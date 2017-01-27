Наши хаотичные мысли обладают огромным энергетическим потенциалом

Жизнь каждого из нас зависит от наших мыслей. Психологи утверждают, что мысли обладают огромным потенциалом энергии. Следует знать, что в данном случае речь идет не о случайных и хаотичных мыслях, а о тех, которые будоражат сознание целенаправленно и неотступно.

Врачи считают, что для уравновешивания нервно – физического состояния следует развивать в себе способность мыслить целенаправленно и в осознанно. Осознанно правильно мыслить – значить уметь приводить мысли в порядок и следить за тем, чтобы они не носили разрушительный характер. Научно установленный факт, что большинство людей даже не задумываются над тем, что ход их мыслей — не бесконтрольное явление.

Бывает и так, что факт возникновения мыслей в голове может не только способствовать упадку настроения, но и спровоцировать начало развития болезней. Психологами замечено, что существует определенная связь между, казалось бы, далекими на первый взгляд явлениями из области физиологии и интеллекта.

Непостижимо, но факт, что появление гнойных нарывов довольно часто связано с жаждой мести. Целители таким больным рекомендуют принять к сведению, что волнующие их мысли о причиненном зле разъедают не только душу, но и тело. Не следует зацикливаться на желании отомстить, а постараться как можно скорее простить обидчика и отпустить обиду с тем, чтобы ускорить процесс собственного оздоровления.

А вот неудобства и мучения, связанные с аденоидами у ребенка, как правило, возникают тогда, когда отношения между членами семьи отягощены претензиями, обидами и частыми внутрисемейными разборкам. Радикальным средством помощи больному ребенку будет не наигранно – притворное заверение, что он любим родителями и другими членами семьи, а искреннее налаживание в семье микроклимата любви и заботы друг о друге и о больном ребенке.

Многим приходится огорчаться при виде травм и череды несчастных случаев, которые обычно случаются в силу того обстоятельства, что человек неспособен заговорить вслух о мучающих его проблемах и нуждах. Обычно это по складу своего характера такие люди, которые отдают предпочтение фактору насилия, через использование которого, они верят, что могут навсегда избавиться от всех своих проблем.

Скрытно вынашиваемая ими агрессия и нацеленная на окружающих, возвращается к ним же. Команда, отданная на подсознательном уровне: «В атаку!» — и, если в силу определенных обстоятельств, она не способна быть приведена в исполнение по отношению к разрушителю спокойствия, то вся эта агрессия реализуется применительно к своему собственному телу.

Психологи в таких случаях, чтобы остановить повторяющиеся факты несчастных случаев (порезов, ошпариваний, ушибов, переломов костей и иных травм) прежде всего рекомендуют больным избавиться от переполняющей их душу агрессии и создать в своей душе мир и покой.

Бесцельность существования – богатейшая почва для расцвета алкоголизма. Человеку, страдающему от этого порока, следует восстановить ощущения утраченных ценностей жизни, заново научиться различать неповторимость красок и радостей от мгновений жизни.

Отрицание человеком своей собственной силы чаще всего ведет к появлению аллергии. Такому пациенту необходимо понять, что как внутри человека, так и вне его существуют одни и те же силы, которыми ему следует научиться управлять. Внешний мир через, допустим, аромат цветов или собачью шерсть и иное воздействие, вызывая индивидуальную непереносимость, есть всего лишь напоминание человеку о его неумении принять самого себя как неделимый целостный организм.

Постоянно возникающие ангины и потеря голоса — это звоночки нашей сущности о том, что человек находится под воздействием невозможности выступить в защиту собственных прав. Необходимо набраться смелости и решительно заявить о своих пожеланиях, но в то же время трезво оценивать реалии своих возможностей.

На почве удушающе – подавляющей любви, как правило, возникает астма. Такому больному следует воспротивиться влиянию любимого человека, научиться жить собственным представлением о нормах взаимоотношений. Издревле мудрецы советовали, чтобы постоянно между партнерами свободно гулял ветерок.

При недоверии к жизни, вызванной нежеланием подчиниться чередованию глобальных ритмов янь и инь, человек страдает отбессонницы. При таком состоянии рекомендуется вспомнить, что без вдоха не бывает выдоха. И, к сожалению, тот, кто не спит в установленное для этого время, лишает самого себя реалий жизни.

Из опытов флебологов известно, что варикозное расширение вен есть всего лишь результат упадка духа больного и его растерянность перед событиями жизни. Ощущения перенапряжения сил на работе вызывают в нем чувство сострадания к самому себе. Больной должен найти у окружающих понимание того факта, что никакая ноша не в тягость только тому, кто может сам понять высший смысл своих действий.

Если пациент, как член общества, отказывается и далее продвигаться в своем развитии, не желает и далее идти вперед по жизни, то эти симптомы нередко свидетельствуют о том, что у пациента больные ноги.

Болезни верхней части ноги указывают на то, что у больного есть свои претензии к тем, кто занимался его воспитанием в детстве, — к родителям и учителям. Если больной осознанно и искренне простит своих недобросовестных воспитателей, то процесс исцеления наступит и достигнутый результат будет устойчивым. В обстоятельствах осознания важности прощения следует понять, что же стало для прощающего полезным от усилий воспитателей и служит ли время пребывания под их опекой для него полезным жизненным уроком. Пациенту следует признать тот факт, что его собственный опыт является лишь обобщением в обстоятельствах, почему взрослые обращались с другими ребятами не так, как обошлись лично с ним.