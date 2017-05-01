Невидимые правители

Порой может сложиться впечатление, что мироустройство, как и все происходящее на планете подчинено некой программе, запущенной со времен появления первых цивилизаций.

Когда-то существовавшие атланты, если они действительно обладали знаниями и технологиями превосходившими нынешние, вряд ли могли позволить себе исчезнуть в результате банального для них потопа. Согласно древним источникам они перемещались в летательных аппаратах не только по воздуху или под водой, но и в открытом космосе, а также могли проходить сквозь время.

Естественно, что для такой цивилизации даже катастрофа планетарного масштаба не представляет большой сложности, поэтому вполне возможно, что они и до сих пор среди нас?

Еще с конца позапрошлого века ученые стали активно разрабатывать теорию о множественности цивилизаций, проживавших на планете. С развитием современной техники, и в особенности компьютерного моделирования, удалось получить новые доказательства и это же говорит о том, что сама планета имеет больший возраст, чем считалось ранее.

Еще несколько десятков лет назад, давность существования цивилизации ограничивалась рубежом в 10 тысяч лет, сегодня же становится понятно, что эта цифра должна быть увеличена в несколько раз, но вот во сколько именно?

Следы предшественников встречаются повсюду. Это легендарные пирамидальные строения в Египте, Южной Америке и Китае, рельеф местности в различных регионах планеты указывающий на искусственное перемещение миллионов тонн грунта, подводные постройки и конечно же древние текстовые источники. Официальная наука с таким положением дел никак не хочет соглашаться, хотя даже пресловутая теория Дарвина, и та имеет множество несовпадений.

Оставив вопрос сотворения планеты, можно уверенно утверждать, что высокоразвитые цивилизации произошли не от коренного населения, а прилетели с других планет. Впрочем, даже своим появлением человек обязан именно пришельцам, ведь ученые так и не смогли полноценно доказать, что прародителем человеческого рода стала именно обезьяна. Если же это так, то однозначно была использована какая-то генетическая мутация, ведь до сих пор не найдено так называемое «переходное звено» между обезьяной и кроманьонцем.

Самые достоверные источники для получения сведений о том времени – это письмена на стенах египетских и южноамериканских пирамид. Исследователи считают, что хотя эти нации и принято считать высокоразвитыми, на самом деле, они просто поклонялись богам пришедшим с неба, или в современной интерпретации – пришельцам.

Как и положено непросвещенным и воспринимающим высокотехнологичную технику за божественное чудо, они воздвигали храмы, высекали статуи и делали все, что обычно включает в себя религиозный культ. Пришедшие же из космоса божества, использовали это в своих интересах, при необходимости демонстрируя свою мощь.

Священные древнеиндийские трактаты Махабхарата и Рамаяна, хотя и считаются мифическими, но написаны с санскрита – древнего языка, на котором, разговаривали боги. Хотя, как и в любом источнике, здесь тоже все достаточно утрировано, но современному человеку нетрудно разглядеть очевидные вещи. Обращают на себя внимание и изображения этих божеств, они очень похожи на людей, но в то же время имеют синий цвет кожи, что подтверждает догадки ученых о наличии у них особенной голубой крови.

Сейчас ее можно встретить у морских моллюсков, и ее основой является не железо, как у человека, а медь, что и придает синий оттенок. Самое главное же свойство голубой крови – это отсутствие интенсивного обмена веществ и увеличение в несколько раз жизненного цикла. Именно о долгожительстве богов, которые могли править по несколько тысяч лет, как раз и упоминается в дошедших до нас источниках.

Считается, что все эти боги, проживали не только в границах Атлантиды, а по всему земному шару, так как имели в своем распоряжении летательные аппараты, которые могли мгновенно перемещаться в нужную точку. В описаниях философа Платона можно встретить нелестное упоминание о заносчивости атлантов и последующем исчезновении этого загадочного материка.

Ученые связывают эту катастрофу с перемещением полюсов планеты и как следствие, возникшим всемирным потопом, описанным в Библии. Конечно же сами атланты не исчезли, а вовремя успели эвакуировать свои знания и перешли жить в другое место, скрытно продолжая управлять человечеством.

То, что по своему развитию современный человек недалеко ушел от своего пещерного предка, сегодня все более очевидно. По сути, мы окружили себя только более совершенными орудиями труда – вместо палки землеройная машина, вместо камня артиллерийская установка. К сожалению человечество по-прежнему живет не в гармонии с планетой, а потребительски, к тому же постоянно угрожая существованию, как своему, так и планеты.

По одной из версий, атланты, обладая сверхспособностями и во многом благодаря наличию голубой крови, приспособились жить под водой, защитив себя силовыми полями от излишне любопытных людей. Именно поэтому и появилась аномальная зона, сегодня называемая Бермудским треугольником, но это не значит, что представители высшей расы живут обособлено. С тех пор они изменили тактику администрирования и вместо публичного присутствия среди людей, стали назначать правителей, таким образом воздействуя на развитие цивилизации и помогая в особо критических случаях.

Один из примеров такого спасения – всемирный потоп, описанный в Библии. Исследователи считают, что для спасения человечества было построено специальное судно, но куда меньших размеров, поскольку туда погрузили не самих животных, а образцы ДНК.

Для увеличения численности населения после окончания потопа представители высшего разума могли специально изменить структуру ДНК уцелевших людей. Это сделало возможным браки между самыми близкими родственниками, предположительно на несколько поколений, после чего человек лишился таких возможностей. Именно в последующем и возникли такие цивилизации, как шумерская, а затем и древнеегипетская.

Первые династии фараонов не относились к коренным египтянам, а как раз и были уцелевшими представителями якобы погибшей Атлантиды. Именно с этого времени пошло выражение в отношении монархов, а позже и любого представителя аристократии – голубая кровь. У самих же египтян в древнеегипетских рукописях можно найти свидетельства, что фараоны как раз и являются богами, а ведь именно у этих монархов широко практиковались кровосмесительные браки, причем рождаемое потомство было всегда полноценным.

Со временем, атланты решили не сосредотачиваться только на одной конкретной расе, а расширить свое влияние, поэтому древнеегипетская цивилизация была лишена статуса избранной, а правитель заменен на обычного человека. В результате начался откат назад и затем последовало завоевание египтян римлянами. Не исключено, что невидимые правители решили сделать ставку на другой народ, для этого же из Египта и были выведены евреи ведомые Моисеем.

В дальнейшем, стараясь равномерно развивать человеческую расу, атланты проводили преобразования через поставленных ими же правителей или приближенных людей, для недопущения гегемонии какой-то из цивилизаций. Именно поэтому распались Римская империя, государство Карла Великого, Французская империя Наполеона и другие.

С наступлением эпохи средневековья стали появляться масонские ложи, существующие и по сей день. Как известно, все руководители высшего звена состояли в различных сообществах, а значит и выполняли инструкции тех, кто находится в тени, но имеет по сути, неограниченную власть.

Именно из масонских организаций вышли самые известные ученые, вот только возникает вопрос, откуда у этих организаций такие обширные познания? Почему именно со второй половины 19го века начинается резкое ускорение научного прогресса, ведь до этого времени научная мысль находилась в полусонном состоянии, ограничиваясь лишь теоретическими изысканиями.

Исследователи считают, что сегодняшние кураторы, благодаря своей голубой крови могут быть теми же, что и тысячу лет назад. Их главная задача остается прежней – тщательно следить за техническим прогрессом и вовремя одергивать человека от страшных ошибок, могущих привести к гибели. Вполне возможно, что именно поэтому человечество так и не получило в свое распоряжение разработок Николо Тесла.

Ученый сам признал, что для его изобретений нынешняя цивилизация еще не готова, но уничтожил ли разработки, как это говорится в официальной версии? Как известно, после его смерти, в лаборатории объявились неизвестные люди и без каких-либо объяснений вынесли из помещения не только все документы, но и лабораторные установки в неизвестном направлении.

Мнение о том, что на сегодняшний день миром управляет всего несколько человек, не так уж и далеко от истины. Не исключено, что сегодняшняя постепенная глобализация есть ничем иным, как проектом по созданию новой цивилизации. Участие масонов во многих исторических событиях говорит о том, что эти организации замешаны во многих исторических событиях, благодаря чему они, по сути, и делают историю.

Вряд ли большинство живущих на планете когда-то узнает, что за тайны скрываются в этих организациях и кто на самом деле руководит мировыми процессами, но видимо благодаря этим невидимым кураторам, наша цивилизация еще не погибла от ядерной войны.