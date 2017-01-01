Найден источник, из которого могли пить Адам и Ева

Канадским геологам удалось обнаружить очень древний источник воды, с которого, предположительно, пили Адам и Ева.

Сообщили об этом группа ученых из университета Торонто. Во время своей экспедиции ими был обнаружен священный источник, который претендует на звание самого старого на Земле.

Целью экспедиции ученых был поиск первичного (законсервированного) водоема, и им это действительно удалось. Подземный водный бассейн был найден в Канаде. Согласно предварительным оценкам его возраст может достигать 1,5 миллиардов лет.