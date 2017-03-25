НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБЛАЧИЛИ — 13 СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ ТАЙНО ПРАВЯТ МИРОМ

Действительно ли эти люди из 13 семей иллюминатов тайно влияют на средства массовой информации , тайно правят миром за занавесом? Большинство теоретиков Заговора поверили ,что это правда, но давайте рассмотрим по-лучше.

«Humansarefree» сообщают : Теневые силы, стоящие за «Новым Мировым Порядком » (НМП) последовательно претворяют в жизнь план установления полного контроля над человечеством и ресурсами нашей планеты. Дэвид Айк назвал это как «Тоталитарное на цыпочках», потому что «они» шагают маленькими шагами к нашему полному и окончательному порабощению.

В результате, множество людей не знают о том, что их постепенно лишают независимости, в то время как сила осьминога НМП неуклонно растет.

Теневые силы , стоящие на повестке дня НМП?

Где-то рядом, на самой вершине пирамиды, расположилась элитарная организация, известная как Совет 13 семей и управляет всеми основными мировыми событиями. Как следует из названия, Совет состоит из топ-13 самых влиятельных семей на Земле.

Большинство людей начинают понимать, что 99% населения Земли находится под контролем «элиты» одного процента, но Совет из 13 семей состоит из менее 1% от 1% «элиты» и никто на Земле не может подать заявку на членство в этом Совете. По их мнению, они имеют право на власть над остальной частью всех нас, потому что они являются прямыми потомками древних богов и считают себя королевскими.

Эти семьи являются:

Ротшильд (Байер или Бауэр)

Брюс

Кавендиш (Кеннеди)

Медечи

Ганновер

Габсбург

Крупп

Плантагенетов

Рокфеллер

Романов

Синклер (Сент-Клеры)

Варбург (дель Бланко)

Виндзор (Саксен-Кобург-Готе)

(Лично я подозреваю, что это может быть не полный перечень, и некоторые очень мощные клоны до сих пор неизвестны нам).

Династия Ротшильдов, безусловно, самый мощный — видимый — с родословной на Земле и их оценка богатства составляет около 500 триллионов $$$! Они осуществляют свою власть через мировую банковскую империю, которая почти полностью принадлежит им.

Наиболее важные учреждения, которые работают на НМП и полностью поработили нас, это:

Лондонский Сити (финансы, контролируемые Ротшильдами) — НЕ является частью Великобритании

Федеральная резервная система США (финансирование — частный банк, принадлежащий Ротшильдам) — НЕ является частью США

Ватикан (идеологическая обработка, обман и тактика запугивания) — НЕ является частью Италии

Вашингтон, округ Колумбия (военный, ум программирования, промывания мозгов и депопуляции) — НЕ является частью США

Все приведенные выше учреждения работают как отделенные государства, действуя по своим собственным законам, следовательно , нет никакого законного суда на Земле , который мог бы когда — либо привлечь их к ответственности.

Множество тайных обществ в существующих на сегодняшний день, действуют как филиалы мега-корпораций, которые принадлежат Совету 13 семей.

Промывания мозгов

Другим инструментом массового порабощения, которое они используют против нас, является так называемая система образования. Школы не такие какими они были раньше, дети учатся не думая запоминать и не сомневаясь слушаться. На самом деле, эта созданная система образования чрезвычайно дорогая для того, чтобы получить специальность для работы и так же устаревшая для эпохи Интернета.

«Почему устаревшая?» — вы можете спросить. Потому что Интернет предоставляет нам свободный доступ практически к неограниченному объему информации.Так почему же мы до сих пор платим огромные суммы денег за государственное образования? Потому что мировая «элита» требует, чтобы наши дети учились подчиняться , а не развивать мышление.

Что мы можем с этим сделать?

Сейчас вера человечества висит на волоске, поскольку контроль спрута НМП распространяется все шире и шире. С одной стороны, мы находимся в шаге от нашего полного порабощения, но, с другой стороны, мы могли бы легко разрушить пирамиду их власти, просто объединившись против обмана с их стороны и осуществив мирную революцию в умах, сердцах и душах людей.

Я спрашивал себя в течение многих лет, что является их самым главным оружием порабощения. Является ли это низкий уровень образования в сочетании с постоянной идеологической обработкой? Это страх, порожденный религией? Является ли этот страх быть наказанным (заключенным в тюрьму или быть убитым) системой, или это невидимое порабощение денежной системы?

На мой взгляд, все вышеперечисленное в сочетании оказало огромное влияние на наше общество и наши мысли, но их главное оружие это безусловно финансовая система!

Валютные рабы

Финансовая система скрытно поработили наш вид, и теперь нас в настоящее время используют в качестве валютных рабов. Мы работаем с 9 до 5 каждый день, в скучных и угнетающих условиях, не стимулируясь ничем творческим или конструктивным.

В большинстве случаев, единственным мотивом для продвижения по работе является увеличение зарплаты — и независимо от того, как тяжело мы работаем, кажется , нам всегда не достаточно денег.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мега-корпорации (пожинающие $ млрд / год прибыли) платят десятки миллионов их руководителям и как можно ближе к минимальной заработной плате для остальных сотрудников?

Это было тщательно разработано, потому что человек, который постоянно находится «на грани», никогда не будет иметь время для самообразования, самоанализа и — в конечном счете — духовного пробуждения.

Разве это наша главная цель на Земле? Для того чтобы стать духовными существами (а духовными, я, очевидно, не имею в виду религиозными) и завершить цикл воплощения?

«Им» не нужны образованные люди, которые способны к критическому мышлению и имеют духовные цели. Нет, такого рода люди опасны для создания!

«Им» нужны покорные «роботы», у которых хватит ума для того, чтобы управлять машинами и поддерживать систему в рабочем состоянии, но которые будут достаточно глупыми, чтобы задавать вопросы.

Деньги это око «дьявола»

Все те что из самых больших проблем в мире имеют свои корни глубоко укоренились в финансовой чуме: войны являются прибыльными, болезни являются прибыльными, разграбление Земли выгодно, человеческое рабство и безчеловечные условия труда выгодны.

Наши лидеры развращены деньгами, и всеобщая миссия человечества на Земле была также подменена деньгами.

Так почему, в первую очередь, нам нужна финансовая система? На самом деле, мы не нуждаемся в ней (по крайней мере, уже не нуждаемся). Наша планета не берет с нас ни копейки за использование ее природных богатств, и мы располагаем технологиями, позволяющими добывать их без применения физического труда.

(Читайте статью по теме: Вершина пирамиды: Ротшильды, британской короны и Ватикан правит миром.)

Какое Решение?

Если ближе к делу, то существуют «блестящие умы», которые десятилетиями рассуждают о сырьевой экономике. Одним из таких примеров является господин Жак Фреско, выдающийся промышленный дизайнер и прикладной социолог, который потратил большую часть своей жизни на проектирование будущего.

Города, предложенные г-ном Фреско будет построены автономными строительными роботами и будут экологически чистыми и самодостаточными без землетрясения и пожаров.

Другие люди уже обсуждают план перехода к экономике будущего, где деньги больше не нужны, и всем людям будут предложены лучшие условия для достижения своих самых высоких потенциалов — все на благо нашего человечества в целом.

Итак, мой вопрос заключается в следующем: мы готовы принять будущее и избавиться от контроля над «элитой» в мире без денег, или мы будем продолжать позволять властвовать Новому Мировому Порядку?

источник

Автор статьи : Жаки Мерфи

Перевод : Марина Вудс

Предложенная новость: Денис Захаров

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