Неприятная правда о вас, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)
Прощание с вами – наихудшее явление. Вне ужасно не нравится, когда вас трогают те, с кем вы не близки, поэтому, когда малознакомые люди пытаются обнять и поцеловать вас, вы столбенеете, как памятник.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вы слишком поддаетесь чужому влиянию. Вы — друг, который постоянно находится на обочине. Друг, с которым разговаривают, но от которого не ждут ответа. Друг, который не может найти подходящего времени войти в разговор, поэтому вместо этого вам остается только молчать.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Есть люди, для которых у вас 0 толерантности. Когда вы сталкиваетесь с ними публично, то избегаете зрительного контакта. А потом вы ускользаете с мероприятия или встречи, даже если они вас заметили. Вы делаете все, чтобы избежать разговора с такими людьми.
Рак (21 июня — 22 июля)
Вы не хотите, чтобы кто-то чувствовал себя некомфортно, поэтому вы никогда не пытаетесь их исправить, даже когда это необходимо. Даже, если они произносят ваше имя неправильно. Вы просто позволяете людям говорить то, что они хотят.
Лев (23 июля — 22 августа)
Когда кто-то говорит слишком тихо или слишком быстро, и вы не понимаете, что вам говорят, вы все равно киваете и делаете вид, будто все расслышали и согласны с собеседником. Иногда это вызывает у вас неприятности, и вы не знаете, как реагировать на разговор.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вы так вежливы, что всегда совершаете одну и ту же ошибку. Всякий раз, когда кто-то желает вам чего-то, вы отвечаете: «И тебе того же», даже если вас поздравляют с вашим Днем рождения. Это происходит постоянно, и вы не перестаете смущаться.
Весы (23 сентября — 22 октября)
В этом мире нет ничего хуже для вас, чем стандартные вопросы и краткие ответы на них. Что вы должны сказать на вопрос «Как дела?» Вы понятия не имеете. Вы можете с легкостью вести глубокие, содержательные беседы, но, когда дело доходит до бессмысленной болтовни, вы путаетесь в словах, потому что не знаете, как на это реагировать.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Люди склонны серьезно относиться к вашему сарказму. Вы всегда случайно оскорбляете людей, когда они чрезмерно анализируют то, что вы говорите. Они не понимают, что вы шутите и воспринимают ваши слова буквально, потому что вы выглядите серьезным. Но, по вашему мнению, это делает странными их, а не вас.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вы ненавидите просить о помощи незнакомцев. Вот почему вы обходите супермаркет десять раз в поисках определенного продукта, не позвав консультанта. Вы скорее потратите свое время, прогуливаясь в поисках того, что вам нужно и, в конце концов, найдете это сами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы смеетесь в самое неподходящее время. Во время серьезных ситуаций, люди осуждают вас за улыбку или даже громкий смех, но вы не можете ничего с собой поделать. Вы находите ужасные вещи забавными.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы очень неуклюжи. Вы постоянно все теряете, часто спотыкаетесь и проливаете еду на рубашку. У вас дома бардак, но вы к этому привыкли.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы ненавидите быть в одиночестве. Это заставляет вас чувствовать себя некомфортно, поэтому вы всегда держите при себе телефон, чтобы написать сообщение друзьям.