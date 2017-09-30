НЛО — Всемирный заговор молчания

В мире сложилась очень странная ситуация, когда множество очевидцев сообщают о наблюдении НЛО, видят как эти неопознанные аппараты не только бороздят небо над нашей планетой, но и совершают посадку и из них выходят те, кто ими управляет. Конечно 100% подтверждений посадки НЛО и присутствия инопланетян на данный момент никто не предоставил.

Объяснение этому парадоксу есть и оно заключается в том, что люди напрямую контактирующие с НЛО, присутствующие на месте их посадки и вступающие в контакт с их экипажем — напрочь забывают о том, что у них есть с собой сотовый телефон, фотоаппрат или видеокамера. Многие вспоминают о контакте смутно и отрывочно, словно кто-то стер их память. Некоторые же смогли сделать снимки или видео подтверждающее их заявления, но никто из них не успел опубликовать эти свидетельства. В одних случаях эти свидетели просто исчезали, в других с ними внезапно происходил какой-то несчастный случай.

В связи с этим создается впечатление, что некие влиятельные силы тщательно скрывают факты посещения Земли представителями иных цивилизаций и идут на самые крайние меры для поддержания этого сокрытия, вплоть до ликвидации неугодных свидетелей. Да — мы лишены фото и видео доказательств присутствия инопланетян на нашей планете, но мы имеем достаточно свидетельств от людей, которые имели причастность к правительственным структурам и которые не побоялись заявить о том, что правительства различных стран не только напрямую контактируют с инопланетянами, но и сотрудничают в различных вопросах.

Например, несколько лет назад доктор Эдгар Митчелл, бывший астронавт в программе «Аполлон» и шестой человек, ступивший на Луну во время миссии Аполлон-14, прервал заговор молчания и ыступая в прямом эфире по телефону на Fox News сказал, что инопланетяне действительно существуют, и что правительство скрывает эту информацию от общественности.

На момент данного заявления Митчеллу было 82 года и терять ему уже было нечего. Он нарушил обет молчания и заявил. что пора положить конец правительственной секретности в этой области и что СМИ намеренно дискредитируют тему НЛО.

Если контакты с инопланетянами уже реальность, то сведения об этом хранятся за семью печатями. Что же мешает обнародовать их официально? В 2009 году на вопрос известного радиожурналиста по поводу контактов с пришельцами, информация о которых якобы хранится в «Книге тайн» в некой Зеленой комнате, которую посещает каждый вновь избранный президент, Барак Обама ответил шуткой: «Я бы» рассказал, что написано в «Книге тайн», но тогда мне придется вас убить».

Шутки шутками, но в 2011 году факт существования внеземных цивилизаций был вполне официально подтвержден ФБР, которое рассекретило часть архивов о катастрофе НЛО в 1947 году близ американского города Розуэлл. Прежде чем представить на суд общественности свой архив, сотрудники Бюро тщательно вымарали оттуда все выводы и рекомендации. Во многих документах осталась только «шапка», а сам текст убран «из соображений секретности».

Вообще-то первая информация о захватчиках Земли появилась в печати и по TV, когда независимая группа журналистов британского телевидения проводила расследование случаев исчезновения в 60-е годы XX столетия многих выдающихся ученых и талантливых военных. Все думали, что они уехали в другие страны зарабатывать деньги. Журналисты опросили их друзей и родственников и обнаружили странные вещи: открытки и письма на родину уехавших специалистов были похожи как две капли воды. И хотя почерк был у всех разный, но стиль письма — один, как будто им приказали написать эти тексты под диктовку. Через определенное время связь с этими людьми полностью терялась.