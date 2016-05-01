Не в отношениях счастье!

Сегодняшняя статья об одном очень важном логическом упущении в понимании природы всяких взаимоотношений — ошибка, из-за которой с самого первого шага все в отношениях идет наперекосяк.

Представьте себе машину. Обычную, четырехколесную, легковую.

Ее придумали и изготовили для того, чтобы быстро и комфортно перемещать владельца туда, куда ему потребуется.

Она красивая и удобная. Не самая крутая, но и не запорожец какой-нибудь.

Вы давно мечтали о своей машине, и вот она стоит у вас под окнами.

Вы счастливы — прокатили на ней всех друзей, похвастались одним, позавидовали другим, заменили масло, установили сигнализацию, новую магнитолу, купили место на стоянке, оформили самую лучшую страховку. Все отлично. Машина не капризничает, и на ней хоть завтра на другой конец света — не развалится, довезет.

Но проходит какое-то время и оказывается, что машина у вас простаивает, что вы больше времени тратите на чтение автомобильных журналов и толкотню на форумах, обсуждая, что еще можно улучшить, чтобы ездить было еще удобнее, еще быстрее, еще экономичней. Вы все это внимательно изучаете и с жаром обсуждаете, заказываете новые запчасти, занимаетесь тюнингом и время от времени делаете на машине круг почета по центральным улицам города, легко обставляя всех на каждом светофоре.

Машина — супер. Вы горды собой, но почему-то ни для чего другого, кроме демонстрации своей сопричастности миру автомобилистов, машину не используете.

Все магазины у вас под окнами, на работу проще добираться на метро, а в отпуск удобнее самолетом.

Машина у вас есть, вы ее любите, но по большому счету она вам не нужна — она для вас вопрос престижа, еще одна галочка в вашем жизненном плане, а не предмет жизненной необходимости.

А через год вы понимаете, что с момента покупки машины полностью выпали из обычного течения жизни, забыли про все свои другие интересы, дела и планы.

Жизнь на год остановилась и сфокусировалась на предмете давнего вашего вожделения — на машине и всем, что с ней связано.

Но ведь машина — это всего лишь средство передвижения.

Она должна была обеспечить дополнительный комфорт или, быть может, стать развлечением, но никак не должна была подменять собой смысл вашей жизни.

И получается печальная ситуация: и машина не реализует своего «божественного» предназначения, и владелец утратил смысл своей жизни, погрузившись с головой в постороннее занятие.

Ведь совершенно очевидно, что смысл жизни обычного человека не в том, чтобы ковыряться с машиной (не берем в расчет исключения), а смысл существования машины не в том, чтобы стоять в гараже и радовать владельца чувством обладания…

Вот примерно то же самое происходит у нас и с отношениями, только все еще хуже… потому что, если на фанатичных автолюбителей у нас смотрят с легкой иронией, то на людей, посвятивших свою жизнь отношениям, смотрят с искренним восхищением.

Смысл жизни

Поскольку говорим мы об отношениях, глубоко погружаться в философию смысла жизни не время и не место. Поэтому в дебри не полезем и скажем кратко.

Биологически все просто — мы должны плодиться и размножаться, а после смерти обогатить почву своими останками и стать пищей для других организмов. Психологически чуть сложнее — как большое дерево, вырастающее из маленького семечка, наше сознание должно пройти путь развития от полной бессознательности до реализации полного своего потенциала осознанности. Что-то такое в нас природой заложено, и это больше, чем чистая физиология, и куда больше, чем невротическая привязанность к другому человеку, это некий духовный и физический потенциал, который должен быть реализован. И все мы шкурой это чувствуем.

Проще говоря, жизнь — это процесс воплощения нашего врожденного потенциала. Мы должны пройти какой-то путь в этой жизни, но не в том буквальном смысле, что где-то там за горизонтом есть цель, которую нужно достичь, чтобы получить пятерку. Есть процесс жизни — процесс движения по пути самореализации, и в счет идет не достижение предельного рубежа, а само движение по этому пути — именно отсюда возникает ощущение наполненности жизни до краев.

А если по какой-то причине движение прекращается, и человек начинает ходить кругами или топтаться на месте, тогда и происходит утрата пути, утрата смысла жизни… но в ответ наэто состояние человек обычно начинает топтаться на месте еще старательнее.

Смысл нашей жизни или направление нашей самореализации сообщается нам в наших чувствах — в тех тонких интуитивных переживаниях, которые нашептывают, куда нам двигаться дальше.

Но слушаемся мы истерического голоса наших страхов, которые призывают нас замереть на месте и прямо тут начать строить свою крепость — защитные сооружения из отношений и всего остального, что поможет нам увериться в правильности выбранного пути, что смысл нашей жизни именно в этой круговой обороне от обстоятельств и грубой окружающей действительности.

А отношения с людьми — особенно любовные отношения — это лучший и наиболее эффективный способ себя в этом обмануть.

Надо только найти правильного человека — свое невротическое отражение, свою утраченную вторую половинку, которая будет с совершеннейшей искренностью врать мне о моих достоинствах, и которой я отвечу тем же.

Смысл отношений

Итак, проблема в следующем. У человеческой жизни есть какой-то смысл и этот смысл определенно не в том, чтобы найти свою половинку и построить с ней отношения.

Важность этому рубежу социальной жизни придает не природа нашей души, ищущей воссоединения с утраченной частью себя, а природа наших комплексов и страхов, желающих найти в другом человеке опору и утешение.

Цель типичных любовных отношений — избавление от душевной боли, порожденной ядовитым чувством собственной неполноценности.

А если говорить о том, как бы все могло быть, если бы не комплексы правили бал, то отношения никогда бы не стали самоцелью и смыслом жизни.

В норме отношения должны быть вплетены в естественное течение жизни, а не подменять его собой.

Женщины очень любят эту игру — заполнить собой всю жизнь мужчины или, того хуже, заставить мужчину оставить свою жизнь и свои ценности, ради женщины с ее целями и желаниями.

А по-хорошему, отношения должны строиться вокруг чего-то такого, что важно и интересно обоим помимо самих отношений и любовного воркования, и именно это должно быть связующим звеном между ними — разделение общего образа жизни, общих ценностей, общего предназначения, общей страсти.

Беда в том, что для многих людей в жизни вообще нет ничего, что им действительно было бы важно не на уровне комплексов, а на уровне душевных потребностей, и тогда любовные отношения становятся последним убежищем от чувства пустоты и бессмысленности своего существования.

И это говорит о том, что свой путь давным-давно утрачен и человек из высшего существа превратился в корову… и хорошо, если это деревенская дойная корова, гуляющая по красивым лугам, а то ведь можно и на мясокомбинат загреметь.

Если в жизни нет ничего важного, нет смысла, нет собственной страсти, значит время уходит впустую. И отношения тут ситуацию спасти не могут — они ее только усугубляют, позволяя забыться в романтических иллюзиях и проблемах, которые в этих самых отношениях возникают.

Отношения ради отношений возможны, но это худший возможный сценарий, и именно в таких отношениях больше всего проблем, потому что партнеры начинают требовать друг от друга невозможного — подчинить свою жизнь отношениям, измениться ради отношений.

Но на вопрос «На что ты готов ради отношений?» есть только один правильный ответ — «На все что угодно, кроме того, чтобы поступиться собой и своим смыслом жизни».

Ревность и другие неприятности

Взять, например, ревность. Легко понять, что за всякой ревностью стоит все тот же комплекс неполноценности — страх остаться в унизительном одиночестве, если партнер предпочтет кого-то другого. И из-за этого так хочется привязать его к себе любыми возможными средствами — обидами, скандалами, давлением на совесть и прочими манипуляциями. На войне все средства хороши.

Но с другой стороны, за ревностью стоит наша проблема под названием «отношения ради отношений» — совершенно естественно, что мы боимся потерять то, что стало для нас смыслом жизни! Если отношения это все, что у нас есть, то мы действительно будем испытывать дикий ужас при мысли о возможной их утрате. И это укрепляет ту самую взаимную зависимость, которая и разрушает все отношения.

Зависимость требует от нас перестать быть собой, соответствовать ожиданиям, менять себя по первой прихоти партнера, но это не приводит ни к чему, кроме роста внутреннего напряжения, которое время от времени выплескивается в тихой ненависти друг к другу… тихой, потому, что даже здесь страх разрушить отношения не позволяет выразить свои чувства напрямую.

А там, где бурлит котел эмоций, не имеющих выхода, там и все возможные психосоматические заболевания, не говоря уже о горьком и безнадежном чувстве своей несчастности.

Когда отношения становятся смыслом жизни из них уходит легкость и подвижность.

Каждый даже самый мелкий аспект взаимоотношений приобретает вес совершенно иррационального масштаба.

Ссоры из-за самых пустяшных мелочей происходят как раз по этой причине — ведь в том, что мне важнее всего на свете не может быть мелочей!

Знакомая логика?

Но, черт возьми, это же всего лишь отношения!

Отношения полезны, интересны и приятны — никто не спорит — но не в них смысл нашей жизни.

Отношения — это только одна из фоновых задач, вспомогательный инструмент.

Как машина, которая нужна для того, чтобы ездить за покупками или путешествовать, так и отношения нужны для того, чтобы обогатить жизнь, украсить ее, стать подспорьем в реализации своего предназначения.

Но не могут отношения быть главной и единственной ценностью в жизни, а когда это случается, будущее таких отношений предопределено, и оно безрадужно.

Не в отношениях счастье!

Все ровно наоборот — это счастье сопровождается хорошими отношениями — нельзя путать причины и следствия.

Надежда на то, что хорошая работа, хорошие друзья, хороший дом и хорошие отношения сделают вас счастливым человеком — это глупейшая ошибка, которую можно в жизни совершить.

Движение извне вовнутрь в психологии не работает.

Никакие самые чудесные обстоятельства не сделают человека счастливым, точно так же, как никакие самые суровые условия не сделают счастливого человека несчастным. Не там копаете.

И не надо себе врать, что лично ваше предназначение, лично ваш смысл жизни именно в отношениях.

Впрочем, как хотите… мне больше работы будет.

Автор: Олег Сатов