Мы – сегодняшние земляне – не являемся коренными жителями этой планеты. Это научно доказанный факт, вызывающий удивление только у тех, кто никогда раньше не интересовался этим вопросом. Мы являемся потомками высокоразвитых людей белой расы, колонизировавших Землю более 600 тысяч лет назад. Собственно, в сегодняшней терминологии наши далёкие предки были пришельцами на этой планете, которую они назвали Мидгард-Земля. Их прекрасная, высокоразвитая цивилизация счастливо жила и процветала на Земле более 500 тысяч лет. А потом… А потом пришли испытания.

Большой План

Для того, чтобы попытаться покончить с Тёмными Силами раз и навсегда, Белые Иерархи придумали «Большой План». Тёмные Силы, в силу своей паразитической природы, очень хорошо научились воровать и копировать все технические достижения Светлых цивилизаций. А в силу того, что создавать что-либо всегда было значительно труднее и дольше, чем украсть и скопировать, Чёрные в этом соревновании всегда опережали Белых. Нужно было придумать нечто такое, что Тёмным было бы невозможно украсть и скопировать ни при каких обстоятельствах. И решение было найдено!

Тёмные цивилизации, в силу естественных природных причин в местах своего зарождения и обитания, имели определённые ограничения на уровень эволюционного развития. Именно это обстоятельство и натолкнуло Белых Иерархов на спасительную идею, успешная реализация которой должна была помочь им одержать победу в непрекращавшейся войне с паразитами. Белые придумали способ достижения человеком высокого уровня эволюционного развития! И паразиты никаким образом не могли это украсть, скопировать и использовать в своих интересах. А в случае удачного воплощения этой идеи в жизнь, можно было ожидать значительной, а может и окончательной победы в извечной, безкомпромиссной войне добра и зла.

Для реализации своего плана Белые Иерархи решились на эксперимент по смешению нескольких родов Белой Расы на одной планете, чтобы их близкие, но всё-таки разные генетические свойства и качества, слившись воедино в новом народе, породили цивилизацию людей, которые обладали бы новыми свойствами и качествами, как надеялись Иерархи, более совершенными, чем раньше. Для этого невиданного эксперимента было подобрано несколько планет, одной из которых оказалась и Мидгард-Земля, на которой мы сегодня живём. Планеты подбирались такие, которые соответствовали определённым необходимым требованиям, но которые, без вмешательства Белых Иерархов, должны были неминуемо погибнуть в результате тех или иных космических катастроф. На эти планеты были высажены добровольцы из разных Родов Белой Расы, и эксперимент начался.

На Мидгард-Землю более 600 тысяч лет назад прибыли люди четырёх родов Белой Расы: роды Арийцев – да`Арийцы и х`Арийцы, и роды Славян – Расены и Святорусы. Да`Арийцы прилетели с земли Раи, созвездия Зимун (Малой Медведицы). У них был серый (серебряный) цвет глаз, соответствовавший их солнцу, называвшемуся Тара. Х`Арийцы прилетели с земли Троары, созвездия Орион. У них были зелёные глаза, соответствовавшие их солнцу – Рада. Голубоглазые Святорусы прибыли из созвездия Макоши (Большой Медведицы). Кареглазые Расены пришли с земли Ингард, созвездия Расы (бета Льва).

Все эти 4 рода Белой Расы обосновались на большом материке, который они назвали Даарией – Даром Богов. Этот материк располагался на месте сегодняшней Арктики, в Северном Ледовитом Океане. В те времена наша планета была совсем другой, ось вращения Земли не имела наклона, океан не был Ледовитым, Северный Полюс был в другом месте, и в Даарии был очень благоприятный, мягкий климат и очень подходящие для жизни условия. На материке были большие реки Раи, Туле, Свага и х’Арра, вытекавшие из большого озера, находившегося в центре материка, а в этом озере имелась легендарная гора Мира (Меру), на которой была построена столица Даарии – город Асгард Даарийский.

Однако, Мидгард-Земля была выбрана Белыми Иерархами для эксперимента не только и не столько из-за хороших условий проживания. Эти условия создавались не одну сотню тысяч лет. На момент колонизации Мидгард-Земля уже имела 3 луны: Лелю, с периодом обращения 7 суток, Фатту – 13 суток и Месяц – 29,5 суток. Расположение нашей планеты в пространстве и наличие 3-х лун обеспечивало уникальные условия для эволюционного развития проживавших здесь людей. А кроме этого, Белые Иерархи поместили в недра планеты специальный генератор – «Источник Жизни» – который значительно ускорял эволюционное развитие землян.

Одним из свидетельств наличия трёх лун у Мидгард-Земли, является т.н. «Небесный Диск» – бронзовый диск, найденный в 1999 году в окрестностях немецкого города Небра. Немецкие учёные считают, что Диску около 3600 лет и долго теряются в догадках, пытаясь определить функцию этого предмета. В конце концов Диску приписали функцию «комплексных, астрономических часов, сочетающих солнечный и лунный календарь». Правда, честно предупредили, что «Функция этих часов, по всей вероятности, была известна лишь небольшой группе». Между тем, если знать, что наша планета ещё не так давно имела 3 луны, то всё быстро становится на свои места. Сразу становится понятно, что именно изображено на Диске: на нём изображена Мидгард-Земля, а не Солнце, и 3 её спутника – Леля, Фатта и Месяц. И, что ещё интересно – такую картинку можно было увидеть только из Космоса и не позже, чем 113 000 лет тому назад (на 2009 год).

Кстати сказать, наша последняя луна – Месяц – является искусственным объектом, чему есть несколько неоспоримых свидетельств. Вполне возможно, что и уничтоженные ранее луны Леля и Фатта тоже были искусственного происхождения. Во всяком случае, факт наличия возле Мидгард-Земли трёх лун говорит о длительном периоде подготовки к заселению планеты. Подготовка к этому эксперименту заняла, судя по всему, не одну тысячу, а может и не один миллион лет. На Мидгард-земле готовилась экологическая система, в которой была бы ниша, пригодная для длительного проживания колонистов. Для обеспечения пищевой цепочки завозились нужные растения и животные, удалялись ненужные земные виды… Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что целые группы видов растений и животных появились на Земле внезапно, т.е. не в процессе эволюции. Палеонтологическая летопись не даёт никаких сведений о происхождении не только человека (Homo Sapiens), но и насекомых, рыб, птиц и др. (подробнее об этом см. статью Жук Н.А. «Распространение жизни во вселенной»).

Мысль о том, что нашу Солнечную систему специально построили в таком виде, в каком мы её знаем, не нова. Она уже какое-то время обсуждается учёными, но информация об этих обсуждениях и их выводах, мягко говоря, не популяризируется. В 2005 году на северном Кавказе в Нижнем Архызе, в специальной астрофизической обсерватории РАН была проведена научная конференция «Горизонты астрономии: поиск внеземных цивилизаций». О ней рассказывает корреспондент Андрей Моисеенко в весьма интересной статье «Солнечную систему построили инопланетяне?». Он пишет, что многие учёные «твёрдо уверены, что жизнь во Вселенной появилась не только на Земле. И в миллиардах других звёздных систем есть планеты, где можно найти какую-нибудь живность: от простейшей одноклеточной и до неприличия развитой, как, например, человечество. А может, ещё и поумнее…»

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