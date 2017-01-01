Найден источник, из которого могли пить Адам и Ева

Канадским геологам удалось обнаружить очень древний источник воды, с которого, предположительно, пили Адам и Ева.
Сообщили об этом группа ученых из университета Торонто. Во время своей экспедиции ими был обнаружен священный источник, который претендует на звание самого старого на Земле.
Целью экспедиции ученых был поиск первичного (законсервированного) водоема, и им это действительно удалось. Подземный водный бассейн был найден в Канаде. Согласно предварительным оценкам его возраст может достигать 1,5 миллиардов лет.
Исследователи также провели химический анализ воды, по результатам которого выяснилось, что в жидкости имеются газы ксенон, гелий и аргон.
Внешне бассейн напоминает форму куда, размеры которого составляют 1,5 на 2 километра. Обнаружить его удалось под городом Торонто, в результате обрушивания шахты, разработка которой велась в конце девятнадцатого столетия.
В данный момент времени специалисты продолжают проводить химические анализы воды, а также пытаются выявить в жидкости древнейшие микроорганизмы, которые обитали на нашей планете еще 1,5 миллиарда лет тому назад.
Геологи также предполагают, что ниже обнаруженного ими водного бассейна находится еще более древнейший источник, поисками которого ученые планируют заняться уже весной текущего года.
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