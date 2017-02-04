Найдено африканское племя людоедов говорящее на чистейшем русском языке!

Жестокое племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов.

По словам собеседника агентства, племя обнаружено в Восточной Африке, недалеко от границы с Танзанией. «Эти люди довольно опасны, так как всех людей воспринимают как еду, — рассказал А. Желтов. — Во время контакта экспедиции с ними, мы держали наготове оружие для самозащиты.

Впрочем, вождь племени понимал, что конфликт с нами ему не выгоден. Племя ничем не вооружено, кроме палок и камней, а у нас были охотничьи ружья — почти у каждого члена экспедиции». Безоружным путешествовать по дикой Африке очень опасно, — пояснил собеседник агентства.

«Самым большим сюрпризом для нас оказалось, что родной язык племени — русский, — рассказал А. Желтов. — Причем, с нами в экспедиции была академик, зав. кафедрой Института русского языка Вера Ильинична Борисоглебская, так она утверждает, что племя говорит на чистейшем, красивом русском языке дворян XIX века, на котором говорили Пушкин и Толстой».

Когда племя людоедов предлагало гостям попробовать их фирменное блюдо «Зажаренное на костре мясо врага», они спрашивали «Не угодно ли будет покушать, любезные гости?». А когда участники экспедиции отказывались, людоеды сокрушались: «Ах, как нам жаль, право». «Мы пробыли в гостях у племени русских людоедов полдня, — рассказал А. Желтов. — Но мы так и не выяснили, почему они говорят по-русски». Этот вопрос еще предстоит выяснить ученым.

«Испокон века наше племя говорит на этом могучем, прекрасном и великом языке», — передает А. Желтов слова вождя племени. По словам собеседника агентства, численность племени идет на убыль. Это уникальное племя людоедов, говорящих по-русски, ведет свою Летопись.

Согласно сделанным там записям, пять лет назад их было около тысячи, в прошлом году чуть менее двухсот, а сейчас осталось только 72 человека.

«Они едят друг друга», — пояснил собеседник агентства.

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