МЫ НИКОГО НЕ ВСТРЕЧАЕМ СЛУЧАЙНО: 3 ВИДА НЕЗЕМНОЙ СВЯЗИ

Ничто не случайно.
В этом мире, где нам посчастливилось жить, каждая встреча и случайное знакомство служит определенной цели.
Иногда нам нужны люди, чтобы пробудить нас и помочь изменить направление нашей жизни; иногда — чтобы подбодрить нас и напомнить, кто мы на этой земле. А иногда это те, которые встречаются нам лишь на мгновение.
По иронии судьбы, мы не должны знать предназначение каждого человека, которого мы встречаем, но мы должны оставаться открытыми всему, что приносит с собой каждое новое знакомство.
Иногда стоит посмотреть на весь мир как переплетение нитей — серебряных или красных, каждая из которых отражает встречу с конкретным человеком, может даже еще не случившуюся.
Вся наша жизнь — это взаимодействие друг с другом. И хотя современные технологии, интернет, соцсети пытаются убедить нас в том, что это взаимодействие можно свести к минимуму, что-то меняется в нашем сознании, когда мы понимаем, что все в жизни происходит не случайно.
Не все встречи должны быть длительными: иногда они могут длиться лишь мгновение. Может, чтобы задержать вас, чтобы вы не попали в ДТП, или чтобы встретились с потенциальной любовью. Иногда Вселенная посылает нам людей, чтобы помочь в нашей жизни, даже если они не станут для нас чем-то важным.
И хотя мы не можем это предугадать, мы можем подготовить себя к этим жизненным неожиданностям.
Люди, которые должны нас разбудить.
Это те, кто приходят на длительное время. Иногда это наши партнеры, родственные души. Это те, кто полностью меняют нашу жизнь.
Люди, которые помогают напомнить нам, кто мы есть.
Иногда на жизненном пути мы начинаем терять себя. В повседневной суете и заботах мы забываем о том, кем хотели стать, о чем мечтали (и мечтаем до сих пор), кто мы на самом деле. Мы просто продаем себя взрослой и ответственной жизни, забывая, какие мы настоящие. И это даже не о месте работы или городе для жизни, это о душе и внутреннем мироощущении.
И вот есть люди, которые приходят в нашу жизнь, чтобы помочь нам понять, кто мы, чтобы мы начали быть собой.
Люди, которые важны на мгновение.
Когда мы начинаем разговор со случайным попутчиком и никак не можем остановиться. Или когда мы просто обмениваемся улыбками с проехавшим на соседнем эскалаторе человеке. И это кажется действительно какой-то неземной связью, которая просто должна быть.
Просто потому что кто-то не остается в нашей жизни надолго, не значит, что во встрече с ним нет смысла и цели. У всего есть смысл. И именно эти невидимые нити, которые соединяют нас друг с другом, и делают жизнь в этом мире такой потрясающе непредсказуемой, потому что мы никогда не знаем, когда встретим того, кто заставит нас изменить свою жизнь.
По материалам — soulpost.ru