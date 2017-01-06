На Земле живет только 600 миллионов людей?

С далекой древности практически все народы знали о существовании параллельных реальностей. Эти знания нашли отражение в космогонии, космологии,мифологии этих народов. Представления о существовании различных реальностей, в которых обитают другие существа, а также той реальности, куда уходят души людей после смерти физического тела, имеют и практически все религии. И даже рациональная наука подошла вплотную к концепции многомерной Вселенной, состоящей из различных параллельных миров.

Одним из таких исследователей «аномальной» деятельности параллельных миров является российский физик В.Рогожкин, директор научно-исследовательского центра «ЭНИО». И вот, как он это комментирует: «Все человечество живет в заблуждении как будто мы находимся в трехмерном пространстве. На самом деле мы живем в многомерном мире и этот многомерный мир мы воспринимаем на 3,14. Где 3 — это длина, ширина, высота, а 0,14 — это время, константа времени, т.е. то, на сколько человек способен уходить либо в прошлое, либо в будущее.

Физики давно знают о том, что мир многомерен. В наше время есть некие константы. Что такое полтергейст — это и есть нарушение констант, т.е. когда меняются некие физические постоянные и мы сталкиваемся с параллельными мирами… Человек — он не только эта физическая оболочка. На самом деле человек многомерен, также как и Мироздание. И проекция нашей многомерной сущности она может быть и здесь на Земле и где-нибудь в другой галактике, но мы взаимосвязаны. При этом, информация передается мгновенно, поскольку наша мысль мгновенно распространяется на любые расстояния.

В высших измерениях нет понятия расстояние, масса, время. Эти миры функционируют совершенно по-другому принципу. Но наша цивилизация пока еще представляет из себя нечто «зарождающееся в коконе» и Высший Разум пока не дает нам раскрыть этот «кокон». Потому что у нас колоссальное количество агрессии. Вы посмотрите, если задать вопрос: «Кто для человека представляет самую большую опасность в ночном лесу?», 70% в среднем по всему миру ответили — человек…

Магию нам «подбросили» пришельцы. Т.е., что такое магия? Бездумный, непонимаемый выход в многомерие… У нас был реальный случай. В Крымске девочка вышла из дома и села в автобус. Ей нужно было проехать несколько остановок до библиотеки. Никто не помнит как она выходила из автобуса. Что садилась видели, как она выходила — не видели. Родители к нам прибежали в панике, что ребенок исчез. В этом маленьком городе всех подняли на ноги и не могут найти.

Мы провели коррекцию, т.е. увидели — да, изъятие. Мы их заставили ее вернуть. Она вернулась в запертый номер гостиницы в Новороссийске в этот же день. Горничная проходила по коридору и услышала стук в дверь изнутри. Когда открыли дверь, эта девочка оказалась там…»

Так, может быть многочисленные похищения людей — это дело рук отнюдь не инопланетян, а пришельцев из других параллельных миров? Не случайно, ведь часть уфологов придерживаются именно такой версии. Но зачем им нужны все эти похищения? Только ли для того, чтобы проводить генетические эксперименты?

Есть такая версия, что изучая людей, они создают их «матрицы» — клонов, которые выполняют неведомые нам задачи в нашем мире, при этом внешне не отличаясь от простых людей. Именно они часто выступают в роли псевдо-скептиков, высмеивающих и дискредитирующих те области знания, которые для человечества считаются «запретными». Видимо, в этом и состоит одна из задач, как минимум, части из них — любыми путями удерживать человечество подальше от этих знаний, способных «пробудить» возможности нашего сознания.

В пользу того, что большая часть из 7,5 млрд населения Земли на самом деле людьми не являются поддерживает и физик В.Рогожкин. Вот, что он заявил по этому поводу: «Население Земли — 7,5 млрд, а откуда они берутся? Если душа проходит перерождение в следующее воплощение, то по оценкам наших космистов, таких как Вернадский и Чижевский, они считали, что на Земле максимум 600 млн. населения может быть. А откуда взялись остальные? Это — «матрицы», пустышки. Если взять реально «посмотреть», то их нет.

Вся эта официальная статистика придумана для людей и люди считают, что нас действительно так много. Но, если разобраться, то людей на Земле очень мало. Пусть пришельцы эти свои «матрицы»-дубликаты забирают отсюда. Чтобы на Земле осталась реальная цивилизация».

Итак, на Земле, в нашем мире кроме обычных людей обитают биороботы-клоны, созданные пришельцами. Наверняка живут и те из пришельцев, которые внешне от нас почти не отличаются. Есть и рептилоидные гибриды, которые внешне выглядят как обычные люди, но имеют от нас явные генетические отличия. Они составляют клан правящей «черной аристократии», но они не так многочисленны. Честно говоря цифры, приведенные В.Рогожкиным поражают. Но с другой стороны все это «стадо» зацикленных на материальном накоплении, хищническом потребительстве, жажде власти и известности, «баранов», действительно гораздо больше напоминают биороботов-клонов, чем нормальных людей.

И, все же, думаю, что людей на нашей планете больше, чем 600 млн. Просто многие зазомбированы паразитической системой на удерживание своего сознания в полуживотном состоянии, потому и стали почти неотличимы по своему поведению и образу жизни от созданных пришельцами клонов. А может, это просто клоны пришельцев копируют поведение основной массы человечества. Все-таки не верится что нелюдей на нашей планете больше, чем людей, хотя и полностью такую вероятность исключать нельзя. Тем более, что все эти паразиты, лезущие во власть, очень напоминают существ, выведенных в каком-то инкубаторе.