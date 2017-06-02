Ноам Хомский: «Мир мчится к пропасти»

Его считают одним из крупнейших интеллектуалов в мире. 86-летний возраст, похоже, нисколько не мешает этому плодовитому автору и самопровозглашенному анархисту. Он по-прежнему неустанно протестует против несправедливости, сражаясь на передовой с западным миром. Сегодня гость программы “Глобальный диалог” – Ноам Хомский.

Кто такой Ноам Хомский?

Ноам Хомский родился 7 декабря 1928 года в Филадельфии, США

В 1955 году начал работать в Массачусетском технологическом институте

Известный лингвист, философ и политический активист

Его работы стали революционными в области лингвистики

Получил широкую известность, публично выступая против участия США во Вьетнамской войне

Выступает против правящей элиты и резко критикует внешнюю политику США и Запада

Является автором сотен книг

Изабель Кумар, euronews:

“Большое спасибо, что согласились встретиться с нами. Мир в 2015 году кажется очень неспокойным местом, но если взглянуть на общую картину, вы чувствуете оптимизм или пессимизм относительно положения вещей?”

Ноам Хомский, американский лингвист и философ:

“На глобальном уровне мы мчимся к пропасти и полны решимости в нее рухнуть, что резко снижает наши перспективы на достойное выживание”.

euronews:

“Что это за пропасть?”

Ноам Хомский:

“На самом деле их две. Первая – это экологическая катастрофа, которая неизбежна, и у нас осталось совсем мало времени, чтобы попытаться с ней справиться. Мы движемся в неверном направлении. Другой – уже 70 лет. Это угроза ядерной войны, которая сейчас нарастает. Если вы внимательно посмотрите на эту проблему, то увидите, что мы выжили только чудом”.

euronews:

“Давайте сначала рассмотрим проблемы окружающей среды. Мы попросили нашу аудиторию в социальных сетях прислать вам вопросы и получили их множество. Вопрос от Эноа Эголи: “Когда вы анализируете проблемы окружающей среды с точки зрения философа, что вы думаете об изменении климата?”

Ноам Хомский:

“Человеческому роду, может быть, около 100 тысяч лет, и он в настоящее время переживает уникальный момент в своей истории. Этот род находится сейчас в положении, в котором ему очень скоро, в течение последующих поколений, предстоит решать, будет ли этот эксперимент так называемой разумной жизни продолжаться или мы решим его уничтожить. Ученые, в подавляющем большинстве, признают, что ископаемые виды топлива необходимо оставить в земле, чтобы у наших внуков были достойные перспективы. Но институциональные структуры нашего общества давят на то, чтобы попытаться извлечь каждую каплю. Последствия изменений климата для человечества уже в ближайшем будущем будут катастрофическими, и мы мчимся к этой пропасти”.

euronews:

“Что касается ядерной войны, то недавно было достигнуто предварительное соглашение по иранской программе. Дает ли это вам проблеск надежды на то, что мир потенциально может стать более безопасным местом?”

Ноам Хомский:

“Я поддерживаю переговоры с Ираном, но они по сути глубоко ошибочны. Есть два государства, которые буйствуют на Ближнем Востоке, постоянно осуществляя агрессии, насилие, террористические акты и незаконные действия. Они оба обладают огромными арсеналами ядерного оружия. Но их ядерное оружие не рассматривается”.

euronews:

“Кого вы имеете в виду?”

Ноам Хомский:

“Соединенные Штаты и Израиль. Два основных ядерных государства в мире. Именно поэтому в международных опросах, проводимых американскими социологическими службами, подавляющее большинство людей называют США самой большой угрозой миру во всем мире. Ни одна другая страна не может даже близко с ними сравниться. Интересно, что американские СМИ отказались опубликовать эти данные, но они есть”.

euronews:

“Вы не слишком уважительно относитесь к президенту США Обаме. Но не заставило ли это соглашение вас думать о нем немного лучше? Ведь он пытается уменьшить угрозу ядерной войны?”

Ноам Хомский:

“На самом деле это не так. Ведь это он инициировал программу модернизации системы ядерного оружия США на триллион долларов, а это означает расширение системы ядерного оружия. Это одна из причин, по которым известные Часы Судного дня, придуманные журналом ученых-ядерщиков, были переведены несколько недель назад еще на 2 минуты ближе к полуночи. Полночь – это конец. Сейчас часы показывают без 3 минут полночь. Это меньше чем когда бы то ни было за последние 30 лет – со времен Рейгана, когда существовала большая угроза войны”.

euronews:

“Вы упомянули США и Израиль в контексте иранского вопроса. Сейчас израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, очевидно, не хочет, чтобы соглашение по иранской ядерной программе работало”.

Ноам Хомский:

“Это интересно. Мы должны спросить, почему?”

euronews:

“Почему?”

Ноам Хомский:

“Мы знаем, почему. У Ирана очень низкие военные расходы, даже по меркам региона, не говоря уже о США. Стратегическая доктрина Ирана носит оборонительный характер. Она предусматривает продолжительное сдерживание от нападения, достаточное для того, чтобы дать возможность дипломатам договориться. А США и Израиль, два государства-прохвоста, не хотят мириться со сдерживающими факторами. Ни один здравомыслящий стратегический аналитик не думает, что Иран когда-либо использует ядерное оружие. Если бы он был готов это сделать, эта страна просто бы исчезла. Нет никаких признаков того, что правящие там духовные лица, хотели бы разрушить все то, что у них есть”.

euronews:

“Еще один вопрос на эту тему и также из соцсетей. Мортен Андерсен спрашивает: “Верите ли вы, что США когда-нибудь подпишут соглашение, которое будет опасным для Израиля?”

Ноам Хомский:

“США постоянно делают шаги, которые опасны для Израиля, и очень опасны. А именно – поддерживая израильскую политику. В последние 40 лет самую большую угрозу Израилю представляла его собственная политика. Если вернуться на 40 лет назад, скажем, в 1970 год, то вы увидите, что Израиль был одной из самых уважаемых и почитаемых стран в мире. Ему многие симпатизировали. Теперь это – одна из самых нелюбимых стран в мире. Ее боятся. В начале 70-х годов Израиль принял решение. У них был выбор, и они решили отдать предпочтение экспансии перед собственной безопасностью. Это повлекло за собой опасные последствия. Последствия, которые были очевидны в то время. Я писал о них, это отмечали и другие. Если вы предпочитаете расширение территорий безопасности, это приведет к внутреннему вырождению, гневу, сопротивлению, изоляции и, возможно, окончательному разрушению. И, поддерживая эту политику, США способствуют тем угрозам, с которыми сталкивается Израиль”.

euronews:

“Это подталкивает меня к вопросу о терроризме. Потому что это действительно глобальная проблема. Я думаю, некоторые люди, в том числе – и вы, скажут, что речь идет об ответной реакции на американскую террористическую политику по всему миру. Насколько США и их союзники ответственны за то, что мы видим сейчас, в условиях повсеместных террористических нападений?”

Ноам Хомский:

“Помните, худшая террористическая кампания в мире на сегодняшний день – та, которой управляют из Вашингтона. Это – кампания глобальных убийств. Террористической кампании такого масштаба еще никогда не было”.

euronews:

“Что вы имеете в виду под кампанией глобальных убийств?”

Ноам Хомский:

“Кампанию дронов – это именно она. Во многих частях мира США систематически, публично, открыто – в том, что я говорю, нет никакого секрета, мы все об этом знаем – проводят регулярные кампании по убийству людей, которых американское правительство подозревает в намерении когда-либо нанести ему вред. И это действительно так, как вы сказали. Это – кампания, генерирующая террор. Когда вы бомбите, скажем, деревню в Йемене и убиваете кого-то – может быть, человека, который был вашей мишенью, а, может быть, не его, а других людей, которые оказались в этом районе, как, по-вашему, они будут реагировать? Они будут мстить”.

euronews:

“Вы называете США ведущим террористическим государством. А как в этом плане вы опишете Европу?”

Ноам Хомский:

“Интересный вопрос. Например, недавно было проведено исследование, по-моему, фондом “Открытое общество”, которое показало, что худшая форма пыток – так называемая “чрезвычайная выдача заключенных”. Это означает, что вы берете кого-то из содержащихся в ваших тюрьмах подозреваемых и отправляете их вашему любимому диктатору – Асаду, Каддафи или Мубараку, где они подвергаются пыткам, а вы таким образом рассчитываете получить результат. Это называется “чрезвычайная выдача заключенных”. Исследование показало, что в этом участвовали все диктаторские режимы Ближнего Востока, потому что туда подозреваемых переправляли для пыток, и Европа. Большая часть стран Европы в этом участвовала – Англия, Швеция, другие. На самом деле лишь один регион в мире в этом не участвовал. Это – Латинская Америка. Какая милая неожиданность. А все потому, что Латинская Америка в значительной степени вышла из-под контроля США. Когда она была под контролем Соединенных Штатов, еще не так давно, она была мировым центром пыток. А сейчас она не участвует в худшей форме пыток – “чрезвычайной выдаче заключенных”. А Европа участвует. Хозяин сказал, слуга сделал”.

euronews:

“То есть Европа – слуга Соединенных Штатов?”

Ноам Хомский:

“Определенно. Они слишком трусливы, чтобы занять независимую позицию”.

euronews:

“А как вы охарактеризуете Владимира Путина? Его называют одной из наибольших угроз безопасности. Так ли это?”

Ноам Хомский:

“Как и большинство лидеров, он представляет угрозу для собственного населения. Он предпринял незаконные действия, очевидно. Но изображать его как сумасшедшего монстра, который страдает от заболевания мозга и болезни Альцгеймера или злым существом с крысиной мордой – это уже стандарты оруэлловского фанатизма. Я хочу сказать, что его политика понятна. Идея о том, что Украина может присоединиться к западному военному альянсу совершенно неприемлема для любого российского лидера. Это уходит корнями в 1990 год, когда распался Советский Союз. Был вопрос о том, что будет с НАТО? Горбачев согласился позволить Германии объединиться и войти в НАТО. Это должно было быть взаимовыгодное соглашение – было решено, что НАТО ни на дюйм не расширится на Восток. Была использована именно эта фраза”.

euronews:

“То есть Россию спровоцировали?”

Ноам Хомский:

“Что произошло? НАТО немедленно вошел в Восточную Германию, а затем пришел Клинтон и расширил НАТО до самых границ России. А сейчас, новое украинское правительство, правительство, которое было установлено после свержения прежнего, парламент голосуют 300 голосами против 8 – или что-то в этом роде, за переход к вступлению в НАТО”.

euronews:

“Но вы можете понять, почему они хотели бы вступить в НАТО, вы можете понять, что правительство Петра Порошенко, вероятно, видит в этом способ защитить свою страну?”

Ноам Хомский:

“Нет, нет, нет, это не защита. Крым забрали после свержения правительства, так? И все это – не защищает Украину, а угрожает Украине крупномасштабной войной. Стремление в НАТО – это не защита. Суть в том, что это серьезная стратегическая угроза для России, на которую любой российский лидер должен был бы реагировать. Все это понятно”.

euronews:

“Если посмотреть на ситуацию в Европе, есть также еще один интересный феномен. Мы видим, что Греция движется на восток под руководством правительства “Сиризы”. Мы также видим “Подемос”, набирающий силу в Испании, есть еще Венгрия. Видите ли вы этом потенциал для сближения Европы с российскими интересами?”

Ноам Хомский:

“Смотрите, что происходит. В Венгрии совершенно иная ситуация. А “Сириза” пришла к власти на гребне народной волны, которая заявила, что Греция больше не хочет подчиняться политике Брюсселя и немецких банков, разрушающей страну. На самом деле цель этой политики заключалась в увеличении объема долга Греции по отношению к ее ВВП. Половина молодых людей не имеют работы, почти 40% населения живет за чертой бедности – Грецию разрушают”.

euronews:

“Тогда нужно их долги списать?”

Ноам Хомский:

“Да, именно так, как в Германии в 1953 году, когда Европа списала большую часть немецкого долга. Просто так – чтобы Германия могла восстановиться от повреждений войны”.

euronews:

“А как же другие европейские страны?”

Ноам Хомский:

“С ними – то же самое”.

euronews:

“То есть нужно списать долг Португалии, списать долг Испании?”

Ноам Хомский:

“Кто залез в эти долги? И кому их возвращать? Часть этих долгов накопили диктаторы. Так, в Греции это была фашистская диктатура, которую поддержали США, именно она накопила большую часть долга. Я думаю, этот долг был более грязным, чем сама диктатура. В международном праве это называется “одиозный долг” – долг, который не нужно возвращать. Этот принцип был введен в международное право Соединенными Штатами, когда это было в их интересах. Большая часть остального долга – это платежи банкам, немецким и французским банкам, которые решили выделить чрезвычайно рискованные кредиты с небольшими процентами, и сейчас столкнулись с тем, что они не могут быть возвращены”.

euronews:

“Я хочу адресовать вам вопрос Жиля Грибодо, который спрашивает: “Как Европа изменится в будущем в связи с экзистенциальными проблемами, с которыми она сталкивается?” Экономический кризис, рост национализма, вы также описали некоторые линии культурного разлома, образовавшиеся по всей Европе. Какой вы видите трансформацию Европы?”

Ноам Хомский:

“Европа испытывает серьезные проблемы. Некоторые проблемы являются результатом экономической политики, исходящей от чиновников в Брюсселе, Еврокомиссии, а также давления НАТО и крупных банков, в основном – немецких. Такая политика имеет определенный смысл с точки зрения ее разработчиков. С одной стороны, они хотят возврата рискованных и опасных кредитов и инвестиций, с другой, такая политика разрушает государство всеобщего благосостояния, которое им никогда не нравились. Государство всеобщего благосостояния является одним из крупнейших вкладов Европы в современное общество, но богатые и могущественные его никогда не любили. Так что, с их точки зрения, его разрушение – это хорошо. Другая проблема Европы – в том, что она очень расистская. Я всегда чувствовал, что Европа, определенно, более расистская, чем США. Это было не так заметно в Европе, потому что европейское население в прошлом было довольно однородным. То есть пока все – блондины с голубыми глазами, вы не кажетесь расистом, но как только население начинает меняться, расизм проявляется. Очень быстро. И это – серьезная культурная проблема в Европе”.

euronews:

“Я хотела бы закончить на позитивной ноте вопросом от Роберта Лайта. Он спрашивает: “Что дает вам надежду?”

Ноам Хомский:

“Мне дает надежду кое-что из того, о чем мы говорили. Например – независимость Латинской Америки. Это имеет историческое значение. Мы увидели это на саммите Америк в Панаме. На последних континентальных встречах США были в полной изоляции. Это радикальное изменение по сравнению с тем, что было 10 или 20 лет назад, когда Соединенные Штаты вмешивались в латиноамериканские дела. На самом деле причина, по которой Обама сделал эти жесты в отношении Кубы, была попытка преодолеть изоляцию США. Изолированы США, а не Куба. И, определенно, это провал. Признаки для оптимизма в Европе – “Сириза” и Подемос”. Будем надеяться, что, наконец, началось народное восстание против дробления, разрушительной экономической и социальной политики, проводимой бюрократами и банками. И это очень обнадеживает. Это должно было произойти”.

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