Небесный город, плывущий в космосе. Новый Иерусалим?

Сами размеры плывущего города в космосе поражают. Еще не один из известных всем объектов не может не как соперничать с нашем исполином. Вся наша планета Земля с этим городом в космосе как пылинка на пляже.



Астрономия далеко шагнула в своих исследованиях далеких и близких звезд и галактик. Сотни профессионалов, миллионы любителей каждую ночь направляют в звездное небо свои телескопы. Самый главный телескоп планеты — орбитальный космический телескоп НАСА «Хаббл» открывает для астрономов невиданные горизонты далекого космоса. Одна из таких великих открытий телескопа стала загадка, как нахождения в центре вселенной город в космосе.

Немецкий журнал по астрономии опубликовал в 1995 г интересную статью о нахождении в центре вселенной город в космосе, в основном ее даже называли под названием Обитель Бога. В 1994 г. в декабре двадцать шестого в НАСА была большая шумиха по поводу расшифровки снимков с самого мощного и большого телескопа «Хаббл» то что на пленке был виден огромный белый плывущий город в космосе, парящий в центре вселенной космоса.

Ну агентства НАСА не успела отключить доступ к свободному веб-серверу интернета НАСА от телескопа «Хаббл» и тогда многие пользователи интернета увидели засекреченные фото на небольшое время.



Астрономы там в начале обнаружили маленькое туманное пятнышко. И тогда Профессор университета из Флориды стал рассмотреть фотоснимок из ручной лупы «Хаббла» и увидел что это пятнышко имеет интересную структуру в космосе и тогда решили этот участок где находится загадочная туманная пятнышко увеличить с телескопа «Хаббла» с максимальным разрешением.

При увеличении телескопам «Хаббл» многометровой линзы в самом далеким уголке Вселенной, которую только возможно обзору телескопа. При нескольких щелчков фотоаппарата, нам предстало характерное туманное пятнышко перед всеми ошеломленными учеными предстало изображения на огромном экране в лаборатории «Хаббла» удивительного фантастического красивого города в космосе.

Вся конструкция, фантастического города раскинувшаяся во вселенной космоса на целые миллиарды километров, и сам город сиял неземным неописуемым светом. Сам плывущий Город был единогласно признан со своим уникальным расположением как Обителью Творца, именно тем местом, в котором может находится престол самого Господа Бога. НАСА пояснила, что город не может населен живыми существами, скорее всего если это Обитель Творца то там обитают души умерших которые были людьми (и необязательно с Земли).

Есть еще ода фантасмагорическая версия которая имеет право на рассмотрение, а именно она звучит как происхождения инопланетного разума в этом городе в космосе, уже много лет эта находка ставит всех ученых под большие сомнения о том принадлежит ли он неким разумным цивилизациям. Если например предположить, что вся наша Вселенная заселена многими множествами цивилизаций и все эти разные цивилизации стоят на разных ступенях развития в их число обязательно входят и сверх цивилизации, которые не просто умнее и старше всех цивилизаций ну и сами заселяют весь гигантский космос. Вся деятельность таких супер цивилизаций, должна быть заметна в несколько миллионов световых лет. Пока еще в астрономами не чего не было такого заметного.

Сами размеры плывущего города в космосе поражают. Еще не один из известных всем объектов не может не как соперничать с нашем исполином. Вся наша планета Земля с этим городом в космосе как пылинка на пляже.

Интересно, а движется ли этот гигант и куда ? При анализе с компьютера снимков с телескопа выяснилось что движения гиганта совпадает со всем движением всех окружающих там галактик. Относительно нашей Земли, все там происходит по теории рамках Большого Взрыва. При трех мерном измерении именно этой дальней части Вселенной оказалось что она не удалена от нашей планеты, а мы — удаленны от нее.



Ну почему это точка отсчета перенесена прямо в плывущий город в космосе. А потому что это данное пятнышко на всех снимках оказалось компьютерной моделью самим «центром Вселенной». Объемное движения изображений достоверно демонстрирует нам что вся галактика разбегаются, вот именно от этой точки Вселенной где и находится наш уникальный плывущий Город в космосе. Другими словами, то что все существующие галактики вышли из этой точки, выходит так что вся Вселенная вращается вокруг этого города.

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