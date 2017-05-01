Нецензурная правда о худших чертах каждого знака зодиака!

Просто для баланса мы решили показать вам этот правдивый, но неприятный обзор всех знаков Зодиака.

Готовы? Не поленитесь поделиться им с друзьями: этот гороскоп тоже поднимает настроение!

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы — человек не чувствительный, зато раздражительный и «летучий». Еще минуту назад все было замечательно, а теперь ваше настроение резко изменилось, и вы будете дуться всю оставшуюся часть дня.

Пожалуйста, немедленно разберитесь с этим. И позаботьтесь узнать, как справляться с вулканом своих чувств.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Вы думаете, что весь мир крутится вокруг вас. Из-за этого дружить с вами и любить вас просто невыносимо.

А еще по умолчанию всех новых знакомых вы воспринимаете отрицательно. Вы — параноик, который боится, что кто-то собирается посягать на его независимость. Вы холодны в отношениях и буквально раздражаете всех, кто знает вас недостаточно хорошо.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы должны решить, какой личностью вы хотите быть. А потом придерживаться норм поведения, для нее характерных.

Сейчас вы с одними и теми же людьми часто ведете себя совершенно по-разному. Поэтому вас трудно принимать всерьез. Каждую неделю вы — новый человек. Обычно такое поведение свойственно малышам. А никто не любит взрослого ребенка!

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы плачете слишком много и слишком часто. И поэтому заставляете чувствовать людей рядом с вами неудобно.

С точки зрения чувственности, вы абсолютный ребенок. Когда вы чувствуете боль или печаль, вы всегда плачете и ищете поддержки.

Кроме того, вы все принимаете на свой счет. Поэтому вы не только чувствительны, но еще и очень эмоциональны. Мы бы советовали вам чаще прямо говорить людям, что вы чувствуете, вместо того, чтобы публично страдать, давая другим «право» угадать, в чем дело. Просто поверьте на слово.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — люди алчные, особенно в том, что касается похвалы и признания. Возможно, ваша мать обнимала вас недостаточно часто? Или в чем причина?

Где бы люди ни находились со Львами, их везде начинают преследовать приступы клаустрофобии. Потому что Львы нуждаются в окружающих, в том, чтобы ими постоянно восхищались и замечали каждую крошечную вещь в их жизни.

Может, вам лучше просто научиться любить себя самостоятельно?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это худшие друзья из всех, что могут быть! У них ужасный вкус, и они постоянно пилят своих близких по поводу ничего не значащих скучных деталей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы думают, будто все, что они говорят — это голос Божий. Особенно тогда, когда дело доходит до необходимости принятия «сбалансированного» и «разумного решения».

Встречаться и дружить с вами — не самое приятное дело. Потому что только с виду вы кажетесь сентиментальными и романтичными — а на самом деле, для вас всегда будет на первом месте логика. И уж никак не чувства. Их вы к принятию решений никогда не допускаете.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Ваше эго настолько невероятно массивное, что любой, кто полюбил вас, даже не подозревает, с чем ему придется иметь дело. Вы любите только себя — причем будете любить себя до конца жизни. И вас это совершенно не смущает!

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — тоже самовлюбленные люди. При этом они еще могут в любой момент чертовски подгадить. И им, как и Львам, тоже приходится постоянно повторять, насколько они крутые.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Вы ОООООООООООЧЕнь скучны. Любую интересную мысль вы способны превратить в скуку и бессмыслицу буквально за доли секунды.

Поэтому с вами совсем не просто общаться. Как правило, вы производите первое впечатление зануды. Причем не только при знакомстве, но и в постели (если речь идет про первый раз). Нам жаль.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Все Водолеи втайне мечтают стать Чарльзом Мэнсоном. Это пи..дец.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Любить рыб — это всегда трагично. А еще хуже то, что приходится изо всех сил наблюдать, как они изо всех сил любят вас.

От Рыб чаще всего хочется просто избавиться. И сказать им, пусть больше никогда не приходят. Потому что они портя вам настроение своим нытьем и своей приставучестью снова и снова. Пожалуйста, прекратите!

Вы, наверно, крайне несогласны с этими характеристиками в отношении себя, но при этом согласны, когда читаете про своих знакомых? Если это так, поделитесь с ними этой статьей! В конце концов, все мы не идеальны и имеем право быть «плохими»!

По материалам — Lifter

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