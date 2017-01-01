Наивный, избрав путь к просветлению, в какую тюрьму ты спрятал свою темную сторону?

Я видел йогов, грезящих о женщине, монахов, мечтающих о семье, и вегетарианцев, жаждущих мяса.

Неужели ты решил, что их путь правильнее, если они навесили на себя ярлыки и зарыли свои желания глубоко в землю?

Не их ли примеру ты собирался следовать?

От этой скрытой жажды они разрушаются, гниют изнутри – они не поняли главного, они поставили форму выше содержания.

Убегая от чего-то, ты никуда не придешь.

Ты поднимешься на вершину горы, только из жажды увидеть всё сверху, а не потому, что тебе тяжело внизу.

Если тебе мешают камни в твоем рюкзаке, ты возьмешь их и в этот поход, и поверь мне, они не дадут тебе подняться, ты почувствуешь их тяжесть не дойдя до вершины, и словно оковы они не дадут тебе сделать следующий шаг.

Ты скатишься вниз, ты пойдешь ко дну из-за того, что грузом лежит у тебя внутри.

Отвергая противоположность тому, что ты назвал добродетелью, ты создал предпосылки для гражданской войны внутри себя.

Ты, словно ребенок, закрыл глаза руками и решил что спрятался.

Даже если сейчас внутри затишье, поверь мне, это затишье перед бурей.

Все то, что ты так тщательно прятал от самого себя и других рано или поздно прорвется наружу.

Только приняв все стороны своей души, осознав что нет плохого и хорошего, ты обретешь целостность.

Может ли хороший человек говорить или думать о других плохо?

В какие рамки ты загнал себя? Какую роль ты играешь и для кого?

Если ты смотришь на себя в зеркало глазами толпы, что ты видишь?

Ничего.

Тебя нет. Одна шелуха.

Эти двое людей, что живут внутри тебя.

Все эти люди внутри тебя, как ты с ними уживаешься, когда один хочет напиться, другой уйти в монастырь, третий танцевать, а четвертый перестать задаваться всеми этими вопросами и начать жизнь сначала?

Кому ты даешь право голоса — не тому ли, кто вызывает одобрение толпы?

Внутри тебя столько людей, сколько звезд на небе, и каждый хочет что-то сказать, и каждый считает что прожить эту жизнь должен непременно он.

Прими их всех, дай им всем право быть, жить и существовать.

Приняв их, ты дашь им возможность объединиться для общего дела, и тогда, возможно, что-то сдвинется с мертвой точки, ты что-то про себя поймешь.Отрицая плохое в себе, ты убиваешь и хорошее. Одно без другого невозможно.

Только ты называешь что-то плохим, а что-то хорошим, пока оно не названо — оно целостно, оно из одного источника.

Одного, понимаешь?

Ты начнешь учиться, только согласившись с тем, что ничего не знаешь.

Ты можешь полюбить, если признаешься себе что ненавидишь.

Когда-то каждому любящему пришлось признать, что он ненавидит всех, включая себя, с этого начинается любовь — к себе, к одному человеку, ко всем людям и вообще ко всему сущему.

До этого она лишь слово, за которым прячутся ненависть, эгоизм и страх.

Прими свою двойственность, все свои темные и светлые стороны, и ты обретёшь понимание того, кто ты на самом деле.

Не бойся тишины – услышь в ней всю правду о себе.

И я обещаю, ты обретешь себя в себе, всё в себе и себя во всём, ты сольешься со всем и благодаря этому расширишься.

Тишина Души