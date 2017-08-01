Неприятная правда о вас, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Прощание с вами – наихудшее явление. Вне ужасно не нравится, когда вас трогают те, с кем вы не близки, поэтому, когда малознакомые люди пытаются обнять и поцеловать вас, вы столбенеете, как памятник.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы слишком поддаетесь чужому влиянию. Вы — друг, который постоянно находится на обочине. Друг, с которым разговаривают, но от которого не ждут ответа. Друг, который не может найти подходящего времени войти в разговор, поэтому вместо этого вам остается только молчать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Есть люди, для которых у вас 0 толерантности. Когда вы сталкиваетесь с ними публично, то избегаете зрительного контакта. А потом вы ускользаете с мероприятия или встречи, даже если они вас заметили. Вы делаете все, чтобы избежать разговора с такими людьми.

Рак (21 июня — 22 июля)