НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ В МИР ПРИЗРАКОВ

В начале 70-х годов прошлого века пермский врач Геннадий Крохалев попытался фотографировать галлюцинации. Он и не предполагал, куда это заведет его эта тропинка .

Все началось со статьи в журнале

В 1974 году брат Геннадия Николай принес журнал «Техника-молодежи» со статьей «Зри наоборот». В статье высказывалась крамольная (или передовая, это уж как посмотреть) мысль, что зрительные образы, возникающие в мозгу, передаются на сетчатку глаза, с которой излучаются в пространство. И это излучение можно зафиксировать на фотопленке.

Братья загорелись, закрылись в темной комнате и провели эксперимент. Геннадий долго смотрел на женский портрет, а затем при погашенном освещении на развернутую фотопленку. Пленку проявили. Четкого портрета не получилось, но контур женского лица на кадрах отпечатался.

Эксперименты врача Крохалева

Если для Николая опыт стал всего лишь забавой, то Геннадий продолжал эксперименты один за другим. Скоро он выяснил, что лучшие результаты получаются, если человек в момент опыта находится в состоянии эмоционального возбуждения — испытывает радость или страх. Врач Крохмалев работал в психиатрической клинике и пациентов (алкоголиков и наркоманов), время от времени испытывающих страхи и ужасы у него было хоть отбавляй. Крохмалев с помощью сконструированного им аппарата принялся фотографировать галлюцинации своих больных.

За 20 с лишним лет в опытах Крохмалева приняли участие более 200 человек. В половине случаев удалось получить положительные результаты, от засветок до относительно четких изображений. Из всей массы сам ученый выделял около 40 снимков.

Не нужно считать, что на снимках было нечто особенное. Ну что может увидеть в своем бреду больной белой горячкой? Нечто похожее на рога животного, черви, контуры человеческого лица или человеческой фигуры. Самое главное, что изображения соответствовали рассказам пациентов о переживаемых кошмарах: встреча в лесу с диким лосем, ползающие по телу черви, бегство от преследовавшего больного убийцы и пр.

Дальше – больше

В ходе экспериментов Крохмалев пришел к странному выводу: галлюцинации подчиняются физическим законам. Изменение внешних условий отражается на галлюцинациях. Проверив свое предположение десятками экспериментов, Крохмалев сделал последний шаг: выдвинул теорию, о реальности галлюцинаций.

По ней психические больные, энергетическая аура которых нарушена, способны видеть реально существующие события, явления и существ параллельного мира, обычно невидимые для людей, психика которых защищена. Зрительные галлюцинации – не обман чувств. На сетчатке глаз людей с нарушенной, ослабленной или сверхчувствительной психикой отражаются реально существующие картины мира, существующего за пределами нашего восприятия. Вспомните первый опыт братьев, ведь пленка зафиксировала отпечатанное в мозгу Геннадия ранее виденное им реально существовавшее изображение.

К 1990 году у Крохалева было 33 публикации в научных журналах Германии, Японии, Польши, Чехословакии, США и др. О его экспериментах сняли 6 документальных фильмов.

Камни на дороге ученого

Однако его взгляды никак не вписывались в лекала официальной науки и вступали в противоречие с Ленинским учением о материи. Началась натуральная травля. Подаваемые им заявки на изобретения отклонялись. Корреспондент АПН, напечатавший о нем статью, был уволен. Крохалева приглашали на научные конференции в Японию и США, но из страны его не выпускали. В научных кругах он был причислен к лжеученым, его взгляды и исследования – лженаучными.

Но вместе с тем кто-то проявлял к его исследованиям весьма жгучий интерес.

Весной 1991 года Геннадий Павлович получил письмо от одного из московского закрытого исследовательского центра советских спецслужб. Просили прислать материалы исследований для изучения. В обмен обещали выделение миллионных сумм на исследования. Крохалев отправил результаты 17 лет работы. Денег он не получил, материалы назад не вернулись.

Крохалев продолжал работать и утверждал, что стоит на пороге открытия, с которым можно претендовать на Нобелевскую премию. Чем он собирался потрясти научный мир, так и осталось тайной. В апреле 1998 года ученый покончил жизнь самоубийством.

Странное самоубийство

Смерть Крохалева была шоком для всех его родственников, друзей и знакомых. В самоубийство не верят ни дочь ученого, ни его брат. За два часа до смерти Николай говорил с Геннадием по телефону, тот был бодр, говорил о своих планах на будущее. Николай пытался провести независимую экспертизу с выяснением причин гибели, но дома раздался телефонный звонок. Незнакомый голос предупредил, что если Николай будет «копать», то отправится вслед за братом.

Каких запретных тем коснулся Геннадий Крохалев? Чего он узнал такого, чего не должен был знать? Встал на пути спецслужб, разрабатывавших психотронное оружие, и не пожелал сойти с пути? Или собирался открыть знания, опасные для человечества? Николай думал найти ответы на эти вопросы в бумагах покойного. Однако архив с результатами исследований за последние 7 лет найти так и не удалось.

Автор Klim Podkova

Источник