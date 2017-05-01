Нецензурная правда о худших чертах каждого знака зодиака!

Просто для баланса мы решили показать вам этот правдивый, но неприятный обзор всех знаков Зодиака.

Готовы? Не поленитесь поделиться им с друзьями: этот гороскоп тоже поднимает настроение!

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы — человек не чувствительный, зато раздражительный и «летучий». Еще минуту назад все было замечательно, а теперь ваше настроение резко изменилось, и вы будете дуться всю оставшуюся часть дня.

Пожалуйста, немедленно разберитесь с этим. И позаботьтесь узнать, как справляться с вулканом своих чувств.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Вы думаете, что весь мир крутится вокруг вас. Из-за этого дружить с вами и любить вас просто невыносимо.

А еще по умолчанию всех новых знакомых вы воспринимаете отрицательно. Вы — параноик, который боится, что кто-то собирается посягать на его независимость. Вы холодны в отношениях и буквально раздражаете всех, кто знает вас недостаточно хорошо.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы должны решить, какой личностью вы хотите быть. А потом придерживаться норм поведения, для нее характерных.

Сейчас вы с одними и теми же людьми часто ведете себя совершенно по-разному. Поэтому вас трудно принимать всерьез. Каждую неделю вы — новый человек. Обычно такое поведение свойственно малышам. А никто не любит взрослого ребенка!

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы плачете слишком много и слишком часто. И поэтому заставляете чувствовать людей рядом с вами неудобно.