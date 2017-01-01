Наивный, избрав путь к просветлению, в какую тюрьму ты спрятал свою темную сторону?
Я видел йогов, грезящих о женщине, монахов, мечтающих о семье, и вегетарианцев, жаждущих мяса.
Неужели ты решил, что их путь правильнее, если они навесили на себя ярлыки и зарыли свои желания глубоко в землю?
Не их ли примеру ты собирался следовать?
От этой скрытой жажды они разрушаются, гниют изнутри – они не поняли главного, они поставили форму выше содержания.
Убегая от чего-то, ты никуда не придешь.
Ты поднимешься на вершину горы, только из жажды увидеть всё сверху, а не потому, что тебе тяжело внизу.
Если тебе мешают камни в твоем рюкзаке, ты возьмешь их и в этот поход, и поверь мне, они не дадут тебе подняться, ты почувствуешь их тяжесть не дойдя до вершины, и словно оковы они не дадут тебе сделать следующий шаг.
Ты скатишься вниз, ты пойдешь ко дну из-за того, что грузом лежит у тебя внутри.
Отвергая противоположность тому, что ты назвал добродетелью, ты создал предпосылки для гражданской войны внутри себя.
Ты, словно ребенок, закрыл глаза руками и решил что спрятался.
Даже если сейчас внутри затишье, поверь мне, это затишье перед бурей.
Все то, что ты так тщательно прятал от самого себя и других рано или поздно прорвется наружу.
Только приняв все стороны своей души, осознав что нет плохого и хорошего, ты обретешь целостность.
Может ли хороший человек говорить или думать о других плохо?
В какие рамки ты загнал себя? Какую роль ты играешь и для кого?
Если ты смотришь на себя в зеркало глазами толпы, что ты видишь?
Ничего.
Тебя нет. Одна шелуха.
Эти двое людей, что живут внутри тебя.
Все эти люди внутри тебя, как ты с ними уживаешься, когда один хочет напиться, другой уйти в монастырь, третий танцевать, а четвертый перестать задаваться всеми этими вопросами и начать жизнь сначала?
Кому ты даешь право голоса — не тому ли, кто вызывает одобрение толпы?
Внутри тебя столько людей, сколько звезд на небе, и каждый хочет что-то сказать, и каждый считает что прожить эту жизнь должен непременно он.
Прими их всех, дай им всем право быть, жить и существовать.
Приняв их, ты дашь им возможность объединиться для общего дела, и тогда, возможно, что-то сдвинется с мертвой точки, ты что-то про себя поймешь.Отрицая плохое в себе, ты убиваешь и хорошее. Одно без другого невозможно.
Только ты называешь что-то плохим, а что-то хорошим, пока оно не названо — оно целостно, оно из одного источника.
Одного, понимаешь?
Ты начнешь учиться, только согласившись с тем, что ничего не знаешь.
Ты можешь полюбить, если признаешься себе что ненавидишь.
Когда-то каждому любящему пришлось признать, что он ненавидит всех, включая себя, с этого начинается любовь — к себе, к одному человеку, ко всем людям и вообще ко всему сущему.
До этого она лишь слово, за которым прячутся ненависть, эгоизм и страх.
Прими свою двойственность, все свои темные и светлые стороны, и ты обретёшь понимание того, кто ты на самом деле.
Не бойся тишины – услышь в ней всю правду о себе.
И я обещаю, ты обретешь себя в себе, всё в себе и себя во всём, ты сольешься со всем и благодаря этому расширишься.
Тишина Души