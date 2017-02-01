НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ МИРА. Рукотворные горы ледяной Аляски

Глобальное потепление, которое серьезно коснулось таяния ледников по всей Земле, обнажило еще одну находку и в то же время загадку. На Аляске вдруг оттаяли древние пирамиды .

Это, конечно, произошло не вчера, однако ученые, и в частности геологи, какое-то время не могли поверить (а потому и обнародовать) в то, что оттаявшие вершины пирамидальных построений на самом деле могут быть рукотворными и соизмеримыми с великими пирамидами Египта.

Но все оказалось именно так: на Аляске стоят древнейшие сооружения в виде пирамид, причем время их возведения соизмеримо, а то и много старше египетских. Как и в случае со многими другими подобными построениями, разбросанными по всей Земле, ученые выяснили, что пирамиды Аляски рукотворные. Каменные блоки, из которых они состоят, тщательно вытесаны и ювелирно подогнаны друг к другу. Предположить, что это могла сделать Матушка-природа, никак не подучается: у нее совсем иные инструменты и почерк. Никакие катаклизмы, уверяют геологи, не способны создать пирамиды, собранные из геометрически правильных и практически одинаковых каменных блоков.

Видео: Рукотворные пирамиды ледяной Аляски

Но кто построил эти пирамиды, если по возрасту они соизмеримы с египетскими? Какая цивилизация проживала в то далекое время на территории современной Аляски?

Примечательно и то, что такие сооружения непосильны древним народам, что наводит на мысль, что все пирамиды Земли создавались или высокоразвитыми цивилизациями, намного более продвинутыми, чем даже наша, или в этом деле участвовали инопланетяне, пришельцы из параллельных миров, люди будущего, наконец… Ведь мы до сих пор толком даже не знаем назначения всех этих грандиозных сооружений, в том числе и самых изученных – египетских пирамид.

Пирамиды Аляски еще только-только начали оттаивать. Думается, что даже для ученых здесь немало будет проблем – в плане исследования и ожидания, когда же природа освободит эти грандиозные построения окончательно. Что касается туризма (непременно найдутся те, кого заинтересует экзотика и тайна северных пирамид), то тут также все очень проблематично – это не в Египет слетать…

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