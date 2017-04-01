Наше подсознание заранее реагирует на эмоциональные события в будущем

Наше подсознание, возможно, каким-то образом способно предвидеть событие за 1-10 секунд до того, как оно произойдёт. Наше тело заранее реагирует на физиологическом уровне.

Полномасштабный анализ свыше двадцати экспериментов, проведённых в семи независимых лабораториях, показал, что мы подсознательно способны к «прогнозируемой опережающей активности». Анализ, возглавляемый психологом Джулией А. Мосбридж из Северо-западного университета, был опубликован в журнале Frontiers in Psychology в октябре 2012 г.

Во время экспериментов участникам показывали в произвольном порядке изображения. Часть из них были нейтрального характера, а часть ― вызывали сильную эмоциональную реакцию. В организме участников возникала реакция ещё до того, как они видели шокирующее изображение. Самая сильная реакция возникала после демонстрации изображения, но некоторая реакция фиксировалась за несколько секунд до демонстрации картинки. Учёные предположили, что подсознание заранее реагирует на будущий раздражитель.

Чтобы объяснить этот феномен, авторы использовали следующую аналогию. Представим палку, стоящую посередине реки. Вода течёт вокруг неё. Палка ― это будущие события, её колебания означают события с сильной эмоциональной окраской. Течение реки ― это поток времени, воспринимаемый вашим сознанием.

В направлении вниз по течению вокруг палки возникает больше колебаний. Но вверх по течению также создаются небольшие колебания. Подсознание может улавливать волнение за короткое время до того, как оно произойдёт.

Авторы исследования указывают, что для полного доказательства существования опережающей активности нужно провести эксперименты по единому стандарту. В этом анализе были исследованы опыты, в которых применялись различные подходы. Но исследователи считают, что уже имеющиеся данные указывают на существование феномена. Они призвали учёных координировать между собой во время будущих исследований и проводить их по единому стандарту, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Почему возникает такое явление?

Возможные объяснения феномена.

1. Сознание неправильно фиксирует время события. Событие на самом деле произошло на 10 секунд раньше, тело среагировало на него, но сознание в тот момент не зафиксировало событие.