На дворе у нас непростой период. Сложный и для мужчин, и для женщин. Для каждого по-своему. У каждого из нас свое испытание, свои экзамены, свои рецепты. И что же главное для женщин во время кризиса? Любого – не только экономического, но и личного, и профессионального?

Не переставать желать. Ни при каких обстоятельствах.

Вот на дворе кризис, денег нет… И что делает первым делом женщина? Зажимается. Не только в реализации своих желаний, но и в самих желаниях как таковых.

Она не просто не покупает себе платье — она делает вид, что платье не хочет. И вообще временно «выключает» свою способность желать, чтобы не нервировать ни себя, ни мужа. У нее это получается быстро. Опыт-то есть.

Мы столько уже пережили кризисов, что научились сжиматься инстинктивно. Моментально. Раз — и все. Схлопнулась, сжалась. Уже отказалась от желаний, планов, забилась в норку, мол, мне даже подарков на Новый год не надо, всё так сложно, и денег у нас немного, а вдруг там… Лучший подарочек – это телепрограмма и оливье. Муж спросит- чего хочешь, ответ – ничего. И сама себя в этом убедит мастерски. Сама поверит, что ничего ей не надо. Что уж говорить о муже.

Даже если этот кризис не коснулся ее семьи, она все равно на всякий случай «расхочет» те подарки, о которых мечтала. Зачем мне колечко, сейчас не до колечек, и на Бали не поедем, потому как доллар вырос как-то сильно. Не знаю, при чем тут мы и при чем тут доллар. Но везде же кризис, значит, пора «схлопнуться». На всякий пожарный. Мало ли что.

Так проще выживать – когда не отвлекаешься на все «лишнее», только самое необходимое. Не надо решать, куда тратить деньги и время – только первоочередное. Все, что в список базовой необходимости не вошло, — лишнее. И список получается такой аскетичный – свет, гречка, памперсы и макароны. Конечно, туда не прокрадется ни одно платье, ни один девичник, ни одна поездка к морю. Они явно относятся к категории «Лишнее». Значит, выбросить без сожаления.

Чтобы сильно не переживать, женщина не просто отодвинет свое желание на «когда-нибудь потом», она вообще его вычеркнет, сотрет, уничтожит. Чтобы не терзало ее и не мучило мужа. Из благих намерений. Которыми устлана дорога сами знаете куда.

Мы усвоили это еще в детстве – на примерах мам и на своих собственных. Как во время кризиса в доме пропадала еда, как мама со слезами на глазах штопала свои капроновые колготки, как мы второй год подряд на утренник надевали то же платье, а Дед Мороз приносил нам вместо куклы – кроссовки для физкультуры. Потому что кукла – лишнее.

Мы научились жить без желаний, научились выживать, научились экстренно «схлопываться». Но кое о чем мы забыли. Кое-чему мы так и не научились. Жить.

Желания – признак нашей жизни!

Ведь желания женщины – это отражение ее «живости». Если она жива, то желания – есть. Если желаний нет – она «зомби». Желания могут быть разные, не обязательно платье или путешествие, не всегда они строго материальные. Желание прогуляться в парке, покормить белок, перевесить шторы, передвинуть шкаф, сходить в гости… Желания – это природа женщины. Зажимая свои желания, вы зажимаете свою женскую природу. А потом можно долго удивляться, куда все делось и почему. А знаете, сколько я встречаю женщин, которые сами не знают, чего хотят, и поэтому изводят самих себя и своих близких?

Иметь желания – это не значит требовать их исполнения немедленно. Это не означает и того, что без этого всего вы несчастны и грустны.

Иметь желания – это признать свое право на то, чтобы желать.

Признать свое право на то, чтобы быть живой и настоящей. Искренней.

Иметь желания – не означает быть несчастной грешницей, которая никак не может отрешиться от всего материального. Какой ужас, позор и грех! Надо о судьбах человечества думать, а ей — новые серьги! Но женщина вообще не способна и не должна быть отшельником и аскетом. Родившись женщиной, вы по умолчанию связаны с материальной стороной жизни прочно и надолго. Тогда зачем пытаться избавиться от того, что является вашей же природой?

Если женщина на вопрос: «Чего ты хочешь?» не может найти ответа дольше пары минут, — с ней что-то не так. Живая и настоящая женщина почти сразу скажет, что хочет – кушать, спать, в ванну, массажик, постричь волосы, съездить к маме… или хотя бы подумает, озвучив только что-то одно. А быть счастливой способна только живая женщина. Зомби сможет выжить, но жить – уже нет.

Я знаю одну девушку, которая всем говорила, что очень хочет замуж. При этом абсолютно понятно, что замуж ей совсем не хочется. Но нашелся мужчина, очень порядочный, начал ухаживать. И что? Уже лет пять она изводит и себя, и его. Потому что он вроде как хороший, надо брать, а вроде как замуж не хочется. И чего она сама хочет в этой ситуации она не знает. Уже пять лет. Мужчине не позавидуешь.

А знаете ли вы, чего вы хотите? Есть ли у вас желания? Или вы уже успели выбросить их в помойное ведро, сделать вид, что ничего не было? И не потеряли ли вы вместе с ними часть своей женской сути?

Давайте менять наши «кризисные программы»? Предлагаю вот такой антикризисный план:

1. Живая женщина – лучше, чем удобная. С какой-то стороны женщина, которой ничего не нужно — удобна. Ей ведь ничего не нужно, а значит и делать для нее ничего не надо. На короткой дистанции это и правда так. Но на длинной дистанции «зомби», который ничего не хочет, обходится дороже.

Зомби не может не только желать, но и испытывать чувства. Чувства у нее заблокированы вместе с желаниями. И вроде по дому шуршит, есть готовит, а что-то не так. Она то ли парализованная внутри, то ли замерзшая, то ли под душевной анестезией, то ли в летаргическом сне. И только не понятно, что именно не так. Это раздражает. И тех, кто приходит к ней за теплом, и уходит еще более замерзшим. И тех, кто хочет остаться живым рядом с такой мумией.

Да и самой женщине быть мёртвой тяжело. Живой тоже непросто – нужно проживать чувства и желания, принимать, любить, прощать. Отключение всего этого аппарата удобно опять-таки на короткой дистанции. В длинном жизненном путешествии ей будет невыносимо одиноко, больно и трудно. Она не сможет быть счастливой, любить. Ведь даже для этого – нужно сперва захотеть. А как это – хотеть? Она уже и не помнит.

2. Наши желания создают возможности для мужчин

В кризис есть возможности для наших мужчин. Много. Для роста и развития. Для новых дел, для новых горизонтов. Это возможность переродиться в сфере своей деятельности, измениться. Многое начать с нуля. Но чтобы они могли воспользоваться этими возможностями, с ними рядом должны быть счастливые и вдохновленные женщины. Женщины, которые следят за собой, имеют желания и не зажимаются от страха. И которые верят в их возможности даже в кризис. Женщины, которые имеют желания и при этом умеют со своими желаниями обращаться. Быть счастливой в любом случае.

Поедем на Бали – здорово! Не поедем — тут тоже хорошо. А я? Я хочу на Бали. Примерно так выглядит формулировка желания счастливой женщины. Чего бы это ни касалось. Тогда мужчина лишается страха и может действовать. Ведь иначе на него слишком велика нагрузка – сделать несчастной свою любимую и стать не-мужчиной в собственных глазах.

Если нет возможности прямо сейчас получить желаемое – это не повод отказываться. Просто положите свое желание в коробочку «когда-нибудь, когда появится возможность». Не надо считать свое желание плохим, если оно пришло в трудный для вас или вашего мужа период. Желание всегда хорошее. И мужчине своему так же говорите – я хочу, но не прямо сейчас. Когда-нибудь. Когда будет возможность. Мне и сейчас хорошо, а тогда вообще хорошо будет. Но поверит он вам только если вы сами внутри именно так и будете все это ощущать.

3. Ни одно желание не приходит к нам без возможности его реализовать. То есть возможность реализации желаемого уже заложена в самом желании. Просто чаще всего нужно подождать. Как долго ждать – зависит от размера вашего желания. Иногда оно придёт не совсем в той форме, которую вы ожидали. Моя знакомая мечтала поехать на Бали, но никак не получалось. И однажды ее желание сбылось, но поехала она туда снимать кино, а не валяться на пляже. Хотя, конечно, в итоге совместила полезное и приятное.

Если вы хотите новое платье, значит, ваш муж может вам его купить. Может быть не в этом месяце, а в следующем. Может быть, не красного, а зеленого цвета. И не этого бренда, а другого. Может быть, оно будет даже лучше чем то, о котором вы мечтаете сейчас. А может быть, оно будет именно такое же – и дождется вас на распродаже именно в вашем размере. Никто не знает, как именно оно сбудется.

Все возможно. Недавно всем миром собирали на операцию маленькому мальчику. Евро рос быстрее, чем собирали, сумма и так была огромная. В последний день оставалась нереальная сумма в шесть миллионов. И собрали ведь. Почти семь. Так что не сомневайтесь. Все возможно. Все реально. И расслабьтесь на эту тему.

4. Запишите желания – это поможет их отпустить

Чем больше вы на чем-то зациклены, тем сложнее этому сбыться. И тем сложнее вам с этим жить. Постоянный контроль – сбылось, не сбылось, когда, как, почему…

Желания имеют женскую природу – значит, они и гибкие как мы и так же не способны существовать в тотальном контроле и постоянном давлении. Ослабьте хватку. Расслабьтесь. И выпишите все свои желания на бумагу.

Когда мы пишем список ста желаний, мы не только развиваем свою способность желать. Мы еще отпускаем их из своей головы. Освобождаем пространство своей жизни от сотни маленьких «хочушек», которые мешают нам спокойно спать.

Напишите свой список. В нем вы сможете найти свое успокоение – раз написано, то можно уже не переживать — найдется. В нем же вы сможете многое о себе понять. Например, найти совсем не ваши желания, на которые вы тратите много сил и нервов, а они так и не сбываются.

Попытка заменить свои желания чужими – это так же признак нашей «парализованности». Так проще. Сказали, что надо желать, сейчас я пожелаю. Что же пожелать? Пусть будет машина как в этом кино, дом как у Маши и внуки для моей мамы, которых она хочет. Вот и насобирала желаний. Но ее ли они? И есть ли в них какая-то сила, энергия? Или они такие же парализованные, искусственно приклеенные и чужие?

Сила жизни есть только в ваших желаниях, которые идут из вашего сердца.

Они, сбываясь — делают вас чуточку радостнее. И никакое чужое желание, сбывшись, не сделает вам приятнее даже на грамм.

5. Одухотворяйте свои желания

Другая опасная ловушка с желаниями – становиться их рабыней. Когда они вами управляют, а не вы ими. Когда вся жизнь превращается в погоню за удовлетворением чувств и ничем более.

Желания – это отлично. Но желания бывают разные. И кроме желания что-то иметь, стоит научиться желать и другого. Например, стать кем-то. Не просто иметь детей, а стать мамой. Не просто иметь мужа, а стать хорошей женой. И так далее.

А еще есть категория желаний «научиться». Научиться вышивать, вязать, готовить, петь, танцевать. Это отличные желания, потому что они развивают ваш внутренний мир и остаются с вами всегда, не обесцениваются и не устаревают.

А бывают еще желания – отдать. Например, помочь какому-то ребенку, взять в дом сироту, помочь построить храм, создать центр помощи людям. И так далее.

Есть ли у вас такие желания? Желания, которые способны изменить вашу жизнь и поднять ее на более высокий нравственный уровень?

Только не нужно при этом вычеркивать новое платье, я вас очень прошу. Помощь больным детям никак не конфликтует с тем, что вам хочется быть красивой. Оба этих желания способны существовать одновременно, и ничего ужасного в этом нет.

Если вы не монахиня, вы не должны жить только для других. Да и кому вы сможете озарить путь, если вы жалеете денег на то, чтобы поменять свою лампочку? Найдите свой баланс между желаниями для себя и желаниями для других.

Вот такой антикризисный план. Согласны? Тогда за дело – помогаем мужьям реализовывать их потенциал, добиваясь наших маленьких и больших желаний, мечтаем об улучшении мира и самой себя, записываем, отпускаем… И помните, да? Остаемся счастливыми в любом случае. опубликовано econet.ru

Автор: Ольга Валяева