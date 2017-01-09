Недомогания тела во время трансформации: что, почему и как справляться?

Многие из тех, кто начинает радикально менять свою жизнь, освобождаясь от прежних ограничений сознания, спустя какое-то время начинают ощущать симптомы трансформации. Это могут быть аллергические высыпания на коже, мышечные боли, сильный озноб и температура, головные боли, метеозависимость… Не стоит пугаться, это хороший процесс, означающий что вы освобождаетесь от очень дискомфортных, несовместимых с вами энергий. Главное свойство этих симптомов — волнообразность: то сильно болит- то отпускает; то валит с ног- то «как огурчик». Если симптомы протекают без «передышек» — это уже заболевание, то есть серьезное и устойчивое погружение в негативные эмоции (а это значит – заблуждения) которое отражается в теле.

Степень сложности трансформации зависит от нескольких факторов:

— от внутреннего устройства (чувствительным натурам сложнее);

— от того, насколько вы «давили» свою свободу на протяжении жизни (т.е. от количества накопленных эмоциональных блоков);

— от скорости процесса – как быстро вы хотите пройти

— от космических излучений.

Что же нужно делать, чтобы прожить эти состояния более комфортно?

В случаях острого и непривычного дискомфорта ПОСЛЕ каких-то осознаний и проработок — это понимать, что Вы не больны, а Ваше тело просто «догоняет» Ваше сознание и не искать судорожно «волшебную таблетку». Нужно заняться на регулярной основе своим ресурсом.

Жизненно необходимо упражнение «Заземление». Делайте его регулярно и внутри себя верьте, что все пройдет.

Гуляйте как можно больше, как бы вам плохо ни было, смотрите на небо.

Отличное средство восстановления электро-магнитного баланса тела (а значит и эмоций!) – соленые ванночки для ног. Как бы это ни было примитивно, но это самое эффективное средство. Вы ставите перед собой свечу, ноги опускаете в горячую воду, куда предварительно нужно положить приличную горсть соли и можно капнуть немного эвкалиптового или мятного масла. А рядом – ковшик с холодной водой. И тут же немного горячей воды, чтобы подливать.

Садитесь с прямой спиной и с мыслью, что у вас все стекает в ноги. Вы ощущаете, как одновременно с выдохом по позвоночнику проходит тепло и опускается вниз, согревая тазовую область, как будто вы сидите в горячем тазу, затем эта горячая энергия протекает под коленями и уходит в ноги. И обязательно в конце этой процедуры холодной водой сливаете каждую ножку. Слили водичкой – сразу носочек одели. И так несколько дней.

Если у вас есть физические силы, очень хорошо принимать соленую ванную целиком. Не очень горячую, добавить в нее пачку обыкновенной каменной соли и можно тоже немного аромамасла, которое вам комфортно. И представляйте, что вы как осьминог выпускаете черный дым. Знаете, осьминог, когда на него нападают, облачко чернильной жидкости выпускает? Так вот, представьте, что вы в этой ванне лежите, и все напряжение, все ненужное, все мешающее любви и пониманию из вас выходит. Полежали 10 минут, а потом под проточным душем смыться, слить все.

Питание в это время должно быть очень легкое и небольшими порциями. Если у вас состояния озноба, жжения, высыпания, т.е. преобладает энергия огня, то необходимо минимальное ощущение вкусов — исключите острое, кислое, соленое. При ощущении «растворения» себя, наоборот может помочь чашка горячего шоколада или суп-пюре с явным вкусом.

Необходимо пить достаточное количество чистой воды. Хорошо, если она будет заряжена на снежинках Масару Эмото. Ученые доказали, что вода очень хорошо запоминает кристаллическую структуру. А структурированная вода – это активная вода, и вы сможете этой водой уравновесить электролитные процессы.

В это время вы не можете активно взаимодействовать с людьми, которые вас раздражают. Найдите возможность любой ценой создать себе пространство невмешательства. Разрешите всем окружающим вести себя так, как хотят, и занимайтесь собой.

Самое главное – не паникуйте. Потому что если при наличии физических или эмоциональных симптомов вы еще и паникуете, то тело нагружается вторично, и происходит будто буря в стакане воды.

Итак, ваше спасение – дыхание, свежий воздух, вода, заземление, забота о себе и отсутствие осуждения кого бы то ни было, первым делом себя.

Параллельно с личными трансформациями в настоящий момент происходит массовое преображение, превращение физической ткани бытия в новое качество.

Никогда во Вселенной не было мира, в котором физическая ткань была бы пронизана Богом, пронизана божественным сознанием. А сейчас, впервые в истории, мы как бы возвращаемся к божественному состоянию, и наши физические тела окутываются снаружи, пронизываются огнем святого духа. На научном языке это означает, что из центра галактики, через солнце, на землю впервые транслируются принципиально новые энергии и законы квантовой физики стали распространятся не только на микромир, но и на обычную жизнь: «наблюдатель» своим отношением формирует событие, сила мысли несравненно возросла, именно от настроения зависит состояние вещества живого биологического объекта.

Накопленные за тысячелетия тяжелые энергии разрушительных программ (ненависть мужчин к женщинам, женщин к мужчинам, расовые, классовые конфликты, страх смерти , боли и голода), сформировавшиеся за тысячелетия на Земле, были записаны в электромагнитном поле планеты, а значит, и в наших телах. С каждой вспышкой на солнце эти энергии становятся не совместимы с жизнью и активно трансформируются через наши тела. Поэтому те, кто уравновесил личные проблемы может остро ощущать трансформацию самой планеты.

Что выражается симптомами активации шишковидной железы – головокружениями, скачками возбудимости и прострации, «аллергическим» насморком и слезотечением, болью в неожиданных местах тела.

Удивительное чудо творения человека в материи заключается в том, что его физическое тело одновременно является космическим телом, и все наши эндокринные органы, все наши системы, которые напрямую связаны с гормонами, являются порталами в другие измерения. Поэтому в то время, когда в вашем теле активируются космические потоки, наибольшая ударная волна попадает в органы, которые отвечают за гормональное обеспечение, а именно: многочисленные центры головы (гипоталамус, гипофиз), надпочечники, яичники, селезенка, поджелудочная железа, печень, почки. Поэтому и получается так, что физически мы переживаем всякие неприятные симптомы. Но они связаны уже не с какими-то вашими личными уроками или ошибками, а просто с сильным движением энергий, которое непривычно телу.

Происходящая трансформация поддерживается также высокой солнечной активностью. Энергии, приходящие от Солнца сейчас – это энергии любви, энергии гармонизации. Они несовместимы с прежними энергиями на планете, и телу трудно к ним адаптироваться.

Вопрос — почему же основная масса людей не болеет? Болеют все, но по-разному. Те люди, которые еще не пробудились, просто невосприимчивы к высоким частотам, и их болезни более «обыкновенны». Если вы уже начали работать с собой, если вы начали освобождать свое сознание от стереотипов, если стали пытаться более мудро и по-доброму смотреть на людей, если вы научились прощать, то ваши клетки излучают совершенно другую энергию, чем клетки того человека, который с удовольствием смакует сплетни соседей. И ваша биология притягивает как магнитом высокие частоты. Но, поскольку, я повторяю, во всех телах накоплено много прежних блоков и эмоциональных страданий, вам физически тяжело.

Хорошая новость в том, что сила само-программирования возрастает пропорционально приходу новых энергий, поэтому, сохраняя спокойствие и доверие Жизни, Вы существенно облегчаете себе процесс преображения и обновления клеток тела.

Проще всего переживать дискомфортные состояния, если максимально расслабиться и сказать: «Пусть все протекает наиболее изящным и легким образом. Я позволяю протекать всем процессам с высшей пользой для меня и для всех».

Помните, что вы не одиноки. У каждого из нас есть огромная команда поддержки — команда нефизических существ, которые очень заинтересованы в том, чтобы с нашим телом все было в порядке, чтобы мы были максимально равновесны. Они никогда не допустят чего-то заведомо разрушительного для вашего тела.

Если вам очень дискомфортно, просите помощи у ангелов-хранителей. Они только и ждут наших запросов, потому что мы все едины. Существует много вариантов обращений, классических молитв, велений. Когда мы используем Силу Изреченного Слова, мы влияем на клетки нашего тела. Просить надо не «исцеления», а спокойствия и веры, поскольку только ВАШЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ болезненные симптомы.

Очень важно в данный момент любить свое тело, благодарить его. Вы должны понимать, что клеткам тела страшно, потому что они впервые получают такое излучение.

Вместе с усилением энергетического потока происходит и усиление чувствительности нашего тела, не только к внешним воздействиям, но и к нашим мыслям. Тело — разумно, самые малейшие частицы — разумны, со всем можно разговаривать, с клетками тела тоже. Эта информация пока не доступна в массовом порядке, но авангардное направление ученых это уже понимает. Поэтому просто верьте в это и разговаривайте со своим телом. Эффект колоссальный, когда вы говорите: «Дорогое тело, успокойся, мы это переживем с тобой, давай дышать глубже».

Вы можете уговорить клеточки вашего тела воспринимать текущий процесс не как шоковую терапию, а как интенсивную физкультуру, объяснить им, что катастрофы не происходит, нужно просто приспособиться к новым божественным энергиям.

И больше отдыхайте – не планируйте в таких состояниях дел, не садитесь за руль, позволяйте себе поспать днем.

Сложно дать общие рекомендации, потому что все очень индивидуально. Вы как бы сами себя наблюдаете: как вы себя чувствуете в это время, что с вами происходит…

Но мы с вами вступили в эпоху, когда все происходит гораздо проще, стоит только сделать выбор и доверять своей природе.

Самое главное – держать ощущение, что все с нами в порядке, потому что каждая мысль тревоги и страха создает плотину, препятствующую тому, чтобы новая энергия протекала через вас легко.

Благословляйте все, что с вами происходит, и знайте, что вы – в ласковых руках Создателя или Матери мира. И поскольку каждый из вас носит в себе частицу Бога, в глубине сердца вы все это знаете.

Любите себя, любите своих близких, любите друг друга, благодарите жизнь, находите каждый день ощущение спокойного принятия всего, что происходит. Потому что только наша фокусировка, наше направленное внимание облегчает прохождение новых энергий сквозь нас, в том числе облегчает всевозможные симптомы.

И верьте — вы уже имеете право жить по-другому, легче и волшебнее, и жизнь обязательно вас в этом поддержит!

Светлана Добровольская

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