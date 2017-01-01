Научный способ сохранить любовь, гарантия 100%

Психолог Артур Арон доказал, что «проводить больше времени вместе», как советует большинство психологов, практически бесполезно. Вместо этого он нашел другой способ, революционный и безотказный. О нем-то мы сейчас и поговорим.

Артур Арон, американский психолог, известен не только 36 вопросами, с помощью которых можно влюбиться в незнакомца и влюбить его в себя. Настоящий ученый, он исследует психологический феномен любви. Опыт про «влюбиться за 36 вопросов» был поставлен лет двадцать назад и до сих пор поражает воображение. Но влюбиться, в конце концов, дело нехитрое, по-настоящему интересно то, как можно сохранить чувство, пронести его через десятилетия совместной жизни, стирки, детей, животных, кризисов и болезней.

У Арта Арона и на этот вопрос есть очень интересный ответ, интуитивно кажущийся предельно верным.

Расширение личности: основной инстинкт

Арон придерживается теории постоянного расширения личности. Это означает, что наша личность все время хочет увеличиваться в размерах, поглощая новые знания, впечатления и опыты. Эдакий «кадавр, неудовлетворенный интеллектуально». И прекрасным способом расширения личности становится роман или влюбленность. Личность бешено расширяется за счет партнера — новые запахи, новые ощущения, новые знания, друзья и даже родственники. Причем это, разумеется, обоюдный процесс, личность партнера тоже расширяется. Вот, кстати, одна из причин, почему расставание переживается так тяжело — вместо расширения личности происходит сокращение, компрессия, мы становимся «меньше», а это дико травматичный процесс для психики.

Эта же теория объясняет спад во взаимном удовлетворении партнеров в длинных отношениях. Первый удивительный период взаимного расширения, когда люди хихикают вместе до утра, делятся навыками, секретами и посткоитальными сигаретками, уже прошел (обычно это занимает от шести месяцев до двух лет). А потом уже пара знает друг о друге все, и расширение прекращается.

В некоторых случаях помогает завести детей — это тоже способствует расширению сознания. Дети все время растут, все время меняются, открывают мир для себя — и мы делаем это вместе с ними. Но для большинства пар постоянного совместного восхищения отпрысками недостаточно.

Человечные эксперименты

Это все выглядит пока что как банальность от Капитана Очевидность, но это не так. Арон с коллегами провел несколько очень интересных экспериментов, касающихся длительных отношений. Он взял 53 женатые пары среднего возраста и убедил их десять недель следовать его указаниям, тратя по полтора часа в неделю на определенные занятия. Треть этих пар должна была выбрать активный отдых, качественно новый для себя досуг: лыжи, походы, танцы, концерты. Вторая группа должна была заниматься «приятными», но более спокойными вещами: кино, рестораны, ходить в гости к друзьям. Третья группа была контрольной и не делала ничего. Выяснилось, что уровень удовлетворения браком был гораздо выше у тех, кто занимались восхитительными и удивительными видами активного отдыха.

Более точный и тщательно контролируемый эксперимент был поставлен в лаборатории. Половину пар заставили заниматься чем-то обычным – домашними делами, к примеру. Вторую половину заставили заниматься странной и дико азартной штукой, а именно: их привязали друг к другу за щиколотки и запястья и заставили вместе ползти, преодолевая препятствия и толкая головами небольшую и не очень тяжелую бочку. Делать это нужно было на время, причем экспериментаторы изначально сжульничали и сделали так, что два раза пара не могла уложиться в заданные сроки, а на третий раз смогла едва-едва. Дальше уже стандартными тестами замеряли уровень удовлетворения отношениями, и всегда оказывалось, что у тех, кто толкал головой бочку он был намного выше, чем у тех, кто вместе, допустим, чистил картошку.

Нет смысла вместе чистить картошку

Главное, к чему приводит нас эта теория — советы семейных психологов проводить больше времени вместе и вместе заниматься домашним хозяйством — полная чепуха. «Если отношения не дают возможности для расширения личности, нахождение партнёров рядом отношениям может только повредить». Иначе говоря, зачем проводить больше времени вместе, если это время посвящено просмотру одних и тех же сериальчиков и одной и той же уборке?

Доктор Арон рекомендует избегать рутины. Понятно, что не все пары смогут вместе восходить на Эверест или сплавляться по горным речкам. Но во всяком случае, ужинать надо ходить в каждый раз разный ресторан, а не всегда в один и тот же. И неважно, что ваш любимый ресторан — хороший, а все остальные — как обычно. Надо пытаться каждые выходные пробовать новые хобби, делать разные вещи, и делать это вместе.

Источник