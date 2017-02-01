НЕ ПРОПУСТИ ДВА СУДЬБОНОСНЫХ ЗАТМЕНИЯ ФЕВРАЛЯ 2017

С 11 февраля по 26 февраля 2017 года жителям земли предстоит пережить чрезвычайно важное и одновременно сложное событие — коридор затмений.

Астрологи нашего времени, в отличии от древних времен, не рассматривают затмение, как бедствия, хотя можно недооценить их влияние. То, что происходит в момент затмений, имеет небывалое судьбоносное влияние. Это влияние может проявиться как за 2-3 недели до самого затмения, так и после. А вот последствия затмений могут длиться значительно дольше, бывает, что могут пройти и десятилетиями.

В 2017 году произойдет 4 затмения — 2 лунных и 2 солнечных. Первая пара затмений ожидает нас в феврале 2017 года — 11 февраля на оси Лев-Водолей произойдет полутеневое лунное затмение, а примерно через 2 недели, 26 февраля, будет солнечное затмение на астрологической оси Рыбы-Дева. Вторая пара затмений нас ожидает во второй половине лета — 7 августа 2017 года мы станем свидетелями лунного затмения в созвездии Водолея, а 21 августа Луна скроет Солнце в знаке Льва.

• 11 февраля 2017 года в 03:45 — полутеневое Лунное затмение в знаке Льва;

• 26 февраля 2017 года в 14:59 — кольцеобразное Солнечное затмение в знаке Рыб.

Каждое из этих явлений имеет свою специфику и оказывает порой совершенно разное влияние на человека и его судьбу. Поэтому ниже мы расскажем вам подробнее о каждом из затмений.

Лунное затмение 11 февраля 2017 года

Полутеневое Лунное затмение можно будет наблюдать 11 февраля 2017 года в 00:34 по Гринвичу, а по Московскому времени оно произойдет в 3:45. Затмением можно будет полюбоваться на следующих территориях: в России — по всей территории страны, (кроме Дальнего Востока, Сахалина и Курильских островов), Камчатки и Чукотки; в мире — в Северной и Южной Америке, Африке, Европе и Азии (кроме Тихоокеанского побережья и Японии).

Согласно астрологии и фен-шуй, во время затмений частично или полностью блокируется поступление энергии того или иного светила. В нашем случае — это Луна, но затмится она не полностью, то есть затмение будет полутеневым. Так как ночное светило отвечает за душу, подсознание, человечность и интуицию, то, соответственно, эти характеристики будут частично страдать.

Луна является олицетворением женщины — символ спокойствия, доброты, заботливости и выдержки. Именно поэтому в этот период многим тяжело держать эмоции в себе, сохранять спокойствие и выдержку в конфликтных ситуациях и принимать правильные и разумные решения.

Во всех ваших действиях огромное влияние будут оказывать именно эмоции, а не холодный рассудок. Поэтому, как вы понимаете, нежелательно менять свою жизнь в этот период, решать что-то и осуществлять крупные соглашения и сделки.

Именно в этот период во многих проснется желание добиться справедливости, которая лишена будет всякого милосердия и души. Если не сдерживать такие порывы, то ничего хорошего вы не добьетесь. Помните, что к каждой ситуации необходимо искать индивидуальный подход и не забывать иногда давать волю своим душевным порывам.

Солнечное затмение 26 февраля 2017 года

Кольцеобразное Солнечное произойдет 26 февраля 2017 года в 14:59 по Гринвичу, а по Московском времени в 17:54. Затмение можно будет наблюдать на следующих территориях: на юге Аргентины и Чили, юго-западе Анголы, а также частично на юге Южной Америки, Антарктиде, западной и Южной Африке.

А вот Солнце — это символ мужских качеств — борьба за справедливость, упорство, интеллект, сила воли и напористость. А потому, как вы понимаете, многие из нас будут подвержены некой меланхолии и упадку сил.

Наши внутренние силы сойдут на нет, а вместо них придет тревожность и даже могут вспомниться некоторые страхи. Что ж, в этот период каждому из нас придется приложить немало усилий, чтобы не выбиться из колеи и не потерять свою работоспособность.

Смелые решения все также осуществлять в жизнь астрологи не советуют, это может привести к необратимым последствиям, которые принесут только убытки и неприятности. Поэтому старайтесь избегать резких перемен в жизни.

А вот те добрые намерения, которые могут возникнуть у вас, старайтесь осуществить, но не переусердствуйте. Во время Солнечных затмений, часто возникает желание изменить мир в лучшую сторону, но помните, что такие изменения начинать необходимо с себя. Совершите добрый поступок, помогите нуждающемуся — это подарит вам заряд хорошей энергии и сможет прогнать меланхолию.