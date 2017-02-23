Мы равные или особенные?

В современном обществе уже довольно давно муссируется идея равенства, идёт борьба за равные права. На первый взгляд, лозунги весьма привлекательные, но хотелось бы понять, что на самом деле за ними стоит, проверить, к чему они ведут, и является ли это действительно нашей целью. Если их принять без проверки, может оказаться, что кто-то навязывает нам свои цели.

Об этом сегодня и поговорим.

Когда я начинаю говорить о равенстве, я сразу же слышу: «Все мы — души, на духовном уровне равны».

Да, вероятно это так — будучи частичками Бога, мы равны в нём, в высшем Духе. Наверное, так когда-нибудь и будет. Но где сейчас те, кто живёт в Духе? Мы пришли в плотный материальный мир именно потому, что не хотели жить в Духе. Мы обрели материальное тело, а Душа стала индивидуальностью, отделяющей нас от других индивидуальностей и целого. Индивидуальность даёт нам некоторую свободу выбора, двигаться к высшему Духу или уходить от него.

Поэтому, даже как индивидуальности, мы уже не равны. Кто-то может быть ближе к Богу — более зрелые воплощённые Души: святые, мудрецы, учёные, правители, цари, гении. Другие, по своему выбору, дальше от Бога — менее зрелые, и потому для них не существует таких понятий, как долг, честь или ответственность.

Тогда о каком равенстве между людьми можно говорить?

Как можно равнять святого человека и человека без совести, который думает только о своём наслаждении и плюёт на всех остальных людей?

К чему же приведёт равенство, если мы всё-таки пойдём за этой идеей?

Если нужно уравнять высших с низшими, то придётся более высокоразвитых людей подогнать к низкоразвитым, отказавшимся от Бога. Это нетрудно сделать достаточно быстро, если задаться целью. Но эволюция Души от низшего состояния к высшему — это долгий процесс, идущий не одну жизнь.

Если мы поймём, что уравнивание людей ведёт ко всеобщей деградации, у нас не будет никаких противоречий. Как бы мы не старались, но если мы сейчас в первом классе, мы не станем мыслить как десятиклассники, мы не сможем сравняться с ними по уровню развития, образованности, зрелости, понимания. И это не наша вина. Просто нам нужно сделать правильный выбор направления, и потом нужны время, опыт, необходимые знания, чтобы дорасти до их уровня.

До уровня десятиклассника мы не допрыгнем. Но десятикласнику можно сказать, что всё, что он знает, никому не нужно, и приучить его вести себя на уровне первоклашек. Мы его опустим до нашего уровня первоклашки, если пропагандируем идею равенства.

Итак, равенство на самом деле означает:

всех талантливых людей уравнять с самым бесталанным человеком в мире, чтобы он не чувствовал себя изгоем, а другие бесталанные не чувствовали себя ущербными;

превратить индивидуальности в серую массу людей с одинаковыми идеями в головах, одинаковыми устремлениями и целями;

всех мудрецов-гениев-святых объявить вне закона и натравить на них серую массу, чтобы навеки отбить у них желание высовываться (как мы помним из истории, так было уже много раз — тёмная толпа убивала тех, кто чего-то достиг, сжигала книги, чтобы отобрать наработанное этими людьми, чтобы сравнять их с собой);

всех активных сделать пассивными;

всех умных — безумными;

всех семейных развести, и вообще разрушить институт семьи, чтобы не умеющие жертвовать своими интересами люди, не готовые признать вышестоящего и, таким образом, создать семью, не чувствовали себя обделёнными и ущербными;

всех здоровых-счастливых-богатых сделать больными-несчастными-бедными. Очень хорошо поддерживать идею отобрать одну машину у того, кто имеет их две, но если отбирать начнут у вас, и отбирать ваших детей, чтобы уравнять вас с бездетными, отдав им вашего ребёнка, как вам это понравится? Тенденция одна — отобрать силой у тех, кто может, чтобы отдать тем, кто не может и не хочет трудиться над собой.

Этот список можно продолжать до бесконечности, наблюдая примеры вокруг себя, потому что именно эти процессы сейчас происходят в обществе. Нас хотят сделать безликой толпой, роботами, которыми легко управлять, выполняющими любые команды тех, кто прекрасно организует эту систему равенства и руководит процессами в ней.

Помимо указанных выше, есть ещё и менее очевидные выводы из идеи равенства. Они уже проявлены в реальности, но пока не осознаются нами как нечто ненормальное.

Уравнять — это значит:

Сделать мужчин женоподобными, отрезав их от Духа, от Бога, а женщин — мужеподобными и независимыми от мужчин.

Уничтожить культуру с высокими ценностями, заменив её суррогатной, проповедующей наслаждение.

Приучить людей к наслаждению, как к высшей цели, назвав такое состояние любовью и сделав нормой однополые отношения.

Укрепить власть Множества — тьмы. Тьма — это и есть равенство. Свет исходит из одного Источника. Излучая Свет, мы становимся уникальными. Во тьме мы все серые, одинаковые, без отличий от других таких же серых песчинок.

Деградировать — отдалиться от источника Света, от единого начала и иерархии Сил, Святых, Учёных, Правителей и Мастеров.

Мы не равны. Есть те, кто стоит на более высокой ступеньке сознания, и мы можем учиться у них. Есть те, кто находится ниже нас и может держаться за нашу руку, поднимаясь вверх. В этом и есть развитие — мы держимся за руку тех, кто выше, и помогаем восходить тем, кто ниже. Стремление к равенству означает сбросить всех на самую низшую ступень — во Тьму.

Почему же идея равенства так привлекательна для нас?

Мы ещё помним вкус духовного мира, где мы едины, где нет верха и низа, и мы не разделены на части и не отделены от источника Света.

Быть одинаковыми никем, равными другим, легче, чем стать кем-то, индивидуальностью, достичь чего-то в жизни, проявить свои таланты, почувствовать свой долг.

Легче критиковать тех, кто ведёт здоровый образ жизни, чем самому заниматься зарядкой и следить за питанием.

Легче ненавидеть влиятельных, богатых и сильных, чем самому занять высокое место в обществе.

Легче руководствоваться тем, как делают все, чем поступать по какому-то важному для тебя принципу.

Легче наслаждаться, чем исполнять свой долг.

Если вы пробовали однажды пойти против толпы, изменить свои привычки, стать не таким, как все, вы наверняка ощутили на себе, как сопротивляется ваше окружение:

«Ты — странный!»

«Ты нас не уважаешь!»

«Тебе что, больше всех надо?»

«Не лезь в бутылку, не высовывайся…»

«Мы люди маленькие, и ты не лезь наверх…»

Болото будет тянуть нас назад, но нам нужно решать — будем ли мы ползать, как все, или ЛЕТАТЬ, как особенные.

И если мы хотим летать, мы никогда не сможем быть равными тем, кто может только ползать. Они, конечно же, нам этого не простят. Но остановит ли это нас от движения вверх?

Счастливого нам полёта!

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