Не противоречьте своим желаниям!

Чтобы притянуть желаемое, во-первых, нужно четко представлять, чего вы хотите, и во-вторых, не мешать себе противоречивыми мыслями, словами и поступками. На тему техник и практик визуализации написано множество рекомендаций, о второй же части составляющей почти нигде не говорится.

Но именно последний фактор является решающим в процессе обретения и удержания в своей жизни различных благ! Если вы противоречивы в своих словах, мыслях и поступках, тогда будьте готовы к тому, что никогда не достигнете желаемого, либо лишитесь того, что уже имеете.

Приведем несколько примеров для наглядности.

Противоречивые мысли.

Человек может желать стать обеспеченным, либо даже богатым, и при этом считать, что деньги водятся лишь у воров и преступников. Сам этот человек не считает для себя возможным нарушать закон для достижения желаемого уровня обеспеченности. Тогда как он может стать богатым человеком? Никак. Человек сам своими мыслями мешает себе достичь богатства, забывая, что не все богатые люди достигли успеха, нарушая закон.

Либо такая ситуация: человек жаждет любви, но убежден, что любовь обязательно сопряжена с ограничениями личной свободы. Не желая жить с ограниченной свободой, он фактически отказывает себе в любви, ведь на самом деле свобода и любовь — это не две стороны одной медали.

Противоречивые слова.

Женщина говорит: «Я хочу стать красивой! Но мне этого никогда не достичь, потому что у меня некрасивое тело и нет денег на пластические операции». Женщина сама себе мешает тем, что чего-то хочет, но находит веские основания, почему ее желание никогда не сбудется.

Ведь красивой можно стать, занимаясь спортом, имея подтянутое тело, используя искусный макияж, делая красивые прически, имея благородные манеры и т.д. А всему этому можно научиться. И пластические операции или данные от природы — не единственные возможные способы быть красавицей. Но женщина сама помешала себе достичь своей цели, поскольку нашла веское основание для того, чтобы не достигать желаемого.

Противоречивые поступки.

Вы, к примеру, хотите построить крепкие отношения с любимым человеком, но со временем начинаете изменять ему, обманывать и даже оскорблять. Как можно построить счастливые и гармоничные отношения, когда один из партнеров изменяет, оскорбляет и обманывает? Никак. Человек сам разрушает своими поступками то счастье, которого достиг. Неудивительным будет тот факт, если данный союз вскоре распадется, потому что все программы поведения остаются в недрах нашего подсознания и все тайное с течением времени становится явным.

Если вы чего-то хотите достичь, то не мешайте сами себе. Не противоречьте своим желаниям! Ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках. В противном случае, вероятнее всего, ваши желания не исполнятся, либо вскоре вы лишитесь своего обретенного счастья. Если вы противоречите тому, чего хотите или что имеете, то вскоре добьетесь «своего» — в том обратном смысле, которому соответствуют ваши мысли.

И в этом будете виноваты только вы, потому что не понимаете, что от вас зависит то, как вы будете жить, и станете ли успешным и счастливым человеком.