Никакого золотого миллиарда!

Со схемой «золотого миллиарда» , какой она была 30 лет назад, покончено из-за деградации белой расы, считает историк и социальный философ Андрей Фурсов.

В интервью «БИЗНЕС Online» Фурсов рассказал, есть ли преемники у недавно умершего патриарха рода Рокфеллеров, за что семью Кеннеди жестоко наказывают в трех поколениях и зачем влиятельный еврейский клан вкладывается в популярные при Гитлере расологию и евгенику.

Андрей Фурсов: «Рокфеллеры, как и большая часть мировой верхушки, сторонники сокращения населения планеты до 2 миллиардов человек. А решение этой задачи требует, помимо прочего, серьезных медицинских и вирусологических исследований»

Рокфеллеры по своим каналам узнали, что Лондон воссоздает британскую империю в новой финансово-невидимой форме

– Андрей Ильич, после смерти Дэвида Рокфеллера, который был признанным главой своего клана, место «главного буржуя» снова стало вакантно. Кто после смерти Дэвида может стать патриархом рода Рокфеллеров? И насколько сложно устроен сам клан? Глава клана – это автократор или компромиссная фигура?

– Кто станет следующим главой клана, мы скоро узнаем. Как и у всех крупных финансовых семей, у семьи Рокфеллеров всегда есть лидер. Это не монарх, не автократор и в то же время не компромиссная фигура. Это человек, который в конечном счете определяет долгосрочные и целостные интересы семьи как одного из субъектов мировой верхушки.

Дэвид представлял клан с середины 1970-х годов после того, как на задний план отошел Нельсон Рокфеллер, бывший вице-президент США. Выдвижение Дэвида было связано с тем, что началась глобальная финансиализация. Рокфеллеры решили, что они должны очень активно поучаствовать в этом процессе и выдвинули Дэвида, который занимался именно финансами. Сегодня клан Рокфеллеров разросся до огромных размеров. Это мощная сеть, которая присутствует и в финансовом секторе, и в нефтедобывающей промышленности, и во всех наднациональных структурах.

– Существует ли в клане Рокфеллеров строгая иерархия и соподчинение?

– Клан Рокфеллеров – многочисленный и разветвленный. Иногда его даже называют гетерархией, т. е. очень сложной структурой, для которой характерны одновременно взаимозависимость различных элементов и в то же время некоторая их автономия.

У Рокфеллеров эта комбинация обеспечивается следующей структурой организации их богатства: общесемейный фонд, благотворительные фонды и частно-семейные. Иными словами, есть базовая неотчуждаемая собственность, поэтому капитал Рокфеллеров не распылился за три-четыре поколения, как это часто бывает на Западе, а сохраняется и приумножается.

– О Рокфеллерах сложено множество мифов. Один из самых расхожих заключается в том, что они вместе с некоторыми другими кланами управляют миром. Это правда или все-таки вымысел? Какие другие кланы сравнимы с Рокфеллерами по степени влиятельности? Или их конкурентами являются только не менее известные Ротшильды?

– По поводу Рокфеллеров, впрочем, как и по поводу Ротшильдов и других крупных семей, действительно создано немало мифов. Это понятно: информации не так много. Плюс сознательно запускаемая дезинформация и желание людей заглянуть за кулисы.

В ХХ веке одной из главных линий противостояния в мировой верхушке было соперничество двух крупных кластеров интересов, на передних планах которых стояли Рокфеллеры и Ротшильды. В ходе двух мировых войн группировка, возглавляемая Рокфеллерами, взяла верх над группировкой, возглавляемой Ротшильдами.

Во-первых, потому что она была в большей степени связана с промышленным капиталом (в военную эпоху промышленный капитал взял реванш у финансового капитала за поражения в XIX веке). Во-вторых, Рокфеллеры в войнах спонсировали как англосаксонскую, так и немецкую стороны конфликта, увеличивая свои прибыли.

После окончания войны Ротшильды начали готовить ответный удар, и не позже 1967 года Рокфеллеры по своим каналам информации узнали, что Лондон воссоздает Британскую империю в новой – «финансово-невидимой» – форме. При этом Ротшильды активно работали с советским руководством, неслучайно Московский народный банк в 1960-е годы был одним из наиболее активных банков Сити. Реакция Рокфеллеров не замедлила проявиться.

В краткосрочном плане это был демарш Де Голля, потребовавшего у США вернуть золото в обмен на доллары. Это был один из факторов, который в 1971 году привел к отказу США от «золотого стандарта». Шарлю де Голлю это стоило карьеры, но это уже «издержки производства».

Спасение доллара, а, следовательно, и сохранение позиции Рокфеллеров, потребовало привязки доллара к какому-то иному источнику ликвидности. Ею стала нефть, и эта операция опять же не обошлась без весьма плотного участия советского руководства. В ответ на активные действия Ротшильдов в Китае Рокфеллеры предприняли свои действия.

В настоящее время соотношение сил между двумя кластерами интересов примерно выровнялось. Тем более что верхние 20-30 семей мировой верхушки стараются не вести кровавых войн, между ними существует некое неформальное «водяное перемирие».

Жестоко наказывают только выскочек из второй-третьей сотни мировых богачей, забывших свое место (классический пример – наказание семьи Кеннеди аж в трех поколениях). Показательно, что почти все крупнейшие семьи представлены во всех закрытых наднациональных структурах мирового согласования и управления типа Бильдербергского и Римского клубов, Трехсторонней комиссии.

Хотя инициаторами создания этих структур были именно Рокфеллеры, мозговой центр которых еще в 1944 году подготовил доклад «Изучение войны и мира». В нем определялись тенденции развития мира в ближайшие 25-35 лет и формулировались цели США.

Без Брежнева игра в создание нефтедолларов не удалась бы

– Можно ли определить, что какой-то из мировых кланов все-таки наиболее влиятелен?

– Как я уже сказал, соотношение сил постоянно меняется. Например, вторая половина XIX века и начало XX-го были отмечены мощью Ротшильдов. Кроме них еще были Бэринги и целый ряд других семей. Но затем усиливаются Рокфеллеры. Этот клан поднялся на двух мировых войнах.

Кстати, в 20 – 30-е годы Иосиф Сталин очень активно использовал противоречия между Рокфеллерами и Ротшильдами, между США и Великобританией и сумел благодаря этому провести индустриализацию в нашей стране. Между тем у британцев и американцев были очень разные виды и на Адольфа Гитлера. Американцы хотели, чтобы он сокрушил Британскую империю, а потом бы его добил Сталин. А британцы хотели, чтобы Гитлер разгромил Сталина, а потом бы они сами добили Гитлера.

Это была сложная комбинация, в которой поучаствовали все. Но в конечном счете британцам удалось сорвать американские планы и после активных закулисных переговоров с Рудольфом Гессом 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В то же время ни для кого не являются секретом связи рокфеллеровских структур с Третьим рейхом.

При Горбачеве процессы снова активизировались, но с ним Рокфеллеры разговаривали уже не так, как с Брежневым

– Очевидно, что Рокфеллеры сыграли очень большую роль в судьбе нашей страны в первой половине ХХ века. А чем объясняется их интерес к советской России в послевоенный период? Зачем они встречались с Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым, какие отношения связывали их с Михаилом Горбачевым?

– Вообще, интерес к России у Рокфеллеров возник в самом начале XX века из-за бакинской нефти, которая составляла конкуренцию их компаниям. Революция решила проблему устранения конкурента. Но в конце 1920-х годов директор Центрального банка Англии Монтегю Норман закрыл Британскую империю (25 процентов мирового рынка) от внешнего мира, то есть от Соединенных Штатов. Это был асимметричный ответ Ротшильдов Рокфеллерам. И тогда Рокфеллеры стали активно вкладываться и в Советский Союз, и в Третий рейх.

После некоторой паузы 1950-х годов Рокфеллеры возобновили отношения с СССР, теперь уже с брежневским руководством. Без последнего игра в создание нефтедолларов не удалась бы. При Горбачеве процессы снова активизировались, но с ним Рокфеллеры разговаривали уже не так, как с Брежневым. То есть не как с равноправным партнером, а как с человеком, которому можно было определенные вещи уже продиктовывать.

– А есть ли интересы у Рокфеллеров и Ротшильдов в нынешней России? Кого из российских олигархов поддерживают эти влиятельные семьи? Кто из правящей верхушки нашей страны может быть близок к ним в той или иной степени?

– У меня на этот вопрос нет точного ответа, есть только догадки. Думаю, что должно быть несколько российских олигархов, за которыми стоят де-факто Ротшильды, Рокфеллеры и, скорее всего, кто-то еще.

– А есть ли у этих кланов какие-то отношения с нынешними потомками рода Романовых? Случайно ли сегодня активно будируется в России тема монархии и российского престолонаследия? Какую роль сыграли Рокфеллеры наряду с домом Романовых в создании федеральной резервной системы?

– Тема монархии будируется независимо от этого. А люди, которые представляют себя Романовыми, а на самом деле Гогенцоллерны, настолько маргинальные фигуры, что Рокфеллеры едва ли будут иметь с ними дела. Им нужны серьезные контрагенты. Вброшенная информация о том, что Романовы сыграли большую роль в создании ФРС, думаю, значительное преувеличение.

– В каких отношениях Рокфеллеры с правящими кланами США? Например, известно, что Билл Клинтон состоял членом Бильдербергского клуба с 1991 года. Почему Рокфеллеры допустили проигрыш Клинтонов на недавних выборах в США?

– Это лишний раз говорит о том, что они не всемогущи. Очень часто бывают равновесные ситуации, которые плохо контролируются. Но за Рокфеллеров переживать не надо. Они, например, не очень хотели победы Ричарда Никсона. Но он победил, а потому Рокфеллеры обставили его большим числом своих людей и условий. Что касается Хиллари Клинтон, то она всю свою карьеру сделала с помощью Рокфеллеров. А по поводу Билла Клинтона и вовсе ходили упорные слухи, что он внебрачный сын Уинтропа Рокфеллера.

Так это или нет, мы не знаем. Но важно то, что чета Клинтонов – из кластера Рокфеллеров, однако в этот раз они проиграли. Что-то подсказывает мне, что в тех условиях, которые Трампу поставила американская верхушка, немалая часть выставлена Рокфеллерами. И он должен будет эти условия выполнять, несмотря на всю поддержку со стороны Ротшильдов, которые двигали его так же, как и pexit.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в мировой системе между основными кланами сложилось хрупкое равновесие и никто не хочет гнать волну и раскачивать лодку. Иначе это окажется себе дороже.

Раньше предполагалось, что «золотой миллиард» – это белые европейцы. Но сейчас в мире белых осталось всего 8 процентов

– Есть мнение, что Рокфеллеры и Ротшильды выдвинуты на первый план как своеобразное прикрытие. А на самом деле более влиятельны те же Барухи, которые находятся в тени.

– У клана Барухов действительно высокий статус. Если брать еврейский мир, то обычно говорят, что он делится на две группы: ашкенази (это восточно-европейские евреи) и сефарды (евреи испанского происхождения). Из 12 миллионов евреев, по официальной статистике, 10 миллионов – это ашкенази и 2 миллиона – сефарды.

Но есть еще одна группа. По разным подсчетам, их от 150 до 300 тысяч. Это так называемые римские евреи, которые переехали из Палестины в Рим в I – III веках нашей эры, и это суперэлита. Барухи относятся именно к этой группе. И они, конечно же, очень влиятельны.

Но и Рокфеллеры не прикрытие. Они занимают свою нишу, которую постоянно расширяют. Их сила не только в деньгах.

С конца XIX века клан начал очень серьезно вкладываться в науку, университетскую среду США. Значительная часть американского политического, военного, разведывательного и научно-технического истеблишмента либо является выходцами из научных и университетских структур, курируемых Рокфеллерами, либо связаны с ними. Наиболее активно Рокфеллеры вкладывали средства в такие области, как медицина, биология, евгеника, вирусология, расология.

Здесь мы видим некоторые направления, которые в конце 1940-х годов из-за распространенности их в Третьем рейхе были скомпрометированы. Но это именно те направления, которые в Америке спонсировали Рокфеллеры и которые до сих пор никуда не делись, а просто ушли в тень.

Тем более что Рокфеллеры, как и большая часть мировой верхушки, большие сторонники сокращения населения планеты до 2 миллиардов человек. А решение этой задачи требует, помимо прочего, серьезных медицинских и вирусологических исследований.

– Ограничение рождаемости, сокращение населения планеты, предотвращение экологической катастрофы и исчерпания природных ресурсов – какие из этих проектов Дэвида Рокфеллера применимы практически? Кем он, на ваш взгляд, был в большей степени – утопистом или прагматиком?

– Когда заходит речь о долгосрочных исторических проектах, на определенном уровне принятия решений грань между прагматикой и утопией очень часто стирается. Кем был, например, Карл Маркс – прагматиком или утопистом? С одной стороны, утопист. Но с другой стороны, и в антикапиталистическом Советском Союзе, и на капиталистическом Западе было реализовано немало его идей. Идеолог мондиализма Жак Аттали вообще считает главной заслугой Маркса идею мирового правительства.

Во время так называемой Студенческой революции во Франции (на самом деле – спецоперации по свержению Де Голля) в 1968 году был такой лозунг: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Многое из того, что говорил Рокфеллер, тоже кажется утопией. Например, сокращение населения планеты. Но с точки зрения завтрашнего дня это может оказаться чистой прагматикой, потому что для мировой верхушки сокращение населения планеты – это императив. Иначе они столкнутся с проблемой покруче, чем миграционный кризис в Европе.

– Дэвид Рокфеллер хотел сделать планету более приспособленной для жизни «золотого миллиарда». Есть ли что-то общее в этих его стремлениях с плавающими городами, первый из которых США собираются построить уже через два-три года?

– Плавающие города – это уже не для «золотого миллиарда». Что мы сегодня видим? Степень заселенности США выходцами из Латинской Америки, а Европы – выходцами из Африки и Ближнего Востока такова, что никакого «золотого миллиарда» не будет.

Раньше предполагалось, что «золотой миллиард» – это белые европейцы. Но сейчас в мире белых людей осталось всего 8 процентов. Это единственная раса, которая уменьшается в численности. Кроме того, существуют очень серьезные проблемы, о которых не любят говорить на Западе, но они есть. Это деградация белых европейцев, которые живут в комфортных условиях.

За последнее столетие, как отмечают специалисты, у них наблюдается уменьшение объема мозга. О размягчении воли, неспособности сопротивляться чужим я уже и не говорю. Сытые, богатые люди не только не являются двигателями прогресса, но и не способны защитить себя. Пройдет еще 15 – 20 лет, и мы получим в Европе следующий конфликт.

С одной стороны – сытые пожилые европейцы, которые распростились со своим христианством и вообще ни во что не верят, с другой стороны – молодые агрессивные выходцы из Африки и Ближнего Востока, у которых есть своя вера, за которую они способны убивать. И самое главное, что для них европейцы – это чуждый биологический материал, который нужно уничтожить.

Вспоминается интервью с одним из палестинских лидеров. Он до 1968 года был сторонником левых взглядов, марксистом. Когда начались события 1968 года в Париже, он рванул во Францию, полагая, что найдет там высокую духовность. А в результате был потрясен степенью морального падения молодых французских леваков и потому развернулся в сторону ислама.

Со схемой «золотого миллиарда» в том виде, в каком она представлялась лет 30 назад, покончено. Эта концепция уже не осуществится, вопреки мантрам простаков типа Фрэнсиса Фукуямы (американский философ, провозгласивший «конец истории» вследствие повсеместного триумфа демократических ценностей – прим. ред.). Эти мантры я отношу к разряду синдрома Сидония Аполлинария. Был такой римский поэт и епископ Клермона, который жил в V веке нашей эры.

Своему другу он писал нечто вроде: «Мы живем в прекрасное время, я сижу у бассейна, стрекоза зависла над гладью воды. Этот прекрасный мир будет длиться вечно». Буквально через несколько лет Одоакр разрушил Рим. А вот плавучие города – это реальность. Но они предназначены всего лишь для полумиллиона мировой верхушки.

Если у них получится в 2019 году спустить первый корабль, посмотрим, что будет дальше. Кстати, по иронии истории, схемы этих городов – то же самое, что советские инженеры разработали еще на рубеже 50 – 60-х годов прошлого века.

– А почему в списке Forbes Рокфеллеры далеко не на первых местах? Говорит ли это о частичной утрате ими влияния? Или же их сегодняшнее влияние не конвертировано в доллары?

– Список Forbes, как пел Галич, «это, Рыжий, все на публику», то есть для совсем наивных людей. Ну кто там? Билл Гейтс, Уоррен Баффет… Это средний слой миллиардеров, но никак не верхушка. Это владельцы каких-то 60 – 70 миллиардов. Forbes приводит индивидуальные состояния, что обманка с самого начала, потому что мерить надо по семейному богатству.

И здесь другие чемпионы. Например, у Ротшильдов, по серьезным подсчетам, где-то 3,2 триллиона долларов, у Рокфеллеров примерно 2,5 триллиона. И неважно, что у самого Дэвида было 3 миллиарда. У нас есть олигархи с куда большими деньгами, которые вчера выскочили из подворотни и на них записали бывшее государственное имущество. Главное богатство – семейное.

При этом деньги определяют далеко не все. Как говорил главный герой романа Роберта Пенна Уоррена Вилли Старк, доллары хороши до известного предела. А дальше все решает власть. Причем очень часто в сфере интеллекта и идей. Вот и влияние Рокфеллеров обусловлено не только долларами, но и тем весом, который они приобрели в университетско-научной среде и в степени контроля над этой средой. Нужно помнить, что мир – это вещество, энергия и информация.

И в этом треугольнике один из углов очень часто выходит на первый план. Причем далеко не всегда это вещество и энергия. Очень часто это информация. И, естественно, те, кто ею владеют, владеют миром. Рокфеллеры – из их числа.

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