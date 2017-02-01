НЕПРАВДА О ЗОНЕ КОМФОРТА

Существует миф, с которым вы наверняка знакомы. Якобы, мы находимся в зоне комфорта, из которой надо выйти в зону дискомфорта, чтобы в жизни начали происходить позитивные изменения – развитие, успех и т.д.

В этой схеме всё хорошо, кроме неправды. Неправильные названия формируют неправильный настрой.

Зона дискомфорта выглядит непривлекательно, даже если сулит что-то приятное и интересное.

Как на самом деле

Чаще всего мы сидим в зоне дискомфорта: нелюбимая работа, вынужденное общение с неинтересными людьми, неудобное жильё и прочие бесчисленные мелочи, с которыми мы привыкли мириться. Магия начинается, когда вы позволяете себе выйти в зону комфорта. Хотя бы немного: позвольте себе съездить, куда всегда хотелось, пробраться на концерт любимой группы бесплатно или взять и переехать в Ростов-на-Дону (хороший город).

Вступив в зону комфорта, вы почувствуете себя неожиданно по-новому и хорошо.

А что, так можно!?

Начните делать вылазки в зону комфорта и осознаете, что за ней есть ещё и зона развития.

Именно в зоне развития можно найти призвание, стать мастером в важном для вас деле, сделать что-то крутое, а может, и просто поселиться на необитаемом острове. Но зону развития видно лишь из зоны комфорта. При выходе в зону развития снова возникает дискомфорт, но качественно он другой и не вызывает страданий.

Стратегия достижения устойчивого состояния счастья такова: Надо позволить себе выйти из зоны дискомфорта (хотя бы в мелочах), почувствовать, что такое комфорт, и получить энергию для исследования зоны развития – поиска своего призвания.

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