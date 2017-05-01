МЫСЛЕОБРАЗЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Все обстоятельства и события в Вашей жизни всецело

зависят от качества Ваших мыслей.

М. Монтень

Каждая Ваша мысль становится росчерком в книге Вашей жизни.

Д. Локк

Мысль — это удивительная энергия Вселенной, порождаемая человеком. Для мысли, как особой формы энергии, не существует таких понятий, как скорость и расстояние. Энергетическая сила мысли всепроникающая и всеобъемлемая. Любая мысль, когда-либо рождённая, записывается во «Вселенский компьютер» и способна храниться в нём бесконечно или, точнее, до тех пор, пока будет существовать сама Вселенная.

Мысль — это удивительный инструмент для преобразования действительности Мысли живут в невидимом измерении. Это измерение находится между материальным миром, в котором живёт человек, и Вселенной. Человек действует всегда, поскольку всегда мыслит, даже если он этого не осознает. Когда человек мыслит, он все время что-то притягивает или что-то

отталкивает от себя.

Мысль представляет собой особую утонченную форму материи и довольно грубую форму духа. Материя есть грубая форма духа, а дух — тонкая форма материи. Когда мы думаем, мы распространяем вокруг себя вибрации особых энергетических колебаний, которые на материальном уровне так же реальны, как газ, жидкость или твёрдое тело. Мы не видим мысли (к примеру, как и не видим газ), мы не можем обонять или определить вкус мысли (так же, как не можем обонять и понять вкус чистого воздуха), однако мы можем уловить мысль и почувствовать её воздействие внутри.

Жизнь — это то, что мы творим из собственной глубины благодаря нашему мышлению. Подлинная причина всего сущего — в духе, а не в материи. Мы думаем, что исключительно внешние обстоятельства управляют нами, на самом же деле только внутренние изменения способны оказать влияние на внешние обстоятельства, только благодаря изменениям внутри себя мы можем освободиться от многих рабских зависимостей внешних обстоятельств. Наши мысли творят нашу действительность, наполняя её новыми испытаниями, а с ними и новым «научением» чему-то. Именно благодаря активности наших мыслей действительность приходит в нашу жизнь. Мысли способны записывать информацию в наше тело.

Продемонстрируем приведенное выше положение на примере. Предположим, что Вами овладела мысль о том, что жизнь давит на Вас. Получив указание от разума (мысли), что необходимо делать, подсознание буквально будет использовать данное утверждение (указание). В результате по нервам в области шеи и плеч будут поступать импульсы, которые заставят мышцы в этой области сокращаться определённым образом. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока подобное сокращение мускульной системы организма не станет привычным и мышцы не застынут в определённом положении. Со временем плечи и шея согнуться к земле, что действительно укажет на то, что «жизнь давит на нас». Подобное убеждение, что «жизнь давит», отразится и на всём организме: позвоночнике, суставах, нервах и кровеносных сосудах. Этот процесс «пригибания к земле» будет продолжаться до тех пор, пока мы не изменим свои мысли. Лишь изменив своё убеждение, что жизнь не давит, а, наоборот, «украшает тело», только в этом случае осанка начнет исправляться и уйдут все болезни.

В каждом веществе есть своя информация. Когда мы выслушиваем все то, что исходит из внешнего мира, наши суждения становятся более объективными. Любое раздумывание — это попытка увидеть, как это выглядит в будущем. Трудно создать то, чего нет в будущем, так как будущее определяется видением в настоящем.Будущее посеет в настоящее идеи, чтобы они в дальнейшем обрели

свою жизнь. Человек эти идеи (образы) схватывает и начинает воплощать в жизнь.

Мысль материальна и является реальным источником происходящих перемен. Любая мыслеформа имеет свой «информационно-энергетический сгусток», который можно реально сфотографировать (что, кстати, и было сделано в лаборатории известного ученого А. Ф. Охатина). После отделения от человека эта мыслеформа может жить вполне самостоятельной жизнью и контактировать с мыслеформами других людей. Именно так и можно объяснить передачу мыслей на расстоянии.

Мысль, воплощенная в действие, материализуется. После того как Вы что-то представили в своих мыслях, остается только предпринять действия для того, чтобы задуманное проявилось в материальном мире.

Сущность материализации мыслеобразов. Все задуманное имеет свойства своими вибрациями притягивать к Вам то, что присутствует в Ваших мыслях. Именно так и происходит материализация задуманного. Таким образом, материализации поддается всё, что появляется в виде мыслеобразов в Вашем воображении, причём материализуется успешно как позитивное, так и негативное.

Любая мысль не только достигает того, кому она предназначена, но и того, кто её отправил. Человек, о котором Вы думаете, получает энергию Вашей мысли, причём не имеет значения, осознаёт он это или нет. Каждая мысль — это особого рода энергия, посылаемая Вами в мир. Эта энергия имеет свойство «возвращаться домой», то есть приходить туда, откуда она вышла.

Человек становится тем, о чём он думает и какие слова он использует в своей повседневной (обыденной) речи. Помните, что когда Ваш внутренний мир (Ваше подсознание) свободно от пагубных (патогенно-разрушительных) мыслеобразов, то в организме автоматически происходят процессы восстановления гармонии и равновесия. От мыслеобразов человека зависит не только его «внутренний мир», но и «мир внешний». От возвышенности и чистоты мыслеобразов, намерений и помыслов зависит реализация личных планов человека.

Человек порабощает себя сам, своими же руками, а если точнее, мозгами, а если ещё точнее, словами. Порабощение человеком самого себя изначально идёт на уровне мыслей, то есть тех мыслеформ и мыслеобразов, которыми он описывает себя и окружающую действительность. Человек сам себя порабощает, а если точнее, даёт согласие на собственное порабощение и делает это чаще всего на подсознательном уровне.

Меняя свои мысли, мы меняем окружающий мир. Многие из нас временами ощущают себя в ловушке, которую создаёт окружающий нас мир. Но этот мир мы создали сами, своими мыслями, намерениями и желаниями. Изменив свои помыслы, мы способны изменить окружающий мир.

Человек после определённой подготовки и овладения навыком может воспользоваться любой мыслью, произведенной когда-либо людьми Чтобы воспользоваться этой способностью читать мысли предшественников, нужно «правильно» думать, однако далеко не всем это удается.

Помните, что мыслеформы имеют способность жить. Если Вы действительно хотите, чтобы новые силы выросли и получили новую энергию, к ним надо почаще возвращаться. И чем скорее они вырастут, тем быстрее они вытеснят старые убеждения.

Состояние «инсайта» как состояние удивительного просветления. Иногда возникает такое чувство, что Вы ощущаете новую мысль всем сердцем. Это бывает похоже на то, как будто вдруг все разъяснилось само собой. Это состояние так называемого «ага-решения» обычно и называют озарением. В таком состоянии «инсайта» мысль как бы мгновенно входит в Вас и она уже не требует дальнейшей работы с ней. Она полностью заменяет старую мысль. Знайте, что это касается лишь тех мыслей, которые полностью совпадают с законами Вселенной.

Любая мысль — это явное (или скрытое) пожелание чего-либо. Используйте энергию этого пожелания во благо. Осознайте, что только Вы с помощью своих мыслей и решений определяете своё будущее. Мысли притягивают к себе подобные же мысли Мысли обладают магнитными свойствами, они притягивают к нам всё то, о чем мы думаем.

Мыслеформы способны приближать или отдалять действительность. Силой своих мыслей человек может творить и совершенствовать мир. Любая произведённая человеком мысль не исчезает в никуда.

Знания — это набор мыслей о том, как устроен мир. Мир есть то, что мы хотим в нём увидеть. Мыслить — значит создавать.

Сегодняшние мысли — это наш завтрашний опыт. Что человек думает, тем он и становится. Человек своими мыслями создаёт в себе собственную Вселенную, в которой и живёт. Не случайно по этому поводу говорят, что человек есть то, что он думает о себе.

Будьте осторожны, высказывая свои слова, ибо они имеют свойство материализовываться.

Практика подтверждает, что так называемые фразы с двойным смыслом типа «Эта проблема у меня в печёнках сидит», «Меня тошнит от этого» буквально реализуются в жизни говорящего, и он реально получает то, о чём говорит. Это происходит потому, что при частом (уже привычном) употреблении этих слов, отражающих заболевание, подсознанием запускается программа материализации и воплощения того, о чём думает и говорит человек. Чем ярче, интенсивней и образней человек высказывает вслух эти опасные слова-утверждения, тем быстрее они появляются в действительности в виде материального эквивалента.

Мысли создают и формируют нашу жизнь, то есть какой мы её себе представляем, таковой она и становится. Каждый из нас создаёт свой реальный жизненный опыт и делает это с помощью собственных мыслей и намерений. Каждый из нас обладает удивительной силой, способной этот уже приобретённый жизненный опыт изменить. Многие из нас мечтают об изменениях в собственной жизни, но при этом даже слышать не хотят о том, что что-то нужно делать не так, как они сейчас это делают. Изменят Ваше будущее не столько мысли других людей, сколько собственные мысли Правильные мысли — это не те, которые родились у других людей, а те, которые рождены в Вашей голове. Вот почему так важно помнить, что мысли, рождённые сегодня, создают Ваше реальное будущее.

Мы притягиваемся к тем вещам и событиям, в которые мысленно воплощаемся. Ум, создающий злые и лживые мысли, действует на подобные же мысли как магнит, привлекая их к себе, начинает жизнь во тьме злобы и ненависти к окружающим. От дурной мысли до такого же поступка — один шаг, ибо дурное воображение неизбежно вызывает стремление осуществить эти замыслы. Всё, как мы думаем и говорим, становится нашей реальностью. Только Вы сами и никто другой не может мыслить за Вас. Вот почему Вы и только Вы ответственны за то, что и как говорите.

Человек способен материализовать то, что создало его образное воображение. Человек, наделенный способностью творить, созидает настоящее и будущее своими мыслями и намерениями, и чем ярче воображаемые формы и образы, тем реалистичнее они материализуются в реальной жизни. От яркости, гармоничности, чистоты помыслов во многом будет зависеть то, что «Человек-творец» материализует в действительности. Подлинный успех — это всегда «авторская» работа мысли. При этом исключительно чистота помыслов и будет определять, кем будет человек: созидателем или разрушителем.

Мысли выражаются в действиях. Это означает, что чем настойчивее мысль, тем сильнее её действие. Помыслы способны менять всё! Библейское выражение «Что мыслит человек в сердце своём, тем он и является в действительности» лишний раз подтверждает положение о том, что мысль материальна. Мыслительная энергия обладает колоссальной силой. Условно это энергия ядерного взрыва, умноженная на степень бесконечности.

Мысль обладает особой притягательной силой. Человек, энергично думающий, обладает колоссальным потенциалом энергетического воздействия и влияния на окружающий мир. Энергия мысли имеет свой фотографический отпечаток Процесс мышления с уже устоявшейся научной точки зрения может быть сфотографирован и представляет собой следы в виде различных узоров, линий, углов и фигур. Причём чем сильнее и «энергичнее» мысли, тем фотографический отпечаток выглядит резче и запутаннее.

Мысль, укоренившаяся в глубинах подсознания, имеет свойство творить. Многократное повторение одной и той же мысли отправляет её в глубины подсознания, где она обретает собственную жизнь и начинает управлять нашими намерениями, действиями и поступками. Так, мысль, многократно повторённая, начинает отражаться вовне и формировать жизненный путь человека. Укоренившись глубоко в подсознании, мысли становятся частью нас самих, полностью определяя наше миропонимание и жизненные поступки. Когда человек смотрит на мир сквозь какую-то определённую мысль (например: «Я ни на что не гожусь», «Меня не любят люди» и др.), он получает постоянное подтверждение этому мнению. Но мыслеформы могут быть и другими («Мне полностью доверяют люди», «Меня всегда рады видеть» и т. д.), которые также успешно будут материализованы в реальной жизни.

Бывают случаи, когда укоренившаяся в подсознании мысль может сама себя обновлять, усиливать и разрастаться до огромных пределов. Это в итоге формирует колоссальный потенциал навязчивых мыслей, которые полностью управляют человеком и делают его одержимым и уже не управляемым с помощью разума.

Изменив своё мышление, Вы измените и ситуации, окружающие Вас. Помните, если старые ситуации повторяются, это означает, что Вы не изменили своего мышления. Если же ситуации меняются частично, значит, Вы изменили своё мышление лишь частично, а как следствие, намерения и поступки.

Определяя собственные мысли, человек определяет собственный путь. Любая мысль, пришедшая нам на ум, может стать для нас либо путеводителем к гармонии и счастью, либо, закабалив нас, привести к страданиям и гибели. Выбор за нами! Научившись изменять свои мысли, Вы научитесь изменять свою жизнь. Мысли совместно с действиями приводят к переменам. Если мысли благородные, то они способствуют расцвету и обогащают. Если же они низменные, то они предшествуют негативу и разрушают. Несчастья являются результатом неверно направленных мыслей. Фактически это свидетельство отсутствия гармонии, которая, в конце концов, проявляется внешне.

Мысли светлого намерения всегда действуют исцеляюще. К счастью можно прийти лишь при соблюдении чистоты помыслов. Если это не учесть, то жизнь вновь создаст Вам новые научающие ситуации. Твердо знайте, что до тех пор, пока разумные желания будут преисполнены чистыми помыслами и намерениями, Вы всегда будете видеть их материальное осуществление. Только чистота помыслов способна сделать человека всесильным и всеведущим. Очень важно при этом, чтобы стремление к чистоте помы- слов было открытым.

Размышлять о счастье означает приближать его в реальной жизни. Ничто не может так быстро дать Вам счастья, как мысль о том, что Вы счастливы. Любая мысль — это энергия пожелания, намерения и устремления. Вот почему говорят, что человек здоров ровно настолько, насколько в нём преобладают созидающие мысли, слова и поступки. «Образ мысли» идёт впереди «образа жизни».

Именно в размышлениях и собственных мыслях человек начинает чувствовать свою свободу. Поразмыслив, человек становится свободным практически при любых обстоятельствах: Вас ограничивают материальные средства, а Вы поразмыслили и… стали вновь свободны; Вас ограничили в свободе передвижения, в свободном волеизъявлении, ущемили Вашу свободу по национальному, половозрастному или иному признаку, а Вы поразмыслили, сменили внутри себя ценностные акценты и… вновь стали свободны.

Героизм как проявление бескорыстного намерения. Когда ум человека создаёт бескорыстные мыслеобразы, направленные

на помощь другим, наступает момент, когда эти мысли кристаллизируются в акт героизма. Если человек при этом не успевает обдумать своего героического поступка, обычно он сам удивляется и изумляется, как это ему удалось сделать.

С мыслями можно совершить множество действий. В частности их можно:

изменить;

заменить;

сотворить новые;

перенаправить.

В нашем случае задача будет сводиться к тому, чтобы не столько избавиться от старых мыслей, сколько их трансформировать.

Ни одна мысль не появляется просто так. Каждая служит реализации какого-то позитивного намерения. Задача состоит в том, чтобы узнать у собственного подсознания позитивную суть этого намерения. Когда человек постоянно о чём-то думает, он не только отдаёт объекту мысли свою энергию, но её же получает обратно. Если мысли человека отрицательные, материализация их будет такого же знака, но гораздо более усиленная, поскольку по «закону отражения» отдающий получает больше, чем отдаёт. Аналогично можно сказать и о положительных мыслях. Чем больше ими наполнен человек, тем больше привлечёт он к себе столь же положительной и одухотворенной энергии.

Вячеслав Панкратов, Людмила Щербинина. Улыбнись на счастье!