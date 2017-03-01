Не делись своей энергией

Каждый день мы сталкиваемся с людьми, которые хоть и не запускают руку нам в карман, но нацеливаются на то, чего ни за какие деньги не купишь. У нас постоянно крадут жизненную энергию, но почему это происходит и как окоротить зарвавшегося вампира — нас, увы, в школах не учили.

Ты-мне, я-тебе

Ни для кого уже не секрет, что человек — не только материальное тело, но и сумма энергий, многие из которых известны ученым уже давно: это электрические излучения мозга, нейтроны и нейтрино, из которых состоят атомы, и, конечно же, биоэнергия или биоплазма.

Биоэнергетики утверждают, что люди обмениваются энергией всегда, даже когда спят или молчат. Взаимодействие нашего энергетического поля с чужим мы ощущаем подсознательно и — реагируем изменением либо настроения, либо физического состояния. Если вам с человеком легко и приятно, если вам есть о чем помолчать, значит, энергетический обмен у вас налажен прекрасно, вы подпитываете друг друга, и оба от этого выигрываете. Но если вы чувствуете раздражение, резкую потерю сил, тревогу или даже внезапную боль, значит, рядом с вами находится пожиратель энергии.

Биоэнергия необходима каждому, как кровь и лимфа. Но подчас ее катастрофически не хватает. Причин подобной недостачи может быть несколько. Это тяжелая болезнь, старость, сильная усталость. Однако ничто так не изматывает людей, как отрицательные эмоции: раздражение, гнев, жадность, злость, чувство вины, ревность. Именно они создают дыры в нашем энергетическом поле, и именно через них вытекает сила. А потеряв много своей энергии, люди с неизбежностью принимаются искать, как бы восполнить ее запасы.

Добровольная помощь вампиру

Обратите внимание, как способна вымотать простая утренняя поездка в автобусе. Десятки таких же агрессивных и замученных граждан, стоя рядом с вами, только и ждут, на кого бы излить раздражение и у кого бы перехватить недостающую энергию. Чем более вы подвержены общему настроению, тем больше рискуете быть объеденным вашими товарищами по несчастью.

У спокойных, радостных людей биополе уравновешено и напоминает золотистое яйцо — в такой скорлупе трудно пробить брешь. А ведь как раз в этом и видит свою задачу изголодавшийся вампир, поэтому он постарается вывести потенциальную жертву из равновесия. Рецепт незатейлив: вас постараются разозлить. В припадке гнева вы сами выплеснете эмоции и с ними — большую часть энергии.

Получить желаемое угощение можно и через испуг: страх формирует дыры в ауре человека. Проникая сквозь них, энергетический обжора и начинает свой пир.

Частенько мы ложимся на жертвенный алтарь добровольно! «Мне, кроме тебя, не к кому обратиться», «Я так несчастна» — кто из нас, видя слезы друзей, не спешил с утешениями? И вот уже вы раскрылись, и ваша энергия уходит из вас, как из пробитого газового баллона. После работы жилеткой всегда чувствуешь страшную усталость и безразличие ко всему.

Однако невольного вампира вы можете обнаружить и в еще более близком окружении. Если вы попадаетесь на обвинения, дескать, вы плохая мать или недостойная дочь, то теряете силы на самобичевание. Это и открывает дорогу вампиру-родственнику.

Никто из близких не ставит перед собой цель отобрать у вас побольше энергии и навредить. Это происходит на подсознательном уровне. Положительный же момент совместной жизни состоит в том, что семья автоматически питает нас энергией в случае необходимости.

Что-то не так

Каким бы гармоничным ни был энергетический баланс супружеской пары, от неожиданных сбоев не застрахован никто. Встревоженные жены чувствуют: с мужем что-то не так, но понять, в чем дело, не могут. В большинстве случаев, видя, что мужчина стал вкладывать в отношения меньше личной энергии, жена ставит диагноз: разлюбил.

Не спешите бить тревогу и предъявлять претензии. Подумайте, с чем могут быть связаны эти перемены: может быть, муж стал уставать на работе или заболевает, причиной может быть и кризисная ситуация на производстве, и проблемы с родственниками. Часто мужчине просто нужен отдых, психологический комфорт или уединение. Так помогите ему.

А вот скандал — самый безотказный способ выкачать из человека побольше жизненной энергии. Опустошенность, которую впоследствии испытываешь, вызвана отнюдь не обменом обидными словами, а потерей значительного количества сил, ушедших на подпитку кричащего. И если именно вы являетесь регулярным зачинщиком скандалов, то можно смело утверждать, что вы питаетесь за счет мужа, сына, отца и т.д.

Во многих семьях скандалы становятся частым явлением из-за того, что супруги не знают другого способа обмениваться энергией. А между тем он — и в простом разговоре, и в занятиях любовью, и в совместных прогулках и т.д.

Цветы жизни

В особую группу риска можно выделить детей до 3-4 лет: у них слабая энергетическая защита, потому они сильно зависят от настроения родителей. Правда, свой энергетический баланс они восстанавливают быстрее взрослых.

Детям и подросткам не рекомендуется проводить много времени с пожилыми людьми, поскольку, за редчайшим исключением, к старости все испытывают большую нехватку энергии и автоматически тянут ее оттуда, где ее легче всего добыть.

И если ребенок стал неоправданно много капризничать, слабеть и бледнеть — причина может быть в вампире, находящемся рядом.

Наполнение

Чтобы не оказаться ни грабителем, ни жертвой, за своим энергетическим потенциалом необходимо следить: регулярно его восполнять, контролировать эмоции и нагрузки, заботиться о том, чтобы у вас постоянно были хоть небольшие положительные впечатления.

А поддержать правильный энергетический баланс можно несколькими способами. Например, с помощью релаксации, йоги, медитации, правильного питания, здорового сна, холодного или контрастного душа, энергетических практик и пр.

Как это ни парадоксально, но зарядить энергией могут и физические нагрузки (бег, тренажеры, плавание и т. д.). Главное — не переусердствовать. При возможности ходите босиком по траве, созерцайте огонь или текущую воду, не отказывайте себе в поездках на природу. Общение с деревьями и цветами восстанавливает душевное равновесие.

Старый, проверенный способ восполнить постоянную нехватку энергии — обзавестись животным или украсить свой дом цветами. Любые растения (за исключением лиан, орхидей и многих болотных видов) и домашние питомцы не только радуют взор, но и врачуют душу.

Не пропадет и энергия, вложенная в общение с друзьями. Поля единомышленников работают в одном ритме, успокаивая и дополняя друг друга.

Не забудьте о милых маленьких хобби и о собственном уголке в доме, где все пропитано только вашей энергией и нет посторонних влияний: пусть даже этот крошечный спасительный рай умещается всего лишь в кресле.

Колобок, колобок, я тебя съем!

Но что делать, когда вы уже стали объектом атаки и оголодавший вампир клацает зубами у вашего носа? Прежде всего постарайтесь выставить преграду между вами. Стул, дерево, забор или пес на поводке с неизбежностью охладят пыл обжоры. В случае неудачи увеличьте разделяющее вас расстояние.

Если вам не удалось встретить опасность стоя, и супостат занял соседнее кресло или расположился за вашим столиком, скрестите руки перед грудью, переплетите ноги или покажите этому человеку дулю (чтобы не разжигать страстей — за спиной или в кармане). Старые бабушкины методы работают безотказно.

Если нет никакой возможности прекратить утечку энергии немедленно (например, она вызвана болезнью родителей или трудностями роста у ребенка), сделайте этот процесс сознательным. Мысленно посылайте любимым людям не раздражение, а любовь. Думайте о человеке, мысленно повторяя: «Я тебя люблю и желаю только добра». Как ни странно, но ворчание тут же прекратится, гнев стихнет. А вы, делясь своей любовью, ничего не потеряете: отдающий любовь получает ее многократно усиленной.

Кстати:

Биоэнергетика утверждает, что наши недостатки — это колечки и петельки, за которые вампир, набросив свои щупальца, тянет нашу энергию. А если не за что цеплять — не зацепит. Так что быть хорошим, добрым, милым — значит обеспечивать собственную безопасность.