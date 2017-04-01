Народные приметы и поверья про обручальные кольца

Про обручальные кольца в народе существует масса примет, которые знает, наверняка, каждая невеста.

• Не давайте никому мерить свои обручальные кольца — ни до, ни после свадьбы.

• Уронить обручальное кольцо до того, как надели на палец, — к разлуке. Если это произошло, проденьте через кольцо нитку, которая должна быть заранее приготовлена свидетелями. Она вберет в себя плохие предзнаменования. Потом кольцо можно надеть, а нитку после окончания регистрации нужно сжечь.

• Найти обручальное кольцо — примета, знаменующая скорую женитьбу или замужество. Однако хранить у себя находку, а тем более носить ее не стоит. Лучше переплавить колечко на другое украшение.Но, оказывается, существуют и другие приметы об обручальных кольцах, о которых мы и поговорим.

Как правильно выбрать и купить кольца

Выбор и покупка обручальных колец — дело тонкое, и обычно вызывает кучу вопросов. Покупать (кому, когда, где) или принять в дар от родителей? С драгоценным камнем или без?

В западном варианте процесса «предложение — свадьба» участвуют два кольца. Обручальное, которое будущий муж дарит девушке во время помолвки, и свадебное, которое жених надевает на пальчик невесте на свадьбе. Как правило, эти кольца отличаются по внешнему виду. По традиции обручальное, кольцо должно быть с драгоценным камнем, обычно бриллиантом, который считается символом чистоты и прочности любовных уз. Решение — дарить или нет обручальное колечко зависит от жениха, его материальных возможностей и щедрот души.

Иногда кольцо для помолвки является семейной реликвией, которую передают по наследству. А вот на церемонии бракосочетания жених и невеста обмениваются уже свадебными кольцами. Они традиционно изготавливаются из желтого золота, но сегодня нередко используются другие металлы, например платина.

Можно ли использовать обручальные кольца родителей

В России западная традиция дарить два кольца не очень-то приживается, и будущие молодожены обычно довольствуются только свадебными кольцами, которые называют обручальными. За сотни лет этот аксессуар оброс массой примет. По христианским обычаям обручальные кольца должны быть гладкими, без насечек и камней. Считается, что жизнь молодоженов тогда будет гладкой. Конечно, дизайн — дело личное, но стоит помнить и про опыт предков.

Если вы сэкономили на покупке колец, приняв их в дар от родителей, знайте: украшения принесут удачу, если родители прожили в браке долгую счастливую жизнь — идеально, если они отметили серебряную свадьбу. То есть, даря свои кольца детям, они как бы передают эстафету счастливого супружества. Если мама с папой жили так себе, десять раз подумайте, использовать ли их подарок на собственной свадьбе. Считается, что особенно удачным будет брак, если «обручалки» достанутся молодым от золотых юбиляров — например, дедушек и бабушек. Наиболее жестко с новыми владельцами обходятся кольца вдовцов и разведенных, которые, как утверждают любители эзотерики, нельзя использовать в качестве обручальных. Это может повлечь за собой повторение их несчастливого жизненного пути.

Как подобрать материал, размер и дизайн обручальных колец

Если вы решили покупать кольца самостоятельно, сделайте это вместе с женихом. Во-первых, определитесь с металлом, из которого будет изготовлены кольца. Во-вторых, вместе решите, будут ли что-то на них написано, с драгоценными камнями нужны вам украшения или без. При выборе камня не поленитесь проконсультироваться с ювелиром, потому что, например, бирюза «стареет» и меняет свою окраску, сапфир может потемнеть, а топаз, наоборот, утратить цвет.

Желательно покупать оба кольца в один и тот же день в одном и том же месте, что является хорошим предзнаменованием крепких семейных отношений и взаимной любви.

Как не ошибиться с покупкой колец

Несколько раз примерьте кольцо, чтобы удостовериться, что оно вам по размеру. Ведь потерять его — примета хуже некуда: к развалу брака! Если украшение с камнем, то убедитесь, что он подходит вам. Положите кольцо на ладонь правой руки. Левую руку при этом приблизьте к камню и немного подержите. Если вы почувствовали тепло и умиротворение, смело покупайте кольцо. Если веет холодом, значит, брать не стоит.