Нехорошая квартира, в которой никто не жил дольше года

Эта история случилась в мои студенческие годы. С первого курса со мной в группе училась девушка-веселушка Марина. Она приехала из другого города, а поскольку места в общежитии ей не досталось, вместе с подругой Олей стала снимать квартиру.

Однажды мы с Мариной ездили на двухдневную экскурсию по Подмосковью. Ночью нас разместили в маленькой гостинице. На новом месте нам не спалось, и Марина рассказала мне странную историю.

Оказалось, в съемной квартире, стоило им с подругой туда вселиться, сразу начались какие-то странности. Девушки не могли спокойно спать по ночам: они просыпались оттого, что их кто-то трогал или даже щипал.

Вещи в квартире перемещались сами собой! Тапочки, с вечера оставленные у кровати, могли к утру оказаться у входной двери. А коробка с чаем постоянно обнаруживалась в разных местах. Но самой большой неприятностью девушки считали посуду, которая срывалась с полок и, словно самоубийца, вдребезги разбивалась о пол.

А некоторые вещи просто исчезали без следа. Причем все это происходило с любимыми предметами. Например, разбивалась чашка, которая нравилась больше других, или пропадала деревянная расческа для волос, расписанная вручную братом Марины и подаренная ей еще в подростковом возрасте.