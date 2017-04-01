Николай II: царь, который был не на своем месте

— Приведу вам пример из другой области. Когда Мария Федоровна вышла замуж за Александра Александровича и когда они – тогда цесаревич и цесаревна — совершали путешествие по России, она в дневнике описала такую ситуацию. Она, выросшая при довольно бедном, но демократичном датском королевском дворе, не могла понять, почему ее любимый Саша не хочет общаться с народом. Не хочет сходить с судна, на котором они путешествовали, к народу, не хочет хлеб-соль принимать, ему это все абсолютно не интересно.

Но она устроила так, что ему пришлось сойти в одной из точек их маршрута, где они пристали. Он сделал все безупречно: принял старшин, хлеб-соль, очаровал всех. Вернулся обратно и… устроил ей дикий скандал: топал ногами, разбил лампу. Она была в ужасе! Ее милый и любимый Саша, который бросает керосиновую лампу на деревянный пол, сейчас все загорится! Она не могла понять, почему? Потому что единение царя и народа – было как бы театром, где все играли свои роли.

Сохранились даже кадры хроники, когда Николай II в 1913 году уплывает из Костромы. Люди по грудь заходят в воду, тянут к нему руки, это ж царь-батюшка… и через 4 года эти же люди поют срамные частушки и про царя, и про царицу!

— То, что, например, его дочери были сестрами милосердия, разве это тоже был театр?

— Нет, я думаю, это было искренне. Они все-таки были глубоко верующими людьми, а, безусловно, христианство и милосердие – это практически синонимы. Девочки действительно были сестрами милосердия, Александра Федоровна действительно ассистировала при операциях. Кому-то из дочерей это нравилось, кому-то не очень, но они были не исключением среди императорской семьи, среди дома Романовых. Они отдавали свои дворцы под госпитали — в Зимнем дворце был госпиталь, и не только семья императора, но и другие великие княгини. Мужчины воевали, а женщины занимались милосердием. Так что милосердие как раз не показное.