НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБЛАЧИЛИ — 13 СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ ТАЙНО ПРАВЯТ МИРОМ

Действительно ли эти люди из 13 семей иллюминатов тайно влияют на средства массовой информации , тайно правят миром за занавесом? Большинство теоретиков Заговора поверили ,что это правда, но давайте рассмотрим по-лучше.
«Humansarefree» сообщают : Теневые силы, стоящие за «Новым Мировым Порядком » (НМП) последовательно претворяют в жизнь план установления полного контроля над человечеством и ресурсами нашей планеты. Дэвид Айк назвал это как «Тоталитарное на цыпочках», потому что «они» шагают маленькими шагами к нашему полному и окончательному порабощению.
В результате, множество людей не знают о том, что их постепенно лишают независимости, в то время как сила осьминога НМП неуклонно растет.
Теневые силы , стоящие на повестке дня НМП?
Где-то рядом, на самой вершине пирамиды, расположилась элитарная организация, известная как Совет 13 семей и управляет всеми основными мировыми событиями. Как следует из названия, Совет состоит из топ-13 самых влиятельных семей на Земле.
Большинство людей начинают понимать, что 99% населения Земли находится под контролем «элиты» одного процента, но Совет из 13 семей состоит из менее 1% от 1% «элиты» и никто на Земле не может подать заявку на членство в этом Совете. По их мнению, они имеют право на власть над остальной частью всех нас, потому что они являются прямыми потомками древних богов и считают себя королевскими.
Эти семьи являются:
Ротшильд (Байер или Бауэр)
Брюс
Кавендиш (Кеннеди)
Медечи
Ганновер
Габсбург
Крупп
Плантагенетов
Рокфеллер
Романов
Синклер (Сент-Клеры)
Варбург (дель Бланко)
Виндзор (Саксен-Кобург-Готе)
(Лично я подозреваю, что это может быть не полный перечень, и некоторые очень мощные клоны до сих пор неизвестны нам).
Династия Ротшильдов, безусловно, самый мощный — видимый — с родословной на Земле и их оценка богатства составляет около 500 триллионов $$$! Они осуществляют свою власть через мировую банковскую империю, которая почти полностью принадлежит им.
Наиболее важные учреждения, которые работают на НМП и полностью поработили нас, это:
Лондонский Сити (финансы, контролируемые Ротшильдами) — НЕ является частью Великобритании
Федеральная резервная система США (финансирование — частный банк, принадлежащий Ротшильдам) — НЕ является частью США
Ватикан (идеологическая обработка, обман и тактика запугивания) — НЕ является частью Италии
Вашингтон, округ Колумбия (военный, ум программирования, промывания мозгов и депопуляции) — НЕ является частью США
Все приведенные выше учреждения работают как отделенные государства, действуя по своим собственным законам, следовательно , нет никакого законного суда на Земле , который мог бы когда — либо привлечь их к ответственности.
Множество тайных обществ в существующих на сегодняшний день, действуют как филиалы мега-корпораций, которые принадлежат Совету 13 семей.
Промывания мозгов
Другим инструментом массового порабощения, которое они используют против нас, является так называемая система образования. Школы не такие какими они были раньше, дети учатся не думая запоминать и не сомневаясь слушаться. На самом деле, эта созданная система образования чрезвычайно дорогая для того, чтобы получить специальность для работы и так же устаревшая для эпохи Интернета.
«Почему устаревшая?» — вы можете спросить. Потому что Интернет предоставляет нам свободный доступ практически к неограниченному объему информации.Так почему же мы до сих пор платим огромные суммы денег за государственное образования? Потому что мировая «элита» требует, чтобы наши дети учились подчиняться , а не развивать мышление.
Что мы можем с этим сделать?
Сейчас вера человечества висит на волоске, поскольку контроль спрута НМП распространяется все шире и шире. С одной стороны, мы находимся в шаге от нашего полного порабощения, но, с другой стороны, мы могли бы легко разрушить пирамиду их власти, просто объединившись против обмана с их стороны и осуществив мирную революцию в умах, сердцах и душах людей.
Я спрашивал себя в течение многих лет, что является их самым главным оружием порабощения. Является ли это низкий уровень образования в сочетании с постоянной идеологической обработкой? Это страх, порожденный религией? Является ли этот страх быть наказанным (заключенным в тюрьму или быть убитым) системой, или это невидимое порабощение денежной системы?
На мой взгляд, все вышеперечисленное в сочетании оказало огромное влияние на наше общество и наши мысли, но их главное оружие это безусловно финансовая система!
Валютные рабы
Финансовая система скрытно поработили наш вид, и теперь нас в настоящее время используют в качестве валютных рабов. Мы работаем с 9 до 5 каждый день, в скучных и угнетающих условиях, не стимулируясь ничем творческим или конструктивным.
В большинстве случаев, единственным мотивом для продвижения по работе является увеличение зарплаты — и независимо от того, как тяжело мы работаем, кажется , нам всегда не достаточно денег.
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мега-корпорации (пожинающие $ млрд / год прибыли) платят десятки миллионов их руководителям и как можно ближе к минимальной заработной плате для остальных сотрудников?
Это было тщательно разработано, потому что человек, который постоянно находится «на грани», никогда не будет иметь время для самообразования, самоанализа и — в конечном счете — духовного пробуждения.
Разве это наша главная цель на Земле? Для того чтобы стать духовными существами (а духовными, я, очевидно, не имею в виду религиозными) и завершить цикл воплощения?
«Им» не нужны образованные люди, которые способны к критическому мышлению и имеют духовные цели. Нет, такого рода люди опасны для создания!
«Им» нужны покорные «роботы», у которых хватит ума для того, чтобы управлять машинами и поддерживать систему в рабочем состоянии, но которые будут достаточно глупыми, чтобы задавать вопросы.
Деньги это око «дьявола»
Все те что из самых больших проблем в мире имеют свои корни глубоко укоренились в финансовой чуме: войны являются прибыльными, болезни являются прибыльными, разграбление Земли выгодно, человеческое рабство и безчеловечные условия труда выгодны.
Наши лидеры развращены деньгами, и всеобщая миссия человечества на Земле была также подменена деньгами.
Так почему, в первую очередь, нам нужна финансовая система? На самом деле, мы не нуждаемся в ней (по крайней мере, уже не нуждаемся). Наша планета не берет с нас ни копейки за использование ее природных богатств, и мы располагаем технологиями, позволяющими добывать их без применения физического труда.
(Читайте статью по теме: Вершина пирамиды: Ротшильды, британской короны и Ватикан правит миром.)
Какое Решение?
Если ближе к делу, то существуют «блестящие умы», которые десятилетиями рассуждают о сырьевой экономике. Одним из таких примеров является господин Жак Фреско, выдающийся промышленный дизайнер и прикладной социолог, который потратил большую часть своей жизни на проектирование будущего.
Города, предложенные г-ном Фреско будет построены автономными строительными роботами и будут экологически чистыми и самодостаточными без землетрясения и пожаров.
Другие люди уже обсуждают план перехода к экономике будущего, где деньги больше не нужны, и всем людям будут предложены лучшие условия для достижения своих самых высоких потенциалов — все на благо нашего человечества в целом.
Итак, мой вопрос заключается в следующем: мы готовы принять будущее и избавиться от контроля над «элитой» в мире без денег, или мы будем продолжать позволять властвовать Новому Мировому Порядку?
источник
Автор статьи : Жаки Мерфи
Перевод : Марина Вудс
Предложенная новость: Денис Захаров
больше информации: http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=2676
7 thoughts on “НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБЛАЧИЛИ — 13 СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ ТАЙНО ПРАВЯТ МИРОМ”
Каждая система стремится к гармонии.Как только масса энтропийной энергии достигнет своей критической точки защитные силы данной системы начинают активно спасать всю систему от разрушения.Также и на Земле —глобальное отравление всей эко системы,Воздействие группы людей на массовое сознание населения для достижения своих целей. Всё это приведёт к многочисленным катаклизмам по всему миру.Тогда будет не до денег.
Было опубликовано 9.07.2011г
Когда речь идет о деньгах и, что они властвуют над миром, то в качестве примера обычно приводят знаменитую фразу Майера Амшеля Ротшильда произнесенную еще в начале девятнадцатого века: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!» Только вот что кроется за словами, высказанными М.Ротшильдом, осталось тайной. Почему М. Ротшильд назвал именно деньги, а не как обычно принято требовать власть или вооруженного насилия над народом для повиновения? Но зверь знал свое имя и вложил мысль М. Ротшильду, которую тот произнес. Публичное высказывание было преподнесено как мудрое изречение М.Ротшильда. Потому что зверь знает, что кроется за словом ДЕНЬГИ (ДЕНЬ ГИбели было началом их появления). СЛОВО «ДЕНЬГИ» — ЭТО ИМЯ ЗВЕРЯ. Об имени зверя сказано в Откровении Иоанна Евангелие глава 13, стих 17, но само имя сокрыто. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или ИМЯ ЗВЕРЯ, или число имени его». До сего времени было скрыто имя зверя, но приходит время и Господь открывает тайное. М.Ротшильд, сам того не зная, произнес имя зверя (деньги) народам мира, чтобы они знали на что «молиться» (держали мысли о деньгах). Миллиарды людей бегут в беличьем колесе, вырабатывая для Финансовой Империи (зверь) энергию (нечистый дух), которая дается только элите (возвысившаяся плоть служит зверю) на самом верху иерархической пирамиды. В конечном счете, все работают на банки, потому, что деньги создаются в банках и заканчиваются в банках. Если брать построение иерархической власти зверя, то получается, что М.Ротшильд стоял на первой ступени от зверя. А зверь, имеет власть над народами, то и распространение власти на народы начиналось с таких как М. Ротшильд. Так невидимая власть зверя стала проявляться в народах, через видимые плоти мира служащие зверю. Вопрос ко всем. Кто из вас приобретает товары, продукты или услуги без ДЕНЕГ (ИМЯ ЗВЕРЯ)??? В нынешние времена без денег ничего нельзя ни купить, ни продать. Имеешь имя зверя (ДЕНЬГИ – день гибели), можешь купить, начиная от хлеба и заканчивая … Не имеешь имени зверя (деньги) ничего не купишь. Или кто – то приобретает продукты и товары без ДЕНЕГ??? Откровением от Господа дано имя зверя для всех народов мира. Каждый из вас, держащий в руках деньги, знайте, что вы держите ИМЯ ЗВЕРЯ и в это время вы надеетесь на него, чтобы удовлетворить свои потребности в товарах, продуктах или услугах. Все, как говорят, приехали!!! Ибо было сказано в Писаниях, что поклонятся народы имени (деньги) и образу зверя. Кто опровергнет Слово Божие??? Исполнилось пророчество Иоанна Богослова о звере багряном, на котором сидит блудница. Зверь, имея власть над народами, заковал их цепями рабства и ослепил умы. Вот такая разница получается между лжеучением, которому нас учили преподаватели в школах, институтах и истиной, данной через Иисуса Христа.
Мы готовы принять будущее и избавиться от контроля над «элитой» в мире без денег!
Содержание статьи несколько не соответствует названию. На мой взгляд название «Как и зачем 13 семей правят нами и куда мы с ними идём» несло бы больший смысл статьи.
Я за. Привет. За развитие а не прожигание ресурсов.
По существу верно,все тринадцать,может и больше,но одно НО!,главарь кто???,и куда уходят средства???,,третье эти как их жулики,не свободны!!!,есть хозяин,то бишь некое существо,инородного происхождения,оно собирает дань с этих предателей,или как я класифицирую их мутанты,то бишь получеловеческие существа,ухайдахов главаря,можно расчитывать на ПОБЕДУ!!!,ИНАЧЕ НИКАК,вариант есть но надо быть довольно продвинутым Магом Мистиком,и Аскетом,дабы совершить Сие!!!,далее по факту,Надобно альтернативная организация!!!,без этого никаких!!!,по моим подсчётам достаточно сотни сотрудников,которые будут реально действовать,то бишь Создание Силового поля,для включения системы,главное,обучение методике действия,то бишь,технологии имеются,надобно лишь сотрудники,готовые следовать именно этим методикам,сии знания мной почерпнуты,из древнейших времён,это реально опробовано,и работает беотказно,получше чем компьтеры,так потихоньку эксперементируем,с включением повышенного осознания…..