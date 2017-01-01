Найдено африканское племя людоедов говорящее на чистейшем русском языке!

Жестокое племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов.

По словам собеседника агентства, племя обнаружено в Восточной Африке, недалеко от границы с Танзанией. «Эти люди довольно опасны, так как всех людей воспринимают как еду, — рассказал А. Желтов. — Во время контакта экспедиции с ними, мы держали наготове оружие для самозащиты.

Впрочем, вождь племени понимал, что конфликт с нами ему не выгоден. Племя ничем не вооружено, кроме палок и камней, а у нас были охотничьи ружья — почти у каждого члена экспедиции». Безоружным путешествовать по дикой Африке очень опасно, — пояснил собеседник агентства.