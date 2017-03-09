Первая степень липкости — человек замечает, что липнет, иногда отлипает ненадолго, но при любом удобном случае липнет опять, потому что на дистанции ему голодно, холодно, страшно, нечем заполнить образовавшуюся дыру.

Вторая степень липкости — человек почти не замечает своей липкости, а когда замечает, не отлипает, а старается компенсировать «заботой», благодаря чему липнет еще сильней.

Третья степень липкости — человек не только не замечает своей липкости, но и считает, что липнут к нему, не отпускают его, держат, попрошайничают, а он иногда не выдерживает и уступает, из доброты.

Обычно липкость колеблется между двумя соседними степенями, в зависимости от уровня сил человека. Когда сил побольше (это зависит от состояния других ресурсов и физической формы) липкость меньше, а когда — стресс, липкость возрастает.

Липкость границ связана с жаждой слияния, а жажда слияния — это стремление дополнить себя чужой личностью, укрепить, получить дополнительные опоры.

На себя липкий человек опираться не может (особенно в плохом состоянии это выражено), он чувствует внутри себя зияющую дыру и хочет заполнить эту дыру поддержкой другого человека: его любовью, его одобрением, его согласием предоставить свое плечо и свои ресурсы ему в пользование.

Это очень редко рефлексируется именно так.

Чаще всего липкий человек чувствует тактильно-эмоциональный голод, он хочет услышать голос, почувствовать тепло рук, убедиться, что они со вторым «вместе». Ему и в голову не приходит, что такая жажда ненормальна, он уверен, что все любят именно так.

На самом же деле такой голод означает именно голод, вампирическую жажду чужого тепла и эмоциональной опеки.

И когда люди скучают друг по другу взаимно и голодают по теплу друг друга, это не так уж страшно (хотя лучше, когда оба стремятся друг друга согреть, а не использовать для согревания), но когда один равнодушен, закрыт, а второй испытывает голод и старается добраться до него любым способом, такая липкость подобна агрессии.

Второго не считают за субъект, его хотят использовать, не замечая его сопротивления.

Разглядеть в своей липкости агрессию — лучший способ избавиться от липкости.

Как только вы согласитесь видеть, что тянуть из человека любовь и поддержку — не только бессмысленно, но и агрессивно, вы перестанете липнуть, а дальше вы непременно начнете укреплять себя изнутри.

Именно это — путь к взрослению.

Многие голову ломают — как же повзрослеть?

Вот так вот. Перестать тянуть из других опеку, начать опекать себя изнутри.

Единственная причина липкости — отказ развивать внутренние опоры, стремление опираться на другого.

Липкий человек использует любые способы, лишь бы не отлипать, лишь бы не становиться эмоционально самостоятельным.

Он представляет самостоятельность как холод и голод в одиночестве, но на самом деле холод и голод он переживает из-за своей липкости.

Он не может согреть себя, он не может себя накормить, он выпрашивает, унижается и липнет, а его все время отталкивают.

Он живет в аду, прикрывая этот ад иллюзиями, но иллюзии не спасают.

Липкость первой степени можно считать нормальным переходом от инфантильных границ к зрелым.

Это нормально, когда сложно взрослеть и отказываться от привычек ребенка.

Если человек при этом старается стать самостоятельным и осознает, насколько он обременителен и непривлекателен, оставаясь инфантилом, процесс идет нормально и вскоре у человека разовьются навыки опираться на себя и быть опорой для других, а не наоборот.

Человек, который уже привык опираться на себя и быть опорой другим, никогда уже не будет липким.

Ему и в голову не придет унижаться, как хорошо зарабатывающий человек не будет попрошайничать и заглядывать в глаза по-собачьи, чтобы получить несколько рублей.

Для него это сродни безумию. Он не то что следует принципу «послали — иди», ему и намека достаточно, чтобы отстать, более того: он никогда ни к кому не пристает, он настроен только на взаимное удовольствие и, заметив, что удовольствие второго не так уж велико, не будет навязываться.

Избавиться от липкости первой степени не так уж сложно, если иметь правильные установки, если любить самостоятельность и видеть ее красоту.

Это все равно как закончить вуз, прийти работать в компанию и подавать всем кофе, мечтая о должности, соответствующей образованию.

Мало кто будет рад оставаться прислугой, всем понятно, что уважения и нормальной зарплаты в такой роли нельзя ожидать.

То же самое касается и липкости.

Похвали меня, утешь меня, успокой меня, вспомни обо мне, протяни мне руку, дай еще пять копеек любви на бедность.

Вот на что похожи щипцы липких людей, все время ощущающих тоску и одиночество.

Сами себя похвалите и утешьте, не насилуйте тех, кому не повезло вам понравиться.

И когда вы взамен предлагаете им свою похвалу и утешение, вы особенно нелепы.

Пока вы такие голодные и липкие, ваша похвала вообще ничего не стоит.

У вас собственные ноги разъезжаются, кого вы хотите поддержать?

Кому придет в голову опираться на вас?

Вы выглядите слишком слабыми и никому не нужными.

На второй и особенно третьей стадии липкости отрефлексировать свой вампиризм сложно, поэтому очень сложно и избавиться от него.

На второй стадии у всех почти включается штурманство.

Штурман липнет, но не хочет этого видеть, ему кажется, что он «заботится». От заботы штурманство отличается тем, что забота действительно нужна тому, о ком заботятся, а штурман — сам только и заинтересован в своей «заботе» из-за липкости своих границ.

«Привет» — говорит штурману некто, кто до этого уже сбежал от него и спрятался, но отдохнул и опять возник. «Привет, Владислав.

Как прошел твой день?

Чем ты сегодня занимался?

Не хочешь ли сходить в кино?

Я тут как раз купила для тебя два билета.

А еще у меня книжка тебе в подарок, ты когда-то о такой говорил».

Владислав уже не рад, что написал привет, он что-то мямлит, а штурман убежден, что ведет себя как взрослый самостоятельный человек, не липнет, наоборот предлагает поддержку.

Потом штурман перезвонит несколько раз и напомнит про кино и книгу, а когда Владислав откажется, пришлет с курьером то и другое.

Вот на этой стадии справиться с липкостью уже очень сложно.

Человек не видит, что он — голодный вампир, ему кажется, что он слишком щедрый и слишком заботливый, а того, что он зависимый и липкий, не замечает.

Если в ответ на вашу «заботу» человек что-то кисло мямлит или огрызается, скорее всего вы достали его своей липкостью, прикрытой ненужными дарами.

Вы не просто липнете, вы пытаетесь купить обратную связь.

Попрошайки лучше, чем вы, они хотя бы честно попрошайничают снизу, а вы делаете вид, что заботитесь сверху, чтобы выбить себе побольше любви у человека, который совсем вас не любит.

Этой степенью липкости мужчины часто страдают.

Им стыдно быть бедными попрошайками и они строят из себя важных опекунов.

В ответ они нередко получают пинки и приходят к выводу, что женщины — неблагодарные собаки.

Хотя за что вас должны благодарить? За демьянову уху?

Никто не виноват, что вы свою уху принимаете под короной за благодетельство.

На третьей стадии липкости даже штурманства своего человека отрефлексировать уже не способен.

Ему кажется, что в него вцепились и не отпускают.

В последнем письме довольно подробно описан переход со второй стадии липкости на третью.

Сначала женщина просто «заботится» о мужчине, впаривая ему ненужные экскурсии и печалясь от его равнодушия (но не отлипая и даже не думая), потом выливает на него ведро слез, решив, что очень сильно обидела его чем-то, а дальше, когда мужчина пытается слегка оказать ей поддержку, она изумляется, почему он так сильно вцепился в нее и ищет, какие же крючки она ему накидала.

Липким людям на этой стадии всегда кажется, что в них вцепились.

Они не замечают, что вцепились сами, им кажется, что они ведут себя нормально, не видят, насколько их слезы и беготня шокируют неподготовленного человека.

Они способны вынести ему мозг перфоратором жалоб, но когда человек пытается извиняться, делают вывод «он пристает ко мне, он во мне нуждается».

Наблюдая людей на третьей стадии липкости, кажется, что смотришь психологический триллер с зубастым монстром-короной в главной роли.

Хочется комикс про злую корону для вас нарисовать.

Что я в ближайшее время, наверное, и сделаю.

Автор: Марина Комиссарова

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