельными обобщениями издревле являются: 1) пространство и 2) время как вместилища 3) вещества (вещественных структур, видимых и осязаемых), которое оживляет и которым управляет 4) дух (невидимая и неосязаемая сила, носительница того или иного смысла и власти).

Система этих четырёх предельных обобщений неизменна на протяжении всей истории нынешней цивилизации потому, что она характерна для Я-центричного миропонимания, формирующегося на основе мировосприятия (системы чувств), физиологически привязанного к вещественному телу организма человека (кроме вещественного тела организм включает в себя биополе — дух). На протяжении истории менялись только названия: пространственно-времен­ной континуум как вместилище материи во всех её разновидностях, включая и физические поля, каким термином стали именовать дух, объявленный наукой несуществующим; концепция «Тэта ( ) — MEST» саентологической церкви, в которой Тэта ( ) — сущность человека, которую можно интерпретировать как вечную неотмирную душу, а MEST — англоязычная аббревиатура, обозначающая материю, энергию (физические поля, дух), пространство и время как вместилища материи и энергии, с которыми взаимодействует воплотившаяся душа.

В этой системе предельных обобщений нет места информации и мере как объективным свойствам всего существующего в Жизни — в объективной реальности. И как следствие, на её основе невозможно адекватное понимание процессов управления, поскольку управление — это прежде всего прочего — информационно-алгоритмический процесс.

Развитие науки на основе этой системы предельных обобщений в сочетании с подменой принципа «практика — критерий истины» принципом «повторяемость результата в одинаковых условиях — критерий истины» привела науку к мнению о несуществовании духовной составляющей жизни. Дело в том, что принцип «повторяемость результата в одинаковых условиях — критерий истины» неработоспособен. И одна из причин его неработоспособности состоит в том, что термин «одинаковые условия» содержит умолчание, делающее его дефективным.

Суть этого дефекта состоит в следующем. «Одинаковость условий» — предполагает некоторую конечную совокупность условий, определённую как по составу факторов, так и по значениям каждого из них. Если в проявлении чего-либо совокупность воздействующих условий включала в себя N факторов, а в восприятие исследователя попали только N-1 факторов, то при повторной попытке воспроизвести результат в случае, если адекватно воспроизведены только выявленные N-1 факторов, результат получить невозможно.

Кроме того, неудача в повторном воспроизведении результата также гарантирована, если среди этих N факторов хотя бы один носит субъективно обусловленный характер. В этом случае воспроизведение результата в повторной попытке невозможно, если ключевой по отношению к этому фактору субъект в ней не участвует либо в силу каких-то нравственно-этических причин не считает необходимым это сделать.

Ду́хи, которые в религиозном миропонимании осуществляли управленческие функции, были носителями тех или иных нравов и этики. Поэтому после того, как наука отвергла существование мира духов, этика стала пониматься, во-первых, локализованной исключительно в границах общества людей, и во-вторых, она стала пониматься не как обусловленная объективно, а как составляющая культуры, порожденная людским субъективизмом как и культура в целом. Потом наука открыла духовную составляющую жизни заново, но назвала её «физическими полями», однако при этом был утрачен аспект восприятия осмысленности и этичности полевой составляющей Жизни в целом.

Соответственно на основе Я-центричного миропонимания с системой предельных обобщений «пространство — время — вещество и элементарные частицы — физические поля» ноосфера, не может быть воспринята как реально существующее явление и умозрительно, вследствие того, что она не является вещественным объектом, хотя при этом является генератором и носителем процессов управления течением геологических, биосферных и социокультурных событий в общепланетарных масштабах.

Для умозрительного восприятия факта бытия и функционирования ноосферы требуется то, чего нет в такого рода «научном миропонимании», а именно:

признание субъективно обусловленного характера любого управления, что предполагает принятие как факта бытия Божиего и Его Вседержительности, обусловленной Его нравственностью и выражающим её субъективизмом, поскольку Вседержительность — иерархически наивысшее всеобъемлющее управление;

признание информации и меры (алгоритмика — составляющая меры) объективными факторами Жизни как объективной реальности;

признание интеллекта и этики, выражающими определённую нравственность (она тоже составляющая меры) — общежизненными явлениями, а не достоянием исключительно людей;

признание, что в идеале наука, религия искусства (художества) не могут развиваться и существовать изолированно друг от друга, а образуют органичный «сплав», т.е. взаимно проникают друг в друга.

Но на основе Богоначального миропонимания (в котором предельные обобщения образуют триединство материи — информации — меры) и ДОТУ (в которой есть понятия о структурном, бесструктурном способах управления и об управлении на основе виртуальных структур) ноосфера неизбежно воспринимается как объективный фактор нашего бытия, а проявления её деятельности воспринимаются как выражения определённой нравственности и этики.

Сама ноосфера в аспекте материальности — совокупность физических полей, генерируемых планетой Земля, её биосферой и компонентами биосферы. Ноосфера в аспекте информации — совокупность целей (образов будущего) существования Земли и составляющих её биосферы, т.е. смысл их жизни, а также — память планеты. Ноосфера в аспекте меры — совокупность алгоритмики достижения целей, т.е. реализации смысла жизни. И в управляющем воздействии ноосферы выражаются нравственно-этические закономерности Вседержительности.

Пояснение 4: Жизнь как взаимная вложенность

полных функций управления

В записке «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» речь шла о возможности управления глобализацией и жизнью обществ через посредничество ноосферы. Для пользования этой возможностью необходимо понимать, что такое множество полных функций управления, составляющих в совокупности течение событий в Жизни. Полная функция управления (ПФУ) это — последовательность разнокачественных действий, включающая в себя следующие этапы:

Выявление фактора среды, который «давит на психику» и тем самым вызывает потребность в управлении. Целеполагание в отношении выявленного фактора. Решение задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления в процессе выработки концепции достижения намеченных целей. Внедрение концепции в жизнь — организация управления в соответствии с нею. Контроль за течением процесса управления и корректировка концепции и текущего управления. Достижение целей и высвобождение ресурсов либо (в случае краха управления) возврат к п. 1.

Начало полной функции всегда п. 1, завершение всегда п. 6. Всё промежуточное может быть расписано с необходимой степенью детальности, вследствие чего общее количество этапов в конкретном представлении ПФУ может быть как больше, так и меньше. Ключ к овладению полной функцией управления — способность реализовать п. 3: управление объектом (процессом), поведение которого непредсказуемо с необходимой точностью, — невозможно.

Каждая ПФУ относится к определённому частному процессу управления, который протекает в русле объемлющих процессов управления. Вследствие этого в Жизни возникает иерархическая вложенность процессов управления и соответствующая иерархия процессов управления, существующая в русле всеобъемлющей Божией Вседержительности. Эта иерархия ПФУ в процессе их реализации порождает множество времён и сама же изменяется как по набору частных процессов, так и по иерархическому статусу каждого из них. В силу возможности взаимного проникновения ПФУ друг в друга, их вложенность друг в друга может быть взаимовложенностью, при которой при рассмотрении одних аспектов, вложенным является один процесс, а при рассмотрении других аспектов вложенным будет другой процесс, который при рассмотрении первого набора аспектов был объемлющим.

Т.е. иерархия носит виртуальный характер в том смысле, что в некий момент некоего порождаемого в ней времени в ней есть один иерархически организованный набор ПФУ, а в другой момент того же самого или иного времени в ней наличествует иной набор ПФУ, возможно, с иной иерархической организованностью.

В предыдущем абзаце эта иерархия была представлена в порядке восхождения ко всеобъемлющей Вседержительности от некоего частного процесса низового уровня. Но в жизни она возникает в обратном порядке в силу принципа, выраженного в Коране: «… Бог дарует Свою власть, кому пожелает. Бог — объемлющ, знающ!» (сура 2, аят 247).

С каждой ПФУ связан тот или иной субъективизм, индивидуальный либо коллективный, который несёт эту ПФУ в процессе управления, в котором он участвует непосредственно, или который организовал процесс самоуправления (автоматического управления) в соответствии с нею. В жизни Мироздания всякий субъективизм, кроме того связан с тем или иным организмом или собранием организмов. Организмы могут быть различными: понятие о триединстве материи — информации — меры допускает возможность существования полевых форм жизни, не имеющих вещественного тела, а также и форм жизни, имеющих вещественные тела разного размера (от микроорганизмов до Мироздания в целом).

Субъективизм не возможен без интеллекта. По сути, наличие интеллекта — это основа субъектности, порождающей тот или иной субъективизм, отличающийся от прочих тем или иным своеобразием как в аспекте информационного обеспечения его деятельности, так и в аспекте особенностей алгоритмики преобразования информации.

Определение интеллекта академиком Н.М. Амосовым (1913-2002):

«Интеллект определяется как совокупность средств и способов управления сложными системами путём оперирования с их моделями, направляемого критериями оптимальности управления. Современная наука и техника дают возможность воспроизводить модели и действия с ними техническими средствами и таким образом отделить разум от мозга, с которым его обычно связывают. Отличие приведённого определения от множества других состоит в том, что оно подчеркивает это последнее обстоятельство.

Таким образом, говоря об интеллекте, мы будем иметь в виду эту совокупность средств и способов управления, независимо от того, реализована ли она в биологических системах или при помощи искусственно созданных, технических средств. Такое употребление термина «интеллект» не является общепринятым».

При этом Н.М.Амосов, как и некоторые другие исследователи, был убеждён в том, что человеческий интеллект не уникален, что в Природе существуют общие механизмы или алгоритмы интеллекта, «которым равно подчиняются разум животных, человека, коллективный разум общества и которые … обязательны для любой его модели».

«Интеллект — это аппарат управления сложными системами через действия с их моделями для достижения максимума критериев оптимальности. (…) Интеллект может быть воплощён различными материальными средствами от биологических до технических».

Но это определение интеллекта как феномена можно расширить, предположив, что интеллект может быть свойственен и естественно-природным, но не биологическим в общепринятом понимании, системам. В этом случае интеллекты будут отличаться друг от друга их материальным носителем, частотным диапазоном, в котором протекают процессы обработки ими информации, системами кодирования информации.

Соответственно взаимопонимание интеллектов возможно при наличии материальных носителей каналов информационного обмена между ними без посредников, при совпадении частотных диапазонов работы, и согласованности систем кодирования информации. При определённых условиях в результате взаимодействия разных интеллектов может возникать коллективный интеллект, возможности которого могут на порядки превосходить возможности интеллектов-участников, что может лежать в основе некоторых из ноосферных проявлений. Соответственно планета разумна, а интеллекты людей, их субъектность, — только составляющие интеллекта и субъектности планеты.

Этика является регулятором взаимоотношений обладателей разума (интеллекта). В силу того, что Бог не безумец и интеллект в Мироздании общеприродное явление — то нравственно-этические закономерности проистекают из Вседержительности и носят объективный характер, который познаваем для интеллектуально вооружённого субъективизма, если он по недомыслию не отказывает себе в решении этой задачи. В материалах КОБ эти закономерности названы религиозно-ноосферными по их носителям-ретрансляторам, через которые они воздействуют на людей.

Пояснение 5: человек и ноосфера

В психике планеты Земля — в ноосфере планеты — есть людской сегмент. Это совокупность видово́го и социокультурных эгрегоров биологического вида «Человек Разумный». Но как показано в КОБ, человечество не однородно в аспекте организации психики индивидов. Можно выделить пять основных разновидностей типов строя психики, носителями которых могут быть взрослые люди:

Животный тип строя психики — характеризуется тем, что поведение индивида подчинено инстинктам и врождённым безусловным рефлексам. Тип строя психики зомби (биоробот) — характеризуется тем, что конфликт инстинктивно обусловленных поведенческих программ и поведенческих программ, хранимых культурой общества (социальной группы), в житейских ситуациях разрешается в пользу норм культуры, но творческий потенциал личности либо не востребован и не освоен, либо заблокирован, по какой причине, если в культуре нет рецептов разрешения возникших проблем, то индивид не в состоянии выработать и реализовать такого рода рецепты, вследствие чего несёт ущерб вплоть до гибели в неразрешимой для него ситуации. Демонический тип строя психики — характеризуется тем, что творческий потенциал востребован и реализуется, однако реализуется без каких-либо нравственно-этических ограничений по принципу «что хочу — то и ворочу, а если кто-то не согласен, то покажите, что вы сильнее». Человечный тип строя психики — характеризуется тем, что творческий потенциал востребован и реализуется под властью диктатуры совести осмысленно волевым порядком, т.е. в русле Божиего Промысла на основе внеритуального диалога с Богом по жизни. Опущенный в противоестественность тип строя психики — возникает на основе первых трёх (животного, зомби, демонического) и характеризуется тем, что под воздействием разного рода психотропных веществ искажается генетически заданная физиология организма, включая биополевую физиологию и физиологию нервной деятельности, вследствие чего психическая деятельность обретает нечеловеческие черты. Если употребление психотропов становится систематическим, и тем более, если возникает биохимическая зависимость от них, то индивид по параметрам своей физиологии утрачивает общность с биологическим видом «Человек разумный». В зависимости от употребляемых психотропов и особенностей организма индивида утрата физиологической общности с биологическим видом «Человек разумный» может обрести необратимый характер.

Хотя тип строя психики может меняться под воздействием обстоятельств, но он может изменяться и осмысленно произвольно. Поэтому за тот тип строя психики, в котором он действует, всякий индивид отвечает сам перед Богом и людьми. Норма — человечный тип строя психики, начиная с юности, необратимо устойчивый к воздействию обстоятельств.

Типы строя психики различны по потенциалу дееспособности. Это обусловлено тем, что относительно непродолжительные процессы являются фрагментами (этапами) более продолжительных либо протекают в русле более продолжительных объемлющих процессов. Типы строя психики оказываются в разных диапазонах продолжительности процессов, связанных с характеристическими для каждого из них источниками поведенческих программ.

Самые короткие по продолжительности процессы связаны с инстинктами (половыми и стадно-стайного поведения в частности) и с безусловными рефлексами, с физиологическими ритмами организма. С культурой связаны более продолжительные процессы, которые, однако, в аспектах поведения индивидов (а не социальных групп и общества в целом) в своём большинстве не превосходят продолжительности человеческой жизни. Творческий потенциал может порождать процессы, в которые вовлекаются множества людей в преемственности поколений. Поэтому носители животного типа строя психики, инстинктивными и рефлекторными позывами выдёргиваются из продолжительных процессов. Точно также и носители типа строя психики зомби-биоробота ограничены в дееспособности не только невостребованностью, нереализованностью и блокированием творческого потенциала, но и продолжительностью процессов, для реализации которых в их психике есть социокультурно обусловленные программы. Носители демонического типа строя психики дееспособны в диапазоне более продолжительных процессов, нежели носители животного типа строя психики и типа строя психики зомби, но в силу их несопричастности Промыслу, для них тоже есть предел продолжительности процессов, которые их психика способна поддерживать. И только носители человечного типа строя психики сопричастны вечности через свою религиозность.

Ещё более низким, чем у носителей животного типа строя психики, уровнем дееспособности обладают носители опущенного в противоестественность типа строя психики. Это обусловлено несколькими причинами: примитивностью интересов, возникающей под воздействием разрушения психики психотропами вплоть до сведения смысла существования к одному единственному интересу — возможности получить очередную порцию психотропа; искажением под воздействием психотропов физиологии, что влечёт за собой и извращение и примитивизацию психической деятельности.

Кроме того, есть ещё одно обстоятельство: всякая деятельность требует в процессе её осуществления определённого настроения, включая и тип строя психики. Если этого нет, то деятельность невозможна либо сфера соответствующей деятельности через посредничество ноосферы отторгает тех, кто устремляется к ней, не обладая соответствующим настроением или же входит в неё, после чего утрачивает настроение под воздействием тех или иных причин.

В силу названного в людском сегменте ноосферы Земли есть устойчивые сегменты, с которыми связаны носители соответствующих типов строя психики. И эти сегменты, связанные с типами строя психики, в силу различия типов строя психики тоже образуют иерархию дееспособности, на высшем уровне которой находится соборность — эгрегор носителей человечного типа строя психики. Но поскольку нечто человеческое не чуждо всем, то в некоторых обстоятельствах и носители других типов строя психики могут воздействовать на течение событий через ноосферу, однако при условии, что их «хотелкам» есть место в русле Вседержительности.

Кроме того, биополе индивида может функционировать в двух режимах:

замкнутости самого на себя;

замкнутости на внешние по отношению к организму объекты.

В первом варианте оно может быть уподоблено магнитному полю: силовые линии магнитного поля, выходя из северного полюса магнита, возвращаются в южный, и тем самым замыкают энергетические контуры. Во втором варианте биополе может быть уподоблено электростатическому полю: силовые лини с заряда одного знака замыкаются на заряд другого знака.

Либо иначе. Вихрь не может начинаться и обрываться в однородном пространстве. Вихрь всегда: либо замкнут в кольцо (когда курильщики пускают дым колечками, то дым визуализирует такого рода вихревые кольца); либо своими концами опирается на неоднородности среды (так смерч нижним концом опирается на поверхность суши или воды, а верхним концом — на неоднородности в атмосфере).

Эти режимы функционирования собственного биополя необходимо научиться чувствовать и различать. В первом варианте биополевое воздействие на течение событий в Мироздании невозможно. Но если распустить эмоции и отдаться в их власть, то возможно довести себя до инфаркта, инсульта, старта онкологического процесса или иного заболевания, а в «мягком варианте» — просто устать без пользы. Во втором варианте воздействие на течение событий в Мироздании возможно, но требует соответствия параметров собственного излучения объекту воздействия — по составу излучаемых специфических полей, по их частотным характеристикам, по модуляции излучения как материального объекта некоторым смыслом (т.е. информацией и системой её кодирования, алгоритмикой её преобразований). Т.е. требуется излучать некую музыку (которая может быть за пределами акустического диапазона), которая бы вызвала отклик Мироздания, соответствующий смыслу этой музыки.

И индивид во втором состоянии может быть опасным для себя и окружающих в пределах попущения, поскольку одна не остановленная или не погашенная вовремя мысль или произнесённая фраза могут вызвать бедственные последствия. Их масштаб может быть разным — в зависимости от того, что удалось зацепить излучением и насколько этот объект оказался отзывчивым… Т.е. сломать что-то, покалечить или убить кого-то гораздо проще, нежели что-то создать или разрешить чьи-то проблемы, поскольку созидание требует устойчивости соответствующего настроения на протяжении длительного времени.

Поэтому, если индивид в такого рода излучающей деятельности выходит за пределы попущения Божиего ему ошибаться, то в русле Вседержительности ответная реакция Мироздания возвращается к нему. И её воздействие в наиболее тяжёлых случаях может не только постфактум убийственным, но и профилактическим — вплоть до упреждающей злодеяние убийственности. Так замыкаются подавляющие (сдерживающие) обратные связи в контурах управления в системе «индивид — ноосфера — объект воздействия».

В написанное выше можно не верить. Но лучше подумать о физике излучений и соотнесении её с физиологией собственного организма.

Но обратные связи могут быть и поощряющими. В этом случае уровень дееспособности растёт, а процесс управления сопровождается сопутствующими эффектами, не обесценивающими результат, а улучшающими его.

Вывод

Все мы связаны с ноосферой и являемся её составными частями: исключений — индивидов, которые живут сами по себе вне ноосферы нет. Вопрос только в том, каким статусом во внутренней иерархии ноосферы обладает каждый из нас. И лучше обладать в ней статусом человека состоявшегося — носителя человечного типа строя психики, чьи воля и творческий потенциал подчинены совести, нежели какого-то иного статуса. И плохо остановиться или, извратившись в развитии, влачить существование в качестве человекообразной нелюди: животного, зомби, демона, опущенного — подавляющие обратные связи сначала замучают, а если индивид не одумается, то погасят его жизнь, расчищая место в Жизни для становления человечности…

Внутренний Предиктор СССР

10 — 14 мая 2017 г.

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