Насколько подходит вам ваше имя?

От правильного выбора имени зависит здоровье, благополучие и счастливая жизнь. Нумерологи определили, что гармоничные звуковые вибрации важны для нашего самочувствия.

С помощью нумерологии каждый может вычислить звуковой код имени, который поможет понять, каким образом имя влияет на состояние эмоций и здоровья. Для этого необходимо сложить все цифры даты рождения, преобразовав их в однозначное число. Например, 06.08.1975 = 6+8+1+9+7+5=36=9. Каждому коду соответствуют определенные звуки.

1. А, И, С (например, Афанасий, Анастасия) имеют ярко-красный цвет.

2. Б, Т, Ы (например, Борис, Тихон) отражают яркий оранжевый цвет.

3. В, К, У (например, Виталий, Ульяна) соответствуют желтому цвету.

4. Г, К, Ф (например, Глеб, Федор) соответствуют зеленому цвету.

5. Д, М, Х, Ю (например, Юрий, Харитон, Денис) содержат в себе голубой цвет.

6. Е, Н, Ц, Я (например, Яков, Елисей) соответствуют глубокому синему цвету.

7. К, О, Ч (Олеся, Чингиз) соответствуют фиолетовому цвету.

8. Ж, Л, Ш (например, Шамиль, Лилия) соответствуют розовому цвету.

9. З, Р, Щ (например, Руслан, Зиновий) соответствуют золотому цвету.

Не все могут похвастаться набором благоприятных звуков, однако полезные звуковые вибрации сопровождают нас на протяжении всей жизни. В детстве уменьшительно-ласкательные имена часто включают в себя целебные звуки, которые помогают гармоничному развитию личности. Ласковые обращения и нежные сравнения (например, солнышко, ласточка) помогают звуковому коду позитивно влиять на эмоции и наделять человека полезными качествами.

Чтобы использовать свое имя для лечения, воспользуйтесь цветотерапией. Она также поможет исправить негативное настроение и увеличить ваш энергетический потенциал. Цвета имеют частотные характеристики, схожие с буквенными, и способны увеличить вашу сопротивляемость негативным факторам. К тому же вы сможете использовать присущие вашему имени цвета в одежде, аксессуарах, собственном жилище. Тем самым вы сможете благотворно воздействовать на свою внутреннюю составляющую, которая поможет вам добиться счастья, здоровья и благополучия.

Используйте эти знания себе на пользу и включайте в повседневную жизнь медитации для того, чтобы раскрыть внутренний потенциал. Каждый день начинайте с позитивных установок, и в скором времени вы заметите ощутимые изменения в лучшую сторону.